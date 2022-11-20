Характеристики товара
Описание
Данный диван изготовлен из массива сосны, выдерживает максимальную нагрузку до 140кг, рассчитан на трёх человек.
Материал обивки: рогожа, вельвет, или экокожа на выбор.
В комплекте с диваном идут мягкий матрас, три приспинные подушки и две декоративные.
Диван Veene отлично впишется в ваш интерьер, и станет приятным приобретением для вас и вашей семьи.
Основные характеристики
- Длина1780 мм
- Ширина690 мм
- Высота800 мм
- Вес35 кг
- Материалткань, дерево, сосна, рогожка
- Цветзеленый, белый