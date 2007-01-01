Диваны для отдыха

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Сначала популярные
Настоящее фото товара Диван Монте-Карло, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
22 690 ₽
Оптовая цена
4.2
Диван Монте-Карло
Настоящее фото товара Диван Люкс с высокой спинкой, произведённого компанией ChiedoCover
18 290 ₽
Оптовая цена
4.5
Диван Люкс с высокой спинкой
Настоящее фото товара Диван Шлягер, произведённого компанией ChiedoCover
38 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Диван Шлягер
Настоящее фото товара Диван 3-местный Chester (Честер), произведённого компанией ChiedoCover
82 500 ₽
Оптовая цена
4.5
Диван 3-местный Chester (Честер)
Настоящее фото товара Диван Chester (Честер) кожаный, произведённого компанией ChiedoCover
89 999 ₽
Оптовая цена
5
Диван Chester (Честер) кожаный
Настоящее фото товара Диван Честер угловой, произведённого компанией ChiedoCover
85 300 ₽
Оптовая цена
4.2
Диван Честер угловой
Настоящее фото товара Секция угловая Chester Lux (Честерфилд Люкс), произведённого компанией ChiedoCover
48 999 ₽
Оптовая цена
4.8
Секция угловая Chester Lux (Честерфилд Люкс)
Настоящее фото товара Секция трехместная Chester Lux с R/L подлокотником (Честерфилд Люкс), произведённого компанией ChiedoCover
81 700 ₽
Оптовая цена
4.7
Секция трехместная Chester Lux с R/L подлокотником (Честерфилд Люкс)
Настоящее фото товара Секция одноместная Chester Lux с R/L подлокотником (Честерфилд Люкс), произведённого компанией ChiedoCover
49 410 ₽
Оптовая цена
4.6
Секция одноместная Chester Lux с R/L подлокотником (Честерфилд Люкс)
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Секция двухместная Chester Lux с R/L подлокотником (Честерфилд Люкс), произведённого компанией ChiedoCover
70 500 ₽
Оптовая цена
4.6
Секция двухместная Chester Lux с R/L подлокотником (Честерфилд Люкс)
Настоящее фото товара Кресло Chester Lux (Честерфилд Люкс), произведённого компанией ChiedoCover
15 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло Chester Lux (Честерфилд Люкс)
Настоящее фото товара Диван 3-местный Chester Lux (Честерфилд Люкс), произведённого компанией ChiedoCover
82 500 ₽
Оптовая цена
4.7
Диван 3-местный Chester Lux (Честерфилд Люкс)
Настоящее фото товара Диван 2-местный Chester Lux (Честерфилд Люкс), произведённого компанией ChiedoCover
75 300 ₽
Оптовая цена
4.6
Диван 2-местный Chester Lux (Честерфилд Люкс)
Настоящее фото товара Кушетка Chester (Честер), произведённого компанией ChiedoCover
58 999 ₽
Оптовая цена
4.8
Кушетка Chester (Честер)
Настоящее фото товара Диван 2-местный Chester (Честер), произведённого компанией ChiedoCover
53 185 ₽
Оптовая цена
4.6
Диван 2-местный Chester (Честер)
Настоящее фото товара Кресло Chester (Честер), произведённого компанией ChiedoCover
19 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Кресло Chester (Честер)
Настоящее фото товара Диван Честерфилд угловой, произведённого компанией ChiedoCover
103 000 ₽
Оптовая цена
4.3
Диван Честерфилд угловой
Настоящее фото товара Диван Честерфилд, произведённого компанией ChiedoCover
39 500 ₽
Оптовая цена
4.6
Диван Честерфилд
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Настоящее фото товара Диван Честер, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
37 800 ₽
Оптовая цена
4.5
Диван Честер
Настоящее фото товара Диван Пэчворк "Бергамо", произведённого компанией ChiedoCover
59 930 ₽
Оптовая цена
4.4
Диван Пэчворк "Бергамо"
Настоящее фото товара Диван Пэчворк "Морской этюд", произведённого компанией ChiedoCover
53 130 ₽
Оптовая цена
4.1
Диван Пэчворк "Морской этюд"
Настоящее фото товара Кресло Честермэн, произведённого компанией ChiedoCover
28 950 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло Честермэн
Настоящее фото товара Диван ДН 126, произведённого компанией ChiedoCover
32 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Диван ДН 126
Настоящее фото товара Диван Лотос, произведённого компанией ChiedoCover
9 190 ₽
Оптовая цена
4.8
Диван Лотос
Настоящее фото товара Диван Облако, произведённого компанией ChiedoCover
19 900 ₽
Оптовая цена
4.9
Диван Облако
Настоящее фото товара Диван Париж, произведённого компанией ChiedoCover
28 900 ₽
Оптовая цена
4.1
Диван Париж
Настоящее фото товара Диван Честер Лайт бургунди, произведённого компанией ChiedoCover
29 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Диван Честер Лайт бургунди
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Кресло Честер 2, произведённого компанией ChiedoCover
18 390 ₽
Оптовая цена
4.5
Кресло Честер 2
Настоящее фото товара Диван Честер Диамант, произведённого компанией ChiedoCover
59 900 ₽
Оптовая цена
4.2
Диван Честер Диамант
Настоящее фото товара Диван Топаз, произведённого компанией ChiedoCover-35%
6 490 ₽9 890 ₽
Оптовая цена
5
Диван Топаз
Настоящее фото товара Диван Топаз с каретной стяжкой, произведённого компанией ChiedoCover-16%
10 690 ₽12 690 ₽
Оптовая цена
4.5
Диван Топаз с каретной стяжкой
Настоящее фото товара Диван из ротанга Агирре 3-х местный белый, произведённого компанией ChiedoCover
9 590 ₽
Оптовая цена
4.7
Диван из ротанга Агирре 3-х местный белый
Настоящее фото товара Диван Astro, произведённого компанией ChiedoCover
33 990 ₽
Оптовая цена
5
Диван Astro
Настоящее фото товара Диван Milen, произведённого компанией ChiedoCover
27 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Диван Milen
Настоящее фото товара Диван Kanel, произведённого компанией ChiedoCover
30 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Диван Kanel
Настоящее фото товара Диван Dao, произведённого компанией ChiedoCover
27 990 ₽
Оптовая цена
5
Диван Dao
Настоящее фото товара Диван малый Форталеза, произведённого компанией ChiedoCover
61 125 ₽
Оптовая цена
4.8
Диван малый Форталеза
Настоящее фото товара Диван малый Буфф, произведённого компанией ChiedoCover
64 820 ₽
Оптовая цена
4.2
Диван малый Буфф
Настоящее фото товара Диван малый Кардинал, произведённого компанией ChiedoCover
66 350 ₽
Оптовая цена
4.6
Диван малый Кардинал
Настоящее фото товара Диван Лиатрис, произведённого компанией ChiedoCover
76 890 ₽
Оптовая цена
4.9
Диван Лиатрис
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Диван Бруни тик-так, произведённого компанией ChiedoCover
92 750 ₽
Оптовая цена
4.7
Диван Бруни тик-так
Настоящее фото товара Диван Родео большой, произведённого компанией ChiedoCover
126 490 ₽
Оптовая цена
4.8
Диван Родео большой
Настоящее фото товара Диван Довиль большой, произведённого компанией ChiedoCover
110 690 ₽
Оптовая цена
5
Диван Довиль большой
Настоящее фото товара Диван Portofino 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
56 590 ₽
Оптовая цена
4.1
Диван Portofino 2-х местный

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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