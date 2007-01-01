Мебель для школы искусств

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Сначала популярные
Настоящее фото товара Секция из 3 стульев Хит - коричневый, ромб коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 490 ₽
Оптовая цена
4.1
Секция из 3 стульев Хит - коричневый, ромб коричневый
Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
2 390 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол Лидер 1
Настоящее фото товара Стол Лидер 2, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
3 490 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол Лидер 2
Настоящее фото товара Стол Лидер 3, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
3 690 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол Лидер 3
Настоящее фото товара Стол Лидер 5, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 690 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол Лидер 5
Настоящее фото товара Стол Лидер 6, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 290 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол Лидер 6
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
3 490 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Хит 20мм - алюминиевый каркас
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм с пюпитром - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 170 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Хит 20мм с пюпитром - алюминиевый каркас
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 690 ₽
Оптовая цена
3.9
Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
1 490 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, корона красная, произведённого компанией ChiedoCover-9%
НовинкаХит
1 640 ₽1 790 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Хит 25мм - золото, корона красная
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм с подлокотниками, Лайт, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 150 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Хит 20мм с подлокотниками, Лайт
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм Лайт - серебро, рогожка серая, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 440 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Хит 20мм Лайт - серебро, рогожка серая
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, рогожка фиолетовая, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 490 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Хит 20мм - золото, рогожка фиолетовая
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм с пюпитром - золото, шенилл красный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 220 ₽
Оптовая цена
5
Стул Хит 20мм с пюпитром - золото, шенилл красный
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - белый, кожзам белый, произведённого компанией ChiedoCover-8%
Новинка
1 840 ₽1 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Хит 25мм - белый, кожзам белый
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, зеленый ромб, произведённого компанией ChiedoCover-9%
Новинка
1 640 ₽1 790 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Хит 25мм - золото, зеленый ромб
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Стол Лидер 1 с регулировкой ножек по высоте, произведённого компанией ChiedoCover
2 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол Лидер 1 с регулировкой ножек по высоте
Настоящее фото товара Стол Лидер 2, орех, каркас - золото, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 490 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол Лидер 2, орех, каркас - золото
Настоящее фото товара Стол Лидер 2, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 490 ₽
Оптовая цена
3.9
Стол Лидер 2, белый
Настоящее фото товара Стул Форум, произведённого компанией ChiedoCover
2 890 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Форум
Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-2, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 490 ₽
Оптовая цена
4.3
Секция многоместная ИЗО-2
Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-2 на балке, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Секция многоместная ИЗО-2 на балке
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - серебро, синяя корона, произведённого компанией ChiedoCover-9%
Новинка
1 640 ₽1 790 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Хит 25мм - серебро, синяя корона
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, бежевая корона, произведённого компанией ChiedoCover-7%
Новинка
1 490 ₽1 590 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Хит 20мм - золото, бежевая корона
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, бежевая корона, произведённого компанией ChiedoCover-9%
Новинка
1 640 ₽1 790 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Хит 25мм - золото, бежевая корона
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, золото, кожзам голубой, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 440 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, золото, кожзам голубой
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм складной, серебро, корона синяя, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 390 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Хит 20мм складной, серебро, корона синяя
Настоящее фото товара Стул Форум синий, произведённого компанией ChiedoCover
5 290 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Форум синий
Настоящее фото товара Стул Форум красный, произведённого компанией ChiedoCover
4 990 ₽
Оптовая цена
5
Стул Форум красный
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм складной, золото, корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 390 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Хит 20мм складной, золото, корона красная
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм складной, серебро, корона зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 390 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Хит 20мм складной, серебро, корона зеленая
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм складной, золото, корона зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 390 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Хит 20мм складной, золото, корона зеленая
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - бронза, ромб коричневый, произведённого компанией ChiedoCover-9%
Новинка
1 640 ₽1 790 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Хит 25мм - бронза, ромб коричневый
Настоящее фото товара Секция стульев Хит - золото, ромб зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Секция стульев Хит - золото, ромб зеленый
Настоящее фото товара Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
4.1
Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневый
Настоящее фото товара Секция стульев Хит - золото, ромб красный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Секция стульев Хит - золото, ромб красный
Настоящее фото товара Секция стульев Хит - серебро, ромб синий, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
4.2
Секция стульев Хит - серебро, ромб синий
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм, каркас - золото, обивка - корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
В наличииНовинка
1 740 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Хит 25мм, каркас - золото, обивка - корона красная
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм, каркас - золото, обивка - рогожка фиолетовая, произведённого компанией ChiedoCover
1 490 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Хит 20мм, каркас - золото, обивка - рогожка фиолетовая
Настоящее фото товара Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 490 ₽
Оптовая цена
4.4
Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб зеленый
Настоящее фото товара Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб красный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 490 ₽
Оптовая цена
4.4
Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб красный
Настоящее фото товара Секция из 3 стульев Хит - серебро, ромб синий, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 490 ₽
Оптовая цена
5
Секция из 3 стульев Хит - серебро, ромб синий

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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