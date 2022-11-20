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Раскладной диван Лимбург

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Характеристики товара

Описание

Диван, оснащенный механизмом дельфин, станет прекрасным выбором для тех, кто ждет от мебели надежности, простоты в использовании, комфорта и выгодной цены. Диван выполнен в обивке из нанокожи NEO – это новое поколение мебельных материалов однотонного дизайна с легким 3D-эффектом. Мягкая, матовая, приятная на ощупь поверхность, экологический состав, высокая воздухопроницаемость и износостойкость материала– несомненные преимущества нанокожи. Материал устойчивый к случайным зацепкам когтей домашних животных..

Размер спального места : 1950*1350 мм;
В разложенном виде габаритный размер 2200*1700 мм.

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Основные характеристики

  • Ширина960 мм
  • Длина2150 мм
  • Глубина550 мм
  • Обивкананокожа Neo Real
  • Страна изготовленияРоссия

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