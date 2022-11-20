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Диван Торонто - фото 1

Диван Торонто

8 оценок
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Комплект мебели Модерн

Характеристики товара

Описание

Комфортный для сидения диван для отдыха. Хорошо подходит для ежедневного использования.

Материал: Многослойная березовая фанера, хвойный брус, ЛДСП, хром

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

Варианты размеров

Размеры(ДхВхШ) Кат.1 Кат.2 Кат.3 Кат.4 Кат.5
2х-местный
диван 		138х66х86 15390 16290 17190 18090 18990
3х-местный
диван 		178х66х86 16190 17790 19290 20890 22490

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