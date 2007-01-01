Характеристики товара
Описание
Диван, оснащенный механизмом дельфин, станет прекрасным выбором для тех, кто ждет от мебели надежности, простоты в использовании, комфорта и выгодной цены. Диван выполнен в обивке из нанокожи NEO – это новое поколение мебельных материалов однотонного дизайна с легким 3D-эффектом. Мягкая, матовая, приятная на ощупь поверхность, экологический состав, высокая воздухопроницаемость и износостойкость материала– несомненные преимущества нанокожи. Материал устойчивый к случайным зацепкам когтей домашних животных..
Размер спального места : 1950*1350 мм;
В разложенном виде габаритный размер 2200*1700 мм.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина2200 мм
- Ширина960 мм
- Глубина550 мм
- Страна изготовленияРоссия
- Обивканатуральная кожа
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет