Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1880 мм
- Глубина690 мм
- Высота760 мм
- НаполнительЛитой пенополиуретан(ППУ)
- Материалпластик
- Обивкаэкокожа
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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