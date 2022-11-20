Фотография Диван 2-х местный Сиена от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Еще 1
Новинка

Диван 2-х местный Сиена

4.9
Оптовая цена
58 690 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
В корзину Купить сейчас
Быстрый заказ
Диван 2-х местный Сиена
Диван 2-х местный Сиена
Итоговая сумма уточняется менеджером

и принять условия Политики конфиденциальности

Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену

О товаре

Все характеристики

Ваша оценка:

Голос учтен

Коммерческое предложение

Скачайте предложение по этому товару

Диван 2-х местный Сиена

4.9
58690 ₽
В корзинуКупить сейчас
Предыдущий товар в категории Диван 2-х местный Верона
Диван 2-х местный Верона
Следующий Диван 3-й местный Сиена
Диван 3-й местный Сиена

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Глубина850 мм
  • Ширина1550 мм
  • Высота до сиденья350/450 мм
  • Вес20 кг
  • Цветкоричневый
  • Материалротанг

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Чехол 82 Premium на стул Кьявари универсальный, произведённого компанией ChiedoCover
890 ₽
Оптовая цена
4.3
Чехол 82 Premium на стул Кьявари универсальный
Настоящее фото товара Секция из 3 стульев Азия - серебро, корона синяя, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Секция из 3 стульев Азия - серебро, корона синяя
Настоящее фото товара Комплект Лофт Штутгард, произведённого компанией ChiedoCover
25 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Комплект Лофт Штутгард
Настоящее фото товара Скатерть Avrilmavi капучино, произведённого компанией ChiedoCover
1 590 ₽
Оптовая цена
4.7
Скатерть Avrilmavi капучино
Настоящее фото товара Стул ВЕРСАЛЬ 10, произведённого компанией ChiedoCover
7 490 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул ВЕРСАЛЬ 10

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Диван 3-й местный Равелло, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
102 390 ₽
Оптовая цена
4.5
Диван 3-й местный Равелло
Настоящее фото товара Стол Океаник, 120х80, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
26 490 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол Океаник, 120х80
Настоящее фото товара Стол Океаник, 160х80, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
33 090 ₽
Оптовая цена
4.8
Стол Океаник, 160х80
Настоящее фото товара Стол Океаник, 200х80, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
40 090 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол Океаник, 200х80
Настоящее фото товара Журнальный стол Терраса, 95х65, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
14 790 ₽
Оптовая цена
4.6
Журнальный стол Терраса, 95х65
Настоящее фото товара Журнальный стол Терраса, 100х100, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
20 190 ₽
Оптовая цена
4.8
Журнальный стол Терраса, 100х100
Настоящее фото товара Стол Терраса, 80х80, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
17 090 ₽
Оптовая цена
4.6
Стол Терраса, 80х80
Настоящее фото товара Стол Терраса, 120х80, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
24 190 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол Терраса, 120х80
Настоящее фото товара Стол Терраса, 160х80, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
29 490 ₽
Оптовая цена
4.8
Стол Терраса, 160х80
Настоящее фото товара Стол Терраса, 200х80, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
36 090 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол Терраса, 200х80