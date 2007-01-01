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          Столы для конференц зала

          от 1 690 ₽
          Сначала популярные
          Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          1 790 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол Лидер 1
          Настоящее фото товара Стол Лидер 2, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          2 790 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стол Лидер 2
          Настоящее фото товара Стол Лидер 6, произведённого компанией ChiedoCover
          1 690 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол Лидер 6
          Настоящее фото товара Стол Лидер 10, произведённого компанией ChiedoCover
          1 790 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стол Лидер 10
          Настоящее фото товара Стол Лидер 2, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
          2 790 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол Лидер 2, кромка ПВХ
          Настоящее фото товара Стол Лидер 1, уличный из реек, темный, произведённого компанией ChiedoCover
          4 150 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол Лидер 1, уличный из реек, темный
          Настоящее фото товара Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 150 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый
          Настоящее фото товара Стол Лидер 1, столешница МДФ, произведённого компанией ChiedoCover
          3 690 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол Лидер 1, столешница МДФ
          Настоящее фото товара Стол Лидер 2, уличный из реек, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          3 690 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол Лидер 2, уличный из реек
          Гарантия12 месяцев на нашу продукциюНастоящее фото товара Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань, произведённого компанией ChiedoCover
          1 790 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань
          Настоящее фото товара Стол Лидер 1, орех, каркас - серебро, произведённого компанией ChiedoCover
          1 790 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол Лидер 1, орех, каркас - серебро
          Настоящее фото товара Стол Лидер 1, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
          1 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Лидер 1, кромка ПВХ
          Настоящее фото товара Стол Лидер 1 с регулировкой ножек по высоте, произведённого компанией ChiedoCover
          1 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол Лидер 1 с регулировкой ножек по высоте
          Настоящее фото товара Стол Лидер 2, орех, каркас - золото, произведённого компанией ChiedoCover
          2 790 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол Лидер 2, орех, каркас - золото
          Настоящее фото товара Стол Лидер 2, белый, произведённого компанией ChiedoCover
          2 790 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол Лидер 2, белый
          Настоящее фото товара Стол обеденный VARDI, произведённого компанией ChiedoCover
          9 490 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол обеденный VARDI
          Настоящее фото товара Стол обеденный MAGNI, произведённого компанией ChiedoCover
          9 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол обеденный MAGNI
          Настоящее фото товара Стол обеденный ROLLO, произведённого компанией ChiedoCover
          11 590 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол обеденный ROLLO
          Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
          Настоящее фото товара Стол обеденный GUDI, произведённого компанией ChiedoCover
          8 390 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол обеденный GUDI
          Настоящее фото товара Стол обеденный Гарлем белый, произведённого компанией ChiedoCover
          79 890 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол обеденный Гарлем белый
          Настоящее фото товара Стол обеденный Гарлем орех, произведённого компанией ChiedoCover
          76 700 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол обеденный Гарлем орех
          Настоящее фото товара Стол обеденный Шанель, произведённого компанией ChiedoCover
          61 100 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол обеденный Шанель
          Настоящее фото товара Стол обеденный Киллен, произведённого компанией ChiedoCover
          49 690 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол обеденный Киллен
          Настоящее фото товара Стол обеденный Китами, произведённого компанией ChiedoCover
          53 890 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол обеденный Китами
          Настоящее фото товара Стол обеденный Киршау, произведённого компанией ChiedoCover
          79 890 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол обеденный Киршау
          Настоящее фото товара Стол обеденный Керман, произведённого компанией ChiedoCover
          55 390 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол обеденный Керман
          Настоящее фото товара Стол обеденный Кенмор, произведённого компанией ChiedoCover
          49 400 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол обеденный Кенмор
          Доставкаот 2 дней по России и СНГНастоящее фото товара Стол обеденный Кенвуд, произведённого компанией ChiedoCover
          53 590 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол обеденный Кенвуд
          Настоящее фото товара Стол обеденный Кловис, произведённого компанией ChiedoCover
          34 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол обеденный Кловис
          Настоящее фото товара Стол обеденный Кобург белый, произведённого компанией ChiedoCover
          36 790 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол обеденный Кобург белый
          Настоящее фото товара Стол обеденный Кобург шампань, произведённого компанией ChiedoCover
          36 790 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол обеденный Кобург шампань
          Настоящее фото товара Стол обеденный Ковдор, произведённого компанией ChiedoCover
          43 190 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол обеденный Ковдор
          Настоящее фото товара Стол обеденный Кокели, произведённого компанией ChiedoCover
          93 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол обеденный Кокели
          Настоящее фото товара Стол обеденный Колими, произведённого компанией ChiedoCover
          70 330 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол обеденный Колими
          Настоящее фото товара Стол обеденный Колтон, произведённого компанией ChiedoCover
          44 200 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол обеденный Колтон
          Настоящее фото товара Стол обеденный Комрат крем/ орех, произведённого компанией ChiedoCover
          55 380 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол обеденный Комрат крем/ орех
          Настоящее фото товара Стол обеденный Шанель New, произведённого компанией ChiedoCover
          61 100 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол обеденный Шанель New
          Настоящее фото товара Стол обеденный Корато, произведённого компанией ChiedoCover
          53 190 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол обеденный Корато
          Настоящее фото товара Стол обеденный Корбах, произведённого компанией ChiedoCover
          64 610 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол обеденный Корбах
          Настоящее фото товара Стол обеденный Кослан, произведённого компанией ChiedoCover
          46 150 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол обеденный Кослан
          Низкие ценыИ скидки каждый день!Настоящее фото товара Стол обеденный Коссут, произведённого компанией ChiedoCover
          57 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол обеденный Коссут
          Настоящее фото товара Стол обеденный Коттер, произведённого компанией ChiedoCover
          81 900 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол обеденный Коттер
          Настоящее фото товара Стол обеденный Креола, произведённого компанией ChiedoCover
          41 340 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол обеденный Креола
          Настоящее фото товара Стол обеденный Кричев, произведённого компанией ChiedoCover
          58 890 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол обеденный Кричев
          Настоящее фото товара Стол обеденный Крозет, произведённого компанией ChiedoCover
          39 520 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол обеденный Крозет
          Настоящее фото товара Стол обеденный Кросби, произведённого компанией ChiedoCover
          49 400 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол обеденный Кросби
          Настоящее фото товара Стол обеденный Кросно, произведённого компанией ChiedoCover
          46 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол обеденный Кросно
          Настоящее фото товара Стол обеденный Куинси, произведённого компанией ChiedoCover
          27 890 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол обеденный Куинси

          Почему нас выбирают?

          • Быстрая доставка

            от 2 дней, по всей России и СНГ

          • Низкие цены

            на всю продукцию, скидки и акции

          • Бесплатные образцы

            мебели и текстиля

          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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          Отзывы о продукции ChiedoCover

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