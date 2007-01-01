Освещение для кафе

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Настоящее фото товара Торшер Odeon Light Pavia, произведённого компанией ChiedoCover
7 483 ₽
Оптовая цена
4.6
Торшер Odeon Light Pavia
Настоящее фото товара Торшер Lightstar Sesso, произведённого компанией ChiedoCover
37 788 ₽
Оптовая цена
5
Торшер Lightstar Sesso
Настоящее фото товара Люстра подвесная Ideal Lux, произведённого компанией ChiedoCover
13 725 ₽
Оптовая цена
4.6
Люстра подвесная Ideal Lux
Настоящее фото товара Люстра Ideal Lux Cocktail, произведённого компанией ChiedoCover
18 421 ₽
Оптовая цена
4.8
Люстра Ideal Lux Cocktail
Настоящее фото товара Люстра Ideal Lux Mr Jack, произведённого компанией ChiedoCover
2 340 ₽
Оптовая цена
4.2
Люстра Ideal Lux Mr Jack
Настоящее фото товара Люстра Ideal Lux Nastrino, произведённого компанией ChiedoCover
14 924 ₽
Оптовая цена
4.5
Люстра Ideal Lux Nastrino
Настоящее фото товара Люстра Ideal Lux Canapa, произведённого компанией ChiedoCover
3 584 ₽
Оптовая цена
5
Люстра Ideal Lux Canapa
Настоящее фото товара Люстра Ideal Lux Folk, произведённого компанией ChiedoCover
21 770 ₽
Оптовая цена
4.4
Люстра Ideal Lux Folk
Настоящее фото товара Светильник Ideal Lux Cantina, произведённого компанией ChiedoCover
5 790 ₽
Оптовая цена
4.8
Светильник Ideal Lux Cantina
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Светильник Ideal Lux Deda, произведённого компанией ChiedoCover
22 500 ₽
Оптовая цена
4.8
Светильник Ideal Lux Deda
Настоящее фото товара Подвесной светильник Imex MD S53, произведённого компанией ChiedoCover
2 190 ₽
Оптовая цена
4.4
Подвесной светильник Imex MD S53
Настоящее фото товара Подвесной светильник Imex MD, произведённого компанией ChiedoCover
1 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Подвесной светильник Imex MD
Настоящее фото товара Торшер Citilux Ровена, произведённого компанией ChiedoCover
7 900 ₽
Оптовая цена
4.2
Торшер Citilux Ровена
Настоящее фото товара Люстра подвесная Citilux Базель бронза, произведённого компанией ChiedoCover
7 370 ₽
Оптовая цена
4.2
Люстра подвесная Citilux Базель бронза
Настоящее фото товара Торшер Citilux Аврора, произведённого компанией ChiedoCover
6 490 ₽
Оптовая цена
4.3
Торшер Citilux Аврора
Настоящее фото товара Торшер Светодиодный Citilux Гуффин, произведённого компанией ChiedoCover
7 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Торшер Светодиодный Citilux Гуффин
Настоящее фото товара Подвесной светильник светодиодный Citilux Паркер, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
2 790 ₽
Оптовая цена
4.5
Подвесной светильник светодиодный Citilux Паркер
Настоящее фото товара Подвесной светильник Citilux CL, произведённого компанией ChiedoCover
2 810 ₽
Оптовая цена
4.5
Подвесной светильник Citilux CL
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Подвесной светильник Светодиодный Citilux Тубус, произведённого компанией ChiedoCover
2 490 ₽
Оптовая цена
4.6
Подвесной светильник Светодиодный Citilux Тубус
Настоящее фото товара Подвесной светильник Citilux Эдисон, произведённого компанией ChiedoCover
2 110 ₽
Оптовая цена
4.7
Подвесной светильник Citilux Эдисон
Настоящее фото товара Подвесной светильник Citilux Оми, произведённого компанией ChiedoCover
2 790 ₽
Оптовая цена
4.1
Подвесной светильник Citilux Оми
Настоящее фото товара Подвесной светильник Citilux Эдисон Плафон, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
2 490 ₽
Оптовая цена
4.2
Подвесной светильник Citilux Эдисон Плафон
Настоящее фото товара Светильник Лофт Lamp - 34, произведённого компанией ChiedoCover
11 590 ₽
Оптовая цена
4.2
Светильник Лофт Lamp - 34
Настоящее фото товара Настольный светильник Аугсбург, произведённого компанией ChiedoCover
9 000 ₽
Оптовая цена
4.4
Настольный светильник Аугсбург
Настоящее фото товара Настольный светильник Байсфорд, произведённого компанией ChiedoCover
9 000 ₽
Оптовая цена
4.5
Настольный светильник Байсфорд
Настоящее фото товара Настольный светильник Виленген, произведённого компанией ChiedoCover
9 000 ₽
Оптовая цена
4.9
Настольный светильник Виленген
Настоящее фото товара Настольный светильник Ганновер, произведённого компанией ChiedoCover
9 000 ₽
Оптовая цена
4.2
Настольный светильник Ганновер
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Светильник лофт Клетка, произведённого компанией ChiedoCover
3 080 ₽
Оптовая цена
4.9
Светильник лофт Клетка
Настоящее фото товара Светильник лофт Трапеция, произведённого компанией ChiedoCover
6 490 ₽
Оптовая цена
4.7
Светильник лофт Трапеция
Настоящее фото товара Светильник лофт Стрекоза, произведённого компанией ChiedoCover
5 490 ₽
Оптовая цена
4.5
Светильник лофт Стрекоза
Настоящее фото товара Светильник лофт Стрекоза 300, произведённого компанией ChiedoCover
5 290 ₽
Оптовая цена
4.9
Светильник лофт Стрекоза 300
Настоящее фото товара Светильник лофт Трапеция XXX, произведённого компанией ChiedoCover
6 490 ₽
Оптовая цена
4.5
Светильник лофт Трапеция XXX
Настоящее фото товара Светильник лофт XXX, произведённого компанией ChiedoCover
7 390 ₽
Оптовая цена
4.5
Светильник лофт XXX
Настоящее фото товара Светильник лофт 5 ламп, произведённого компанией ChiedoCover
6 040 ₽
Оптовая цена
5
Светильник лофт 5 ламп
Настоящее фото товара Светильник лофт Зиг-Заг, произведённого компанией ChiedoCover
6 890 ₽
Оптовая цена
4.1
Светильник лофт Зиг-Заг
Настоящее фото товара Светильник лофт Зиг-Заг Трио, произведённого компанией ChiedoCover
4 390 ₽
Оптовая цена
4.4
Светильник лофт Зиг-Заг Трио
Настоящее фото товара Светильник лофт Зиг-Заг Сэкст напольный, произведённого компанией ChiedoCover
7 590 ₽
Оптовая цена
4.5
Светильник лофт Зиг-Заг Сэкст напольный
Настоящее фото товара Светильник лофт Вертолет, произведённого компанией ChiedoCover
5 690 ₽
Оптовая цена
4.9
Светильник лофт Вертолет
Настоящее фото товара Светильник лофт Трапеция Виджинти Биг, произведённого компанией ChiedoCover
2 790 ₽
Оптовая цена
4.8
Светильник лофт Трапеция Виджинти Биг
Настоящее фото товара Светильник лофт Трапеция Квиндесим, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
2 720 ₽
Оптовая цена
4.6
Светильник лофт Трапеция Квиндесим
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Светильник лофт Трапеция Виджинти, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
2 700 ₽
Оптовая цена
4.5
Светильник лофт Трапеция Виджинти
Настоящее фото товара Светильник лофт Трапеция Квиндесим X, произведённого компанией ChiedoCover
2 710 ₽
Оптовая цена
4.3
Светильник лофт Трапеция Квиндесим X
Настоящее фото товара Встраиваемый светильник Gyps Classic №1, произведённого компанией ChiedoCover
1 690 ₽
Оптовая цена
4.8
Встраиваемый светильник Gyps Classic №1
Настоящее фото товара Встраиваемый светильник Gyps Classic №2, произведённого компанией ChiedoCover
990 ₽
Оптовая цена
4.5
Встраиваемый светильник Gyps Classic №2

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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