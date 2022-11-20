Фотография Диван 3х-местный Вояж от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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Новинка

Диван 3х-местный Вояж

4.2
Оптовая цена
52 290 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Диван 3х-местный Вояж
Диван 3х-местный Вояж
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Диван 3х-местный Вояж

4.2
52290 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота870 мм
  • Вес25 кг
  • Цветсерый
  • Материалротанг
  • Ширина1870 мм
  • Глубина780 мм
  • Высота до сиденья380/480 мм

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