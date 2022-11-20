Характеристики товара
Описание
Стул Эдвин с обивкой из велюра можно использовать в комплекте с обеденным столом, а также как самостоятельный предмет обстановки. Модель подходит для современных и смешанных интерьеров.
Сидение обтянуто велюром – приятным на ощупь износостойким, гигроскопичным материалом. Он обладает способностью быстро восстанавливать первоначальную форму после механического воздействия или намокания.
Прочные металлические ножки оснащены подпятниками, которые защищают напольные покрытия от повреждений.
Основные характеристики
- Высота755 мм
- Высота до сиденья425 мм
- Ширина460 мм
- Глубина505 мм
- Ширина сиденья460 мм
- Глубина сиденья370 мм
- Вес4.4 кг
- Материал каркасаметалл
- Обивкавелюр
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветсерый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки650 мм
- Высота упаковки560 мм
- Глубина упаковки480 мм
- Объём упаковки0.17 м3
- Вес упаковки19.30 кг