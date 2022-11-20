Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Ширина900/1200 мм
- Глубина900 мм
Новогодний чехол на стул 01
Стол Монмут
Настольная лампа Bird
Настольная лампа Olivia кремовая
Настольная лампа Bouquet
Настольная лампа Passarinho
Настольная лампа Elina серебро
Кресло кровать Дуэт
Стул DUBLIN кварцевый, велюр, черный каркас
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло