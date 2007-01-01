Куверт на 2 прибора
Куверт на 3 прибора
Куверт на 3 прибора Ричард, цветок слоновая кость
Куверт на 3 прибора Ричард, гладь светло-серый
Салфетка DUCK, майские цветы
Салфетка DUCK, тропики
Салфетка, лен кирпичный
Салфетка, лен классический
Чехол 46 с прямой спинкой, фисташковый
Чехол 46 с прямой спинкой, бежевый
Полотенце для официанта, лен
Полотенце для официанта, х/б
Ткань Montana, рогожка
Ткань Spectra, велюр
Ткань Хельга
Ткань Мати
Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, сиреневая
Подушка 01 для стула Кьявари, 2см
Чехол 01 с прямой спинкой, бежевый
Чехол 01 с прямой спинкой, серо-голубой
Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, с липучками, журавинка 1346/010101 гладь белая
Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, бежевая
Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, журавинка белая
Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, золотая
Чехол 02, спандекс, оранжевый
Чехол 02, спандекс, бежевый
Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, желтая
Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, белая
Чехол 24, габардин
Чехол 41, габардин белый
Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард белый
Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард красный
Чехол для стола 14
Чехол для стола 18
Подушка 01 для стула Кьявари, цветная, 2см
Подушка 01 для стула Кьявари, клетка, 2см
Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, розовая
Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, серая
Чехол 70
Чехол 73
Салфетки Ричард
Столовые ткани
Фуршетная юбка 01, сборка 1к2
Фуршетная юбка 01, сборка 1к3
Куверт на 2 прибора, лен, ажурный
Куверт на 2 прибора, какао
Фартук официанта 13
Фартук официанта 14
Чехол S-24, журавинка
Чехол S-41, журавинка
Чехол для стола 05, бежевый
Чехол для стола 05, белый
Чехол для стола 01, 1500х800, бежевый
Чехол для стола 01, 1500х800, белый
Дорожка DUCK цветы
Дорожка DUCK ромб
Столовая группа 08
Столовая группа 05