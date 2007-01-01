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Настоящее фото товара Стол раздвижной Бенджамин, HPL, матовый белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стол раздвижной Бенджамин, HPL, матовый белый
10 оценок
29 590
Товар в корзине. Перейти
Стол раздвижной Бенджамин, HPL, матовый белый - фото 1Стол раздвижной Бенджамин, HPL, матовый белый - фото 2Стол раздвижной Бенджамин, HPL, матовый белый - фото 3Стол раздвижной Бенджамин, HPL, матовый белый - фото 4Стол раздвижной Бенджамин, HPL, матовый белый - фото 5Стол раздвижной Бенджамин, HPL, матовый белый - фото 6Стол раздвижной Бенджамин, HPL, матовый белый - фото 7Стол раздвижной Бенджамин, HPL, матовый белый - фото 8Видеообзор: Стол Бенджамин, HPL - видео 9
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стол раздвижной Бенджамин, HPL, матовый белый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стол раздвижной Бенджамин, HPL, матовый белый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стол раздвижной Бенджамин, HPL, матовый белый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стол раздвижной Бенджамин, HPL, матовый белый производства ChiedoCover

Стол раздвижной Бенджамин, HPL, матовый белый

Артикул: CH-052-798
10 оценок
Основные характеристики
  • Длина1400/1900 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы25 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол раздвижной Бенджамин – стильное и функциональное решение для интерьера.

Современный раздвижной стол с элегантным дизайном станет идеальным выбором для ресторанов, кафе, конференц-залов и банкетных зон. Сочетание матовой столешницы и рельефной опоры создает эффектный контраст.

Преимущества:
✔ Практичность – раздвижной механизм позволяет адаптировать площадь под разные мероприятия
✔ Повышенная устойчивость – массивная центральная опора с ребристой текстурой
✔ Современный дизайн – лаконичные линии и контраст цветов впишутся в любой интерьер
✔ Универсальность – подходит для переговоров, банкетов и фуршетов

Этот стол – не просто мебель, а инвестиция в комфорт ваших гостей. Его продуманная конструкция и стильный внешний вид подчеркнут статус заведения.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1400/1900 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы25 мм
  • Вид кромкиПВХ
  • Материал столешницыМДФ, ЛДСП, HPL
  • Материал подстольясталь
  • Вставка500 мм
  • Цветбелый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

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