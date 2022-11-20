Характеристики товара
Описание
Кресло с прочной оплеткой из искусственного ротанга. Каркас кресла изготовлен из нержавеющего алюминия серебристого цвета, подлокотник- из необработанного тикового дерева. Лаконичный европейский дизайн кресла выгодно дополнит ваш интерьер. Кресло прослужит Вам ни один год как в помещении, так и на улице.
Штабелируемые кресла с прочной оплеткой из плоского искусственного ротанга. Рама изготовлена из нержавеющего алюминия с порошковым покрытием серебристого цвета. Алюминиевые подлокотники с верхом из необработанного тика. Толщина алюминиевой стенки не менее 1,5 мм.
Атмосферостойкий и устойчивый к ультрафиолетовому излучению. Подушка не входит в комплект, но предлагается отдельно в качестве комплектующих.
Основные характеристики
- Высота850 мм
- Ширина550 мм
- Длина570 мм
- Вес5.2 кг
- СоставИскуственный ротанг, нержавеющий алюминий с порошковым покрытием, массив тикового дерева.
- Количество мест1
- Цветбежевый
- Страна изготовленияГермания
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки570 мм
- Высота упаковки850 мм
- Глубина упаковки550 мм
- Объём упаковки0.27 м3
- Вес упаковки5 кг