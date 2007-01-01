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Настоящее фото товара Стол Brick M 120, Дуб Канзас/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Brick M 120, Дуб Канзас/ черный
46 оценок
15 890
Товар в корзине. Перейти
Стол Brick M 120, Дуб Канзас/ черный - фото 1Стол Brick M 120, Дуб Канзас/ черный - фото 2Стол Brick M 120, Дуб Канзас/ черный - фото 3Стол Brick M 120, Дуб Канзас/ черный - фото 4Стол Brick M 120, Дуб Канзас/ черный - фото 5Стол Brick M 120, Дуб Канзас/ черный - фото 6Стол Brick M 120, Дуб Канзас/ черный - фото 7

Стол Brick M 120, Дуб Канзас/ черный

Артикул: CH-026-058
46 оценок
Основные характеристики
  • Длина1200/1600 мм
  • Ширина850 мм
  • Высота750 мм
  • Вес38 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол BRICK M 120 ламинированный в цвете Дуб Канзас на черном каркасе

Описание модели:

    Раскладной обеденный стол в стиле лофт.

    Столешница - ламинированный ДСП в цвете Дуб Канзас, толщина 36 мм.

    Вставка «бабочка» 40 см в цвет столешницы, позволяет увеличить длину до 160 см.

    Основание- металл черного цвета, профиль 60х30 мм.

  • Упакован в 2 коробки.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1200/1600 мм
  • Ширина850 мм
  • Высота750 мм
  • Вес38 кг
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольяметалл
  • Цветбежевый, черный

Параметры упаковки

  • Вес упаковки40 кг
  • Объём упаковки0.15 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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