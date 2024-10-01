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Стол обеденный FRANK NEW, 120*80, белый - фото 1Стол обеденный FRANK NEW, 120*80, белый - фото 2Стол обеденный FRANK NEW, 120*80, белый - фото 3Стол обеденный FRANK NEW, 120*80, белый - фото 4

Стол обеденный FRANK NEW, 120*80, белый

Артикул: CH-067-965
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стол Франк - четкость линий, простота форм, массивность и надежность. У стола Франк столешница сплошная, нет поперечного разделения. Массивные деревянные ножки делают стол долговечным.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1200 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота740 мм
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал подстольябук, массив

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1250 мм
  • Высота упаковки850 мм
  • Глубина упаковки150 мм
  • Объём упаковки0.16 м3
  • Вес упаковки19.90 кг

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