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Диван трехместный Квадрато

Артикул: CH-068-181
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1880 мм
  • Глубина690 мм
  • Высота760 мм
  • НаполнительЛитой пенополиуретан(ППУ)
  • Материалпластик
  • Обивкаэкокожа

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