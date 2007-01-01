Кресло Corsica
Кресло Dasch, горчичный
Кресло Sofa
Кресло лофт Хэнк
Кресло Амур, серое
Кресло Монако
Кресло Lord, велюр оранжевый
Кресло Капучино, велюр bella 08, ножки бук-лак
Кресло Egg chair, велюр Velutto 63, металлическая опора
Кресло Тусон, букле
Кресло Picasso, темно-серый
Полукресло Лофт, Рогожка бежевая
Кресло Хукер
Кресло Ковентри, рогожка prestone 920 серый
Кресло лофт Tоко, велюр Teddy 020, каркас черный муар
Кресло Коннор, экокожа Boom terra, каркас черный муар
Кресло Egg, терракот
Кресло Egg Chair