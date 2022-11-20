Характеристики товара
Описание
Ищите какой купить диван для кухни или прихожей? Вы его уже нашли! Диван-скамья Praga имеет двухцветный дизайн. Серый цвет нейтрален и подойдет к любому интерьеру, а черные матовые ножки создадут интересный контраст. Уютный диванчик — незаменимый предмет мягкой мебели для тех, кто ценит комфорт. Вместе с тем, его высокие ножки делают уборку удобной или позволяют хранить под диваном коробки с запасами.
Основные характеристики
- Высота825 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Ширина615 мм
- Длина1165 мм
- Глубина615 мм