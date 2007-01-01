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          Столы для офиса

          от 1 290 ₽
          Сначала популярные
          Настоящее фото товара Письменный стол Уно орех, произведённого компанией ChiedoCover
          1 290 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Письменный стол Уно орех
          Настоящее фото товара Письменный стол Милан, произведённого компанией ChiedoCover
          2 590 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Письменный стол Милан
          Настоящее фото товара Письменный стол Уно венге, произведённого компанией ChiedoCover
          1 290 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Письменный стол Уно венге
          Настоящее фото товара Письменный стол Уно белый, произведённого компанией ChiedoCover
          1 290 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Письменный стол Уно белый
          Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          1 790 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол Лидер 1
          Настоящее фото товара Стол Лидер 2, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          2 790 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стол Лидер 2
          Настоящее фото товара Стол Лидер 2, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
          2 790 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол Лидер 2, кромка ПВХ
          Настоящее фото товара Стол Лидер 1, столешница МДФ, произведённого компанией ChiedoCover
          3 690 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол Лидер 1, столешница МДФ
          Настоящее фото товара Стол Лондон, произведённого компанией ChiedoCover
          6 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол Лондон
          Гарантия12 месяцев на нашу продукциюНастоящее фото товара Стол Алекс, произведённого компанией ChiedoCover
          4 690 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол Алекс
          Настоящее фото товара Стол Мадрид-1, произведённого компанией ChiedoCover
          9 790 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол Мадрид-1
          Настоящее фото товара Стол Мадрид-2, произведённого компанией ChiedoCover
          12 390 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Мадрид-2
          Настоящее фото товара Стол Лофт-7, произведённого компанией ChiedoCover-12%
          Новинка
          12 390 ₽13 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол Лофт-7
          Настоящее фото товара Стол Лофт-2, произведённого компанией ChiedoCover-11%
          Хит
          8 190 ₽9 190 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол Лофт-2
          Настоящее фото товара Стол Лофт-1, произведённого компанией ChiedoCover-12%
          7 990 ₽8 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Лофт-1
          Настоящее фото товара Стол Лофт-3, произведённого компанией ChiedoCover-6%
          7 590 ₽7 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Лофт-3
          Настоящее фото товара Стол Елеанор 180 шпон, произведённого компанией ChiedoCover
          14 890 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол Елеанор 180 шпон
          Настоящее фото товара Стол Дирк бежево-серый, произведённого компанией ChiedoCover
          10 290 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол Дирк бежево-серый
          Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
          Настоящее фото товара Стол Круде 140, произведённого компанией ChiedoCover
          8 590 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол Круде 140
          Настоящее фото товара Стол Ирон 150, произведённого компанией ChiedoCover
          11 290 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол Ирон 150
          Настоящее фото товара Стол Суттон светлый, произведённого компанией ChiedoCover
          7 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Суттон светлый
          Настоящее фото товара Стол Вуд43 орех, произведённого компанией ChiedoCover
          7 290 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол Вуд43 орех
          Настоящее фото товара Стол Аго черный, произведённого компанией ChiedoCover
          17 290 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол Аго черный
          Настоящее фото товара Письменный стол Моултри, произведённого компанией ChiedoCover
          2 890 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Письменный стол Моултри
          Настоящее фото товара Письменный стол Моффет, произведённого компанией ChiedoCover
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Письменный стол Моффет
          Настоящее фото товара Письменный стол Моултри альпийский дуб, произведённого компанией ChiedoCover
          4 590 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Письменный стол Моултри альпийский дуб
          Настоящее фото товара Письменный стол Моултри белый шагрень, произведённого компанией ChiedoCover
          4 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Письменный стол Моултри белый шагрень
          Доставкаот 2 дней по России и СНГНастоящее фото товара Письменный стол Моултри орех, произведённого компанией ChiedoCover
          6 190 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Письменный стол Моултри орех
          Настоящее фото товара Письменный стол Маканчи дуб феррари, произведённого компанией ChiedoCover
          6 590 ₽
          Оптовая цена
          5
          Письменный стол Маканчи дуб феррари
          Настоящее фото товара Письменный стол Маканчи клен, произведённого компанией ChiedoCover
          6 590 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Письменный стол Маканчи клен
          Настоящее фото товара Письменный стол Малверн серый шагрень, произведённого компанией ChiedoCover
          6 690 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Письменный стол Малверн серый шагрень
          Настоящее фото товара Письменный стол Малверн ольха шагрень, произведённого компанией ChiedoCover
          6 890 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Письменный стол Малверн ольха шагрень
          Настоящее фото товара Письменный стол Малверн альпийский дуб, произведённого компанией ChiedoCover
          6 890 ₽
          Оптовая цена
          5
          Письменный стол Малверн альпийский дуб
          Настоящее фото товара Письменный стол Малверн орех темный, произведённого компанией ChiedoCover
          6 890 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Письменный стол Малверн орех темный
          Настоящее фото товара Столик для холла Твинс, произведённого компанией ChiedoCover
          5 390 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Столик для холла Твинс
          Настоящее фото товара Столик для холла Твинс, двойной, произведённого компанией ChiedoCover
          10 490 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Столик для холла Твинс, двойной
          Настоящее фото товара Столик для холла Эвит, произведённого компанией ChiedoCover
          14 390 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Столик для холла Эвит
          Настоящее фото товара Журнальный столик Клаб, произведённого компанией ChiedoCover
          20 290 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Журнальный столик Клаб
          Настоящее фото товара Столик для холла Биоладж, произведённого компанией ChiedoCover
          27 490 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Столик для холла Биоладж
          Настоящее фото товара Стол журнальный Классика №2, произведённого компанией ChiedoCover
          32 190 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол журнальный Классика №2
          Низкие ценыИ скидки каждый день!Настоящее фото товара Стол журнальный Классика №3, произведённого компанией ChiedoCover
          32 790 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол журнальный Классика №3
          Настоящее фото товара Стол журнальный Классика №1, произведённого компанией ChiedoCover
          32 190 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол журнальный Классика №1
          Настоящее фото товара Стол журнальный Венеция ДК, произведённого компанией ChiedoCover
          23 290 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол журнальный Венеция ДК
          Настоящее фото товара Стол журнальный Венеция №2 ДК, произведённого компанией ChiedoCover
          22 390 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол журнальный Венеция №2 ДК
          Настоящее фото товара Стол письменный Классика №1, произведённого компанией ChiedoCover
          64 090 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол письменный Классика №1
          Настоящее фото товара Стол письменный Классика №3, произведённого компанией ChiedoCover
          56 090 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стол письменный Классика №3
          Настоящее фото товара Стол письменный Классика №4, произведённого компанией ChiedoCover
          46 390 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол письменный Классика №4
          Настоящее фото товара Стол письменный Классика №5, произведённого компанией ChiedoCover
          53 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол письменный Классика №5

          Почему нас выбирают?

          • Быстрая доставка

            от 2 дней, по всей России и СНГ

          • Низкие цены

            на всю продукцию, скидки и акции

          • Бесплатные образцы

            мебели и текстиля

          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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          Отзывы о продукции ChiedoCover

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