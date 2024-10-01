Характеристики товара
Описание
Стол Франк - четкость линий, простота форм, массивность и надежность. У стола Франк столешница сплошная, нет поперечного разделения. Массивные деревянные ножки делают стол долговечным.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1200 мм
- Ширина800 мм
- Высота740 мм
- Материал столешницыМДФ
- Материал подстольябук, массив
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1250 мм
- Высота упаковки850 мм
- Глубина упаковки150 мм
- Объём упаковки0.16 м3
- Вес упаковки19.90 кг