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Стол круглый 0,9 раздвижной - фото 1

Стол круглый 0,9 раздвижной

6 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Ширина900/1200 мм
  • Глубина900 мм

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