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Стол раздвижной Бенджамин, HPL, матовый белый - фото 1Стол раздвижной Бенджамин, HPL, матовый белый - фото 2Стол раздвижной Бенджамин, HPL, матовый белый - фото 3Стол раздвижной Бенджамин, HPL, матовый белый - фото 4Стол раздвижной Бенджамин, HPL, матовый белый - фото 5Стол раздвижной Бенджамин, HPL, матовый белый - фото 6Стол раздвижной Бенджамин, HPL, матовый белый - фото 7Видеообзор: Стол Бенджамин, HPL - видео 8

Стол раздвижной Бенджамин, HPL, матовый белый

Артикул: CH-052-798
10 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина1200 мм
  • Глубина750 мм
  • Высота770 мм
  • Толщина столешницы25 мм
  • Вид кромкиПВХ
  • Материал столешницыМДФ, ЛДСП, HPL
  • Материал подстольясталь
  • Вставка420 мм
  • Цветбелый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

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Стол Бенджамин, HPL
Стол Бенджамин, HPLСтол Бенджамин, HPLСтол Бенджамин, HPL
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Фото с производства

Фотография товара Стол Бенджамин, HPL от компании ChiedoCover.
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