Характеристики товара
Описание
Стол раздвижной Бенджамин – стильное и функциональное решение для интерьера.
Современный раздвижной стол с элегантным дизайном станет идеальным выбором для ресторанов, кафе, конференц-залов и банкетных зон. Сочетание матовой столешницы и рельефной опоры создает эффектный контраст.
Преимущества:
✔ Практичность – раздвижной механизм позволяет адаптировать площадь под разные мероприятия
✔ Повышенная устойчивость – массивная центральная опора с ребристой текстурой
✔ Современный дизайн – лаконичные линии и контраст цветов впишутся в любой интерьер
✔ Универсальность – подходит для переговоров, банкетов и фуршетов
Этот стол – не просто мебель, а инвестиция в комфорт ваших гостей. Его продуманная конструкция и стильный внешний вид подчеркнут статус заведения.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1400/1900 мм
- Ширина800 мм
- Высота750 мм
- Толщина столешницы25 мм
- Вид кромкиПВХ
- Материал столешницыМДФ, ЛДСП, HPL
- Материал подстольясталь
- Вставка500 мм
- Цветбелый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет