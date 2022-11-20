Характеристики товара
Описание
Комфортный для сидения диван для отдыха. Хорошо подходит для ежедневного использования.
Материал: Многослойная березовая фанера, хвойный брус, ЛДСП, хром
Основные характеристики
- Страна изготовленияРоссия
Комфортный для сидения диван для отдыха. Хорошо подходит для ежедневного использования.
Материал: Многослойная березовая фанера, хвойный брус, ЛДСП, хром
|Размеры(ДхВхШ)
|Кат.1
|Кат.2
|Кат.3
|Кат.4
|Кат.5
|2х-местный
диван
|138х66х86
|15390
|16290
|17190
|18090
|18990
|3х-местный
диван
|178х66х86
|16190
|17790
|19290
|20890
|22490
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