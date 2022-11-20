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Диван-скамья Praga, серый

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Характеристики товара

Описание

Ищите какой купить диван для кухни или прихожей? Вы его уже нашли! Диван-скамья Praga имеет двухцветный дизайн. Серый цвет нейтрален и подойдет к любому интерьеру, а черные матовые ножки создадут интересный контраст. Уютный диванчик — незаменимый предмет мягкой мебели для тех, кто ценит комфорт. Вместе с тем, его высокие ножки делают уборку удобной или позволяют хранить под диваном коробки с запасами.

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Основные характеристики

  • Высота825 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Ширина615 мм
  • Длина1165 мм
  • Глубина615 мм

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