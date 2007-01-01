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Настоящее фото товара Раскладной диван Лимбург, произведённого компанией ChiedoCover
Раскладной диван Лимбург
75 оценок
64 940
Товар в корзине. Перейти
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Раскладной диван Лимбург

Артикул: CH-033-965
75 оценок
Основные характеристики
  • Длина2200 мм
  • Ширина960 мм
  • Глубина550 мм
  • Страна изготовленияРоссия
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Диван, оснащенный механизмом дельфин, станет прекрасным выбором для тех, кто ждет от мебели надежности, простоты в использовании, комфорта и выгодной цены. Диван выполнен в обивке из нанокожи NEO – это новое поколение мебельных материалов однотонного дизайна с легким 3D-эффектом. Мягкая, матовая, приятная на ощупь поверхность, экологический состав, высокая воздухопроницаемость и износостойкость материала– несомненные преимущества нанокожи. Материал устойчивый к случайным зацепкам когтей домашних животных..

Размер спального места : 1950*1350 мм;
В разложенном виде габаритный размер 2200*1700 мм.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина2200 мм
  • Ширина960 мм
  • Глубина550 мм
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивканатуральная кожа

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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