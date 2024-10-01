Товар в корзине. Перейти
Диван двухместный Руфус Комфорт - фото 1Диван двухместный Руфус Комфорт - фото 2Диван двухместный Руфус Комфорт - фото 3Диван двухместный Руфус Комфорт - фото 4Диван двухместный Руфус Комфорт - фото 5Диван двухместный Руфус Комфорт - фото 6Диван двухместный Руфус Комфорт - фото 7Диван двухместный Руфус Комфорт - фото 8Диван двухместный Руфус Комфорт - фото 9

Диван двухместный Руфус Комфорт

Артикул: CH-068-126
10 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Раскладной диван Лимбург
Фотография товара Раскладной диван Лимбург от компании ChiedoCover.
Следующий Диван Торонто
Фотография товара Диван Торонто от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1400 мм
  • Глубина950 мм
  • Высота850 мм
  • НаполнительЛитой пенополиуретан(ППУ)
  • Материал каркасадерево
  • Обивкаэкокожа

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Модуль GRAND 2-х местный прямой, произведённого компанией ChiedoCover
от42 790
Оптовая цена

Модуль GRAND 2-х местный прямой

42
Настоящее фото товара Диван Лиссабон двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
от63 490
Оптовая цена

Диван Лиссабон двухместный

32
Хит
Фотография товара Диван Matrix от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Matrix, произведённого компанией ChiedoCover
от31 590

Диван Matrix

44
Фотография товара Диван Осло 2х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Осло 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от25 190
Оптовая цена

Диван Осло 2х местный

45
Фотография товара Диван Scott, трехместный серо-голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Scott, трехместный серо-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от68 890
Оптовая цена

Диван Scott, трехместный серо-голубой

75
Фотография товара Диван Veene текстиль, орех grey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Veene текстиль, орех grey, произведённого компанией ChiedoCover
от27 690
Оптовая цена

Диван Veene текстиль, орех grey

93
Фотография товара Диван Меррей textile, венге brown от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Меррей textile, венге brown, произведённого компанией ChiedoCover
от27 690
Оптовая цена

Диван Меррей textile, венге brown

60
Фотография товара Кушетка kuhturi, velvet сосна от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кушетка kuhturi, velvet сосна, произведённого компанией ChiedoCover
от24 990
Оптовая цена

Кушетка kuhturi, velvet сосна

47
Фотография товара Диван Варди 2-х местный, темно-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Варди 2-х местный, темно-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от27 690
Оптовая цена

Диван Варди 2-х местный, темно-зеленый

46
Фотография товара Диван Mario Bellini от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Mario Bellini, произведённого компанией ChiedoCover
от275 490
Оптовая цена

Диван Mario Bellini

83

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол ВЕГА D100 Белый, стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от16 390
Оптовая цена

Стол ВЕГА D100 Белый, стекло

14
В наличии 46 шт.
Фотография товара Стул Рембрандт, белый, золотая патина/ шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Рембрандт, белый, золотая патина/ шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от20 690
Оптовая цена

Стул Рембрандт, белый, золотая патина/ шампань

30
В наличии 3 шт.
Фотография товара Стол обеденный Шанель New от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Шанель New, произведённого компанией ChiedoCover
от88 190
Оптовая цена

Стол обеденный Шанель New

31
В наличии 6 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Марк, брусничный, металлические ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Марк, брусничный, металлические ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от4 9902
5 090 ₽

Стул Марк, брусничный, металлические ножки

71
Настоящее фото товара Стол Эльбрус, дуб натуральный, массив, произведённого компанией ChiedoCover
24 490
Оптовая цена

Стол Эльбрус, дуб натуральный, массив

184
Фотография товара Стул Рануа дуб, тон береза от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Рануа дуб, тон береза, произведённого компанией ChiedoCover
от28 890
Оптовая цена

Стул Рануа дуб, тон береза

56
Фотография товара Стол Кинтор, черный мрамор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Кинтор, черный мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
80 890
Оптовая цена

Стол Кинтор, черный мрамор

31
Распродажа
Фотография товара Стул CHIC сиреневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул CHIC сиреневый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 69021
5 890 ₽Оптовая цена

Стул CHIC сиреневый

81
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стол Stockholm, раскладной, серый дуб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Stockholm, раскладной, серый дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от47 290
Оптовая цена

Стол Stockholm, раскладной, серый дуб

33
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Chilli Q Square, серебристо-серый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Chilli Q Square, серебристо-серый велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 09026
5 490 ₽Оптовая цена

Стул Chilli Q Square, серебристо-серый велюр/ черный каркас

62

Другие товары из раздела диваны для кафе

Настоящее фото товара Диван Visit, произведённого компанией ChiedoCover
от18 990

Диван Visit

82
Хит
Фотография товара Диван Томас, солнечный желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Томас, солнечный желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от31 900

Диван Томас, солнечный желтый

62
Фотография товара Диван прямой Лаунж, с ящиком от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван прямой Лаунж, с ящиком, произведённого компанией ChiedoCover
66 690
Оптовая цена

Диван прямой Лаунж, с ящиком

37
Фотография товара Диван Бран, синий-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Бран, синий-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
117 890
Оптовая цена

Диван Бран, синий-зеленый

31
Фотография товара Диван Лэйк, белый / венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Лэйк, белый / венге , произведённого компанией ChiedoCover
148 490
Оптовая цена

Диван Лэйк, белый / венге

94
Фотография товара Диван Пармезан, каретная стяжка, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Пармезан, каретная стяжка, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от49 990

Диван Пармезан, каретная стяжка, бежевый

76
Настоящее фото товара Диван Гранада, произведённого компанией ChiedoCover
127 190
Оптовая цена

Диван Гранада

32
Настоящее фото товара Модульный диван Глория, произведённого компанией ChiedoCover
274 090
Оптовая цена

Модульный диван Глория

87
Фотография товара Диван Vintage, велюр изумруд от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Vintage, велюр изумруд, произведённого компанией ChiedoCover
от35 890

Диван Vintage, велюр изумруд

35
Фотография товара Диван Константин, микровелюр Scandi 22, ножки бук морилка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Константин, микровелюр Scandi 22, ножки бук морилка, произведённого компанией ChiedoCover
от24 990
Оптовая цена

Диван Константин, микровелюр Scandi 22, ножки бук морилка

12

Товар в корзине

Диван двухместный Руфус Комфорт
Диван двухместный Руфус Комфорт
от 53 490
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол ВЕГА D100 Белый, стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от16 390
Оптовая цена

Стол ВЕГА D100 Белый, стекло

14
В наличии 46 шт.
Фотография товара Стул Рембрандт, белый, золотая патина/ шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Рембрандт, белый, золотая патина/ шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от20 690
Оптовая цена

Стул Рембрандт, белый, золотая патина/ шампань

30
В наличии 3 шт.
Фотография товара Стол обеденный Шанель New от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Шанель New, произведённого компанией ChiedoCover
от88 190
Оптовая цена

Стол обеденный Шанель New

31
В наличии 6 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Марк, брусничный, металлические ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Марк, брусничный, металлические ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от4 9902
5 090 ₽

Стул Марк, брусничный, металлические ножки

71