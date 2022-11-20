Диван пластиковый Air Plus белый

9 оценок

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Диван пластиковый Air Plus белый

4.2
64 690 ₽
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Характеристики товара

Описание

Пластиковый диван Plus был разработан на основе стула Plus. Оригинальные изгибы и поверхности получают новые пропорции, обеспечивая высокий уровень комфорта. Стильно смотрится в комплекте с креслами из этой же коллекции.
Диван изготовлен из полиэтилена, при помощи метода ротационной штамповки.
Как и стулья Plus, модели пригодны для использования как в помещениях, так и на открытом пространстве.
Пластик имеет защиту от UV лучей – не выгорает и не нагревается на солнце.
Пригодность для использования на открытых пространствах проявляется во многих деталях, например в большом отверстии для слива воды, предусмотренном и в креслах, и в диване, и выполняющем также функции удобной ручки, позволяющей легко поднимать и передвигать кресло.
Габариты:
Размеры: 1425х740х750 мм.
Высота сиденья: 400 мм.
Высота подлокотников: 635 мм.
Объем упаковки: 0.87 куб.м.
Вес: 25 кг.

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Длина1425 мм
  • Глубина740 мм
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяпластик
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияИталия

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