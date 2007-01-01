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Освещение для кафе

Лампы для кафе
Лампы для кафе10 товаров
Светильники для кафе
Светильники для кафе78 товаров
Люстры для кафе
Люстры для кафе2 товара
Фотография товара Светильник лофт Трапеция Виджинти Биг от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник лофт Трапеция Виджинти Биг, произведённого компанией ChiedoCover
2 790

Светильник лофт Трапеция Виджинти Биг

53
Фотография товара Люстра лофт Трапеция, для кафе от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Люстра лофт Трапеция, для кафе, произведённого компанией ChiedoCover
2 720

Люстра лофт Трапеция, для кафе

67
Фотография товара Светильник лофт Стрекоза, для кафе от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник лофт Стрекоза, для кафе, произведённого компанией ChiedoCover
5 290

Светильник лофт Стрекоза, для кафе

79
Фотография товара Освещение лофт Стрекоза, для кафе от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Освещение лофт Стрекоза, для кафе, произведённого компанией ChiedoCover
5 490

Освещение лофт Стрекоза, для кафе

74
Фотография товара Светильник лофт Трапеция от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник лофт Трапеция, произведённого компанией ChiedoCover
6 490

Светильник лофт Трапеция

66
Фотография товара Светильник лофт 5 ламп от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник лофт 5 ламп, произведённого компанией ChiedoCover
6 040

Светильник лофт 5 ламп

80
Фотография товара Светильник лофт Трапеция Виджинти от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник лофт Трапеция Виджинти, произведённого компанией ChiedoCover
2 700

Светильник лофт Трапеция Виджинти

40
Фотография товара Светильник лофт Трапеция Квиндесим Х от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник лофт Трапеция Квиндесим Х, произведённого компанией ChiedoCover
5 190

Светильник лофт Трапеция Квиндесим Х

70
Фотография товара Светильник лофт Вертолет, для кафе от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник лофт Вертолет, для кафе, произведённого компанией ChiedoCover
5 690

Светильник лофт Вертолет, для кафе

42
Фотография товара Светильник лофт Зиг-Заг Трио от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник лофт Зиг-Заг Трио, произведённого компанией ChiedoCover
4 390

Светильник лофт Зиг-Заг Трио

60
Фотография товара Светильник лофт Зиг-Заг от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник лофт Зиг-Заг, произведённого компанией ChiedoCover
15 990

Светильник лофт Зиг-Заг

56
Фотография товара Светильник лофт Зиг-Заг Сэкст напольный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник лофт Зиг-Заг Сэкст напольный, произведённого компанией ChiedoCover
7 590

Светильник лофт Зиг-Заг Сэкст напольный

72
Фотография товара Светильник лофт ХХХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник лофт ХХХ, произведённого компанией ChiedoCover
18 390

Светильник лофт ХХХ

43
Доставкаот 2 дней по России и СНГНе можете сделать выбор?Помочь с подбором
Фотография товара Светильник лофт Трапеция ХХХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник лофт Трапеция ХХХ, произведённого компанией ChiedoCover
21 990

Светильник лофт Трапеция ХХХ

47
Фотография товара Светильник лофт Клетка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник лофт Клетка, произведённого компанией ChiedoCover
3 080

Светильник лофт Клетка

51
Распродажа
Фотография товара Настенный светильник Фоер Сачара, белый, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Настенный светильник Фоер Сачара, белый, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
2 29072
7 990 ₽

Настенный светильник Фоер Сачара, белый, золотой

43
В наличии 20 шт.
Распродажа
Фотография товара Подвесной светильник Балкони Сега, коричневый, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подвесной светильник Балкони Сега, коричневый, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
4 89052
9 990 ₽

Подвесной светильник Балкони Сега, коричневый, золотой

47
В наличии 45 шт.В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Лампа настольная V11009-T Flake от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Лампа настольная V11009-T Flake, произведённого компанией ChiedoCover
6 89024
8 990 ₽

Лампа настольная V11009-T Flake

15
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Лампа настольная V10550-1T Brulee от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Лампа настольная V10550-1T Brulee, произведённого компанией ChiedoCover
7 49056
16 990 ₽

Лампа настольная V10550-1T Brulee

13
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник настенный светодиодный Ройл Брасс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник настенный светодиодный Ройл Брасс, произведённого компанией ChiedoCover
7 09036
10 990 ₽

Светильник настенный светодиодный Ройл Брасс

9
  • прозрачный, латунь
  • латунь
В наличии 18 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник настенный Реми Брасс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник настенный Реми Брасс, произведённого компанией ChiedoCover
10 29015
11 990 ₽

Светильник настенный Реми Брасс

8
  • прозрачный, латунь
  • латунь
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник настенный Рени Брасс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник настенный Рени Брасс, произведённого компанией ChiedoCover
12 89036
19 990 ₽

Светильник настенный Рени Брасс

6
  • прозрачный, латунь
  • латунь
В наличии 45 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник настенный Рина Брасс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник настенный Рина Брасс, произведённого компанией ChiedoCover
6 99037
10 990 ₽

Светильник настенный Рина Брасс

15
  • прозрачный, латунь
  • латунь
В наличии 21 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник настенный Рики Брасс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник настенный Рики Брасс, произведённого компанией ChiedoCover
7 79041
12 990 ₽

Светильник настенный Рики Брасс

10
  • прозрачный, латунь
  • латунь
В наличии 44 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной светодиодный V11112-PL Montana от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной светодиодный V11112-PL Montana, произведённого компанией ChiedoCover
9 09047
16 990 ₽

Светильник подвесной светодиодный V11112-PL Montana

10
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Бра светодиодное Луч 2 Ательери, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бра светодиодное Луч 2 Ательери, синий, произведённого компанией ChiedoCover
6 59046
12 090 ₽

Бра светодиодное Луч 2 Ательери, синий

9
  • бежевый, бронза, прозрачный
  • синий, золотой, прозрачный
В наличии 23 шт.
Элегантные диваны. Российского производства
Распродажа
Фотография товара Бра светодиодное Луч 2 Ательери, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бра светодиодное Луч 2 Ательери, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
6 59046
12 090 ₽

Бра светодиодное Луч 2 Ательери, бежевый

7
  • бежевый, бронза, прозрачный
  • синий, золотой, прозрачный
В наличии 7 шт.
Распродажа
Фотография товара Бра светодиодное Луч Ательери, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бра светодиодное Луч Ательери, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
6 09021
7 690 ₽

Бра светодиодное Луч Ательери, бежевый

7
В наличии 28 шт.
Распродажа
Фотография товара Бра Фобер Ренни, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бра Фобер Ренни, хром, произведённого компанией ChiedoCover
3 59051
7 190 ₽

Бра Фобер Ренни, хром

12
  • золотой, прозрачный
  • прозрачный, хромированный
  • белый, серебряный
В наличии 43 шт.
Распродажа
Фотография товара Бра Фобос Ренни, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бра Фобос Ренни, хром, произведённого компанией ChiedoCover
5 69037
8 990 ₽

Бра Фобос Ренни, хром

8
  • золотой, прозрачный
  • прозрачный, хромированный
  • белый, серебряный
В наличии 7 шт.
Распродажа
Фотография товара Бра Фобер Ренни, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бра Фобер Ренни, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
3 99045
7 190 ₽

Бра Фобер Ренни, золотой

10
  • золотой, прозрачный
  • прозрачный, хромированный
  • белый, серебряный
В наличии 30 шт.
Распродажа
Фотография товара Бра Фобос Ренни, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бра Фобос Ренни, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
6 39029
8 990 ₽

Бра Фобос Ренни, золотой

10
  • золотой, прозрачный
  • прозрачный, хромированный
  • белый, серебряный
В наличии 30 шт.
Распродажа
Фотография товара Бра Луис Вейв, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бра Луис Вейв, хром, произведённого компанией ChiedoCover
3 39052
6 990 ₽

Бра Луис Вейв, хром

5
  • золотой, прозрачный
  • прозрачный, хромированный
В наличии 72 шт.
Распродажа
Фотография товара Бра Луис Вейв, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бра Луис Вейв, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
3 39052
6 990 ₽

Бра Луис Вейв, золотой

12
  • золотой, прозрачный
  • прозрачный, хромированный
В наличии 43 шт.
Распродажа
Фотография товара Бра Люси Вейв, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бра Люси Вейв, хром, произведённого компанией ChiedoCover
4 69048
8 990 ₽

Бра Люси Вейв, хром

11
  • золотой, прозрачный
  • прозрачный, хромированный
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Бра Люси Вейв, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бра Люси Вейв, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
4 09049
7 990 ₽

Бра Люси Вейв, золотой

6
  • золотой, прозрачный
  • прозрачный, хромированный
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Бра Тиана Еверли, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бра Тиана Еверли, хром, произведённого компанией ChiedoCover
4 09019
4 990 ₽

Бра Тиана Еверли, хром

9
  • золотой, прозрачный
  • прозрачный, хромированный
В наличии 188 шт.
Распродажа
Фотография товара Бра Тиана Еверли, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бра Тиана Еверли, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
4 79028
6 590 ₽

Бра Тиана Еверли, золотой

12
  • золотой, прозрачный
  • прозрачный, хромированный
В наличии 148 шт.
Школьная мебель
Распродажа
Фотография товара Бра Тилия Кристалл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бра Тилия Кристалл, произведённого компанией ChiedoCover
6 39029
8 990 ₽

Бра Тилия Кристалл

11
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Бра светодиодное Витензо Асти, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бра светодиодное Витензо Асти, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
6 99042
11 990 ₽

Бра светодиодное Витензо Асти, золотой

14
  • хромированный
  • золотой
В наличии 9 шт.
Распродажа
Фотография товара Бра светодиодное Витензо Асти, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бра светодиодное Витензо Асти, хром, произведённого компанией ChiedoCover
6 99042
11 990 ₽

Бра светодиодное Витензо Асти, хром

15
  • хромированный
  • золотой
В наличии 22 шт.
Распродажа
Фотография товара Бра Атлантик Рум, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бра Атлантик Рум, хром, произведённого компанией ChiedoCover
3 09033
4 590 ₽

Бра Атлантик Рум, хром

9
В наличии 16 шт.
Распродажа
Фотография товара Бра Вивея Джела, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бра Вивея Джела, черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 59041
5 990 ₽

Бра Вивея Джела, черный

14
В наличии 54 шт.
Распродажа
Фотография товара Бра Вивьен Джела, чёрный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бра Вивьен Джела, чёрный, произведённого компанией ChiedoCover
3 69037
5 790 ₽

Бра Вивьен Джела, чёрный

11
  • белый, черный
  • черный, золотой
В наличии 126 шт.
Распродажа
Фотография товара Бра Вивьен Джела, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бра Вивьен Джела, белый, произведённого компанией ChiedoCover
2 19063
5 790 ₽

Бра Вивьен Джела, белый

8
  • белый, черный
  • черный, золотой
В наличии 95 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник настенный Грата-2 Металикана, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник настенный Грата-2 Металикана, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
4 99030
7 090 ₽

Светильник настенный Грата-2 Металикана, золотой

5
  • серебряный
  • черный, золотой
В наличии 13 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник настенный Грата-2 Металикана, серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник настенный Грата-2 Металикана, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
4 89031
6 990 ₽

Светильник настенный Грата-2 Металикана, серебро

12
  • серебряный
  • черный, золотой
В наличии 7 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник настенный Грата Металикана, серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник настенный Грата Металикана, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
2 29037
3 590 ₽

Светильник настенный Грата Металикана, серебро

15
В наличии 25 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник настенный Грата Металикана, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник настенный Грата Металикана, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
2 29038
3 690 ₽

Светильник настенный Грата Металикана, золотой

13
В наличии 21 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник настенный Люми-2 Иллис от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник настенный Люми-2 Иллис, произведённого компанией ChiedoCover
5 09028
6 990 ₽

Светильник настенный Люми-2 Иллис

15
В наличии 71 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник настенный Люми Иллис от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник настенный Люми Иллис, произведённого компанией ChiedoCover
2 79029
3 890 ₽

Светильник настенный Люми Иллис

12
В наличии 108 шт.
Распродажа
Фотография товара Бра Айрон Грейси, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бра Айрон Грейси, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
2 29055
4 990 ₽

Бра Айрон Грейси, золотой

5
В наличии 148 шт.
Распродажа
Фотография товара Бра Торси Молекула, серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бра Торси Молекула, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
2 89049
5 590 ₽

Бра Торси Молекула, серебро

14
В наличии 76 шт.
Распродажа
Фотография товара Бра Торси Молекула, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бра Торси Молекула, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
2 69052
5 590 ₽

Бра Торси Молекула, золотой

9
В наличии 107 шт.
Распродажа
Фотография товара Бра Фобос Ренни, серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бра Фобос Ренни, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
5 69037
8 990 ₽

Бра Фобос Ренни, серебро

5
  • золотой, прозрачный
  • прозрачный, хромированный
  • белый, серебряный
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник настенный Джейн Призмик, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник настенный Джейн Призмик, хром, произведённого компанией ChiedoCover
2 79029
3 890 ₽

Светильник настенный Джейн Призмик, хром

11
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник настенный светодиодный Тондо Глейз от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник настенный светодиодный Тондо Глейз, произведённого компанией ChiedoCover
3 89055
8 490 ₽

Светильник настенный светодиодный Тондо Глейз

12
В наличии 25 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник настенный Грета Адалина, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник настенный Грета Адалина, белый, произведённого компанией ChiedoCover
2 39042
4 090 ₽

Светильник настенный Грета Адалина, белый

10
  • черный, золотой
  • белый, золотой
В наличии 35 шт.

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Освещение для кафе — современные светильники, бра и подвесы для кафе, ресторанов, баров и кофеен

В нашем каталоге подвесные светильники с регулировкой высоты, настенные бра, трековые системы и лофт-светильники

Цены от производителя, большой выбор, доставка по России и гарантия на продукцию — укомплектуйте интерьер под любой формат и бюджет.

Все светильники для кафе обладают стойкостью к интенсивной эксплуатации, пожаробезопасностью, энергоэффективностью и современным дизайном.

Ассортимент освещения в каталоге

● Подвесные светильники для кафе (регулируемая высота, стиль лофт, минимализм, классика)
● Настенные бра для ресторанов и кофеен
● Трековые системы для гибкой организации световых зон
● Декоративные дизайнерские светильники и люстры
● Модели с LED-лампами и энергоэффективными решениями
● Светильники и бра в стиле лофт

Преимущества освещения для кафе из каталога ChiedoCover

Многоуровневая система освещения: сочетание подвесов, трековых систем, бра и декоративных светильников для зонирования пространства.
Гибкость и настройка атмосферы: возможность регулировки яркости, создания сценариев света, выбора между цветовой температурой.
Безопасность и долговечность: все модели соответствуют нормам пожаробезопасности, рассчитаны на долгий срок службы.
Энергоэффективность: преимущественно используем LED-решения, позволяющие экономить электроэнергию и снижать расходы на эксплуатацию.
Современный дизайн и стилистика: светильники в разных стилях — возможность подобрать комплект под концепцию вашего кафе.
Антивандальные и влагозащищённые модели для зон с повышенной нагрузкой и летних веранд.
Smart-управление для автоматизации и удобства регулировки освещения.

Для кого подходит и комплексное оснащение

Освещение ChiedoCover выбирают для кафе, ресторанов, баров, кофеен, фуд-кортов, гостиниц и любых коммерческих пространств, где важны атмосфера и надежность.

Для комплексного оснащения предлагаем также столы, стулья, диваны, текстиль и аксессуары в едином стиле — чтобы интерьер был целостным и гармоничным.

Выбирайте профессиональное освещение для кафе — создайте атмосферу, в которую хочется возвращаться!

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