Столы для ресторанов

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Сначала популярные
Настоящее фото товара Стол Лидер 3, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
3 690 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол Лидер 3
Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 900х600, венге, черный, произведённого компанией ChiedoCover
В наличииНовинка
2 390 ₽
Оптовая цена
4.8
Стол Лидер 1, 900х600, венге, черный
Настоящее фото товара Стол Лидер 21, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
3 090 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Лидер 21
Настоящее фото товара Стол Лидер 2, орех, каркас - золото, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 490 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол Лидер 2, орех, каркас - золото
Настоящее фото товара Стол Лидер 5, венге, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 690 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Лидер 5, венге
Настоящее фото товара Стол Лидер 3, белый, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
3 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол Лидер 3, белый
Настоящее фото товара Стол Миллер 140, произведённого компанией ChiedoCover
7 090 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Миллер 140
Настоящее фото товара Стол Лофт-6, произведённого компанией ChiedoCover-17%
8 390 ₽9 990 ₽
Оптовая цена
5
Стол Лофт-6
Настоящее фото товара Стол Ария, белая столешница, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
16 700 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол Ария, белая столешница, черный каркас
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Стол Ария, белая столешница, золотой каркас, произведённого компанией ChiedoCover
16 500 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол Ария, белая столешница, золотой каркас
Настоящее фото товара Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
8 200 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас
Настоящее фото товара Стол Консоль Инсигния, произведённого компанией ChiedoCover-19%
25 990 ₽31 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол Консоль Инсигния
Настоящее фото товара Стол Консоль Арт Деко серебро, произведённого компанией ChiedoCover-19%
25 990 ₽31 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Консоль Арт Деко серебро
Настоящее фото товара Стол Арт Деко 55 x 55 розовое золото, произведённого компанией ChiedoCover-21%
19 990 ₽24 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стол Арт Деко 55 x 55 розовое золото
Настоящее фото товара Стол Арт Деко 120 x 60 розовое золото, произведённого компанией ChiedoCover-21%
26 390 ₽32 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол Арт Деко 120 x 60 розовое золото
Настоящее фото товара Стол Арт Деко 120 x 60 серебро, произведённого компанией ChiedoCover-20%
24 990 ₽30 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол Арт Деко 120 x 60 серебро
Настоящее фото товара Стол Лофт 13, произведённого компанией ChiedoCover
7 390 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол Лофт 13
Настоящее фото товара Стол Бруклин 55 x 55 серебро, произведённого компанией ChiedoCover-15%
17 990 ₽20 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол Бруклин 55 x 55 серебро
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Стол Бруклин 120 x 60 серебро, произведённого компанией ChiedoCover-18%
23 990 ₽28 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол Бруклин 120 x 60 серебро
Настоящее фото товара Стол Бруклин 120 x 60 золото, произведённого компанией ChiedoCover-19%
25 990 ₽31 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол Бруклин 120 x 60 золото
Настоящее фото товара Стол Лидер 3, D1800, черный, орех, произведённого компанией ChiedoCover
В наличииНовинка
4 690 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Лидер 3, D1800, черный, орех
Настоящее фото товара Ковролин Blitz, произведённого компанией ChiedoCover
1 500 ₽
Оптовая цена
4.8
Ковролин Blitz
Настоящее фото товара Стол Освальд, 120х80, произведённого компанией ChiedoCover
11 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стол Освальд, 120х80
Настоящее фото товара Стол Loft Kedr Premium, произведённого компанией ChiedoCover
49 090 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол Loft Kedr Premium
Настоящее фото товара Стол раскладной Eva Tobacco, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
16 690 ₽
Оптовая цена
5
Стол раскладной Eva Tobacco
Настоящее фото товара Стол раскладной Eva коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
16 690 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол раскладной Eva коричневый
Настоящее фото товара Стол Мюнхен раздвижной, произведённого компанией ChiedoCover
35 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол Мюнхен раздвижной
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Стол Цезарь круглый, произведённого компанией ChiedoCover
39 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стол Цезарь круглый
Настоящее фото товара Стол Альт, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
34 690 ₽
Оптовая цена
4.8
Стол Альт
Настоящее фото товара Стол Алекс 6, произведённого компанией ChiedoCover
29 590 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол Алекс 6
Настоящее фото товара Стол Алекс 7, произведённого компанией ChiedoCover
26 390 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол Алекс 7
Настоящее фото товара Стол Алекс 2, произведённого компанией ChiedoCover
26 390 ₽
Оптовая цена
4.6
Стол Алекс 2
Настоящее фото товара Стол Версаль классический, произведённого компанией ChiedoCover
17 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Версаль классический
Настоящее фото товара Стол Цезарь овальный, произведённого компанией ChiedoCover
39 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол Цезарь овальный
Настоящее фото товара Стол Stefani письменный, произведённого компанией ChiedoCover
50 490 ₽
Оптовая цена
4.8
Стол Stefani письменный
Настоящее фото товара Стол Мюнхен натуральный дуб, произведённого компанией ChiedoCover
66 290 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол Мюнхен натуральный дуб
Настоящее фото товара Стол Цезарь, произведённого компанией ChiedoCover
74 790 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол Цезарь
Настоящее фото товара Стол Дези классический, произведённого компанией ChiedoCover
49 790 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Дези классический
Настоящее фото товара Стол обеденный Верона белый, произведённого компанией ChiedoCover-19%
44 990 ₽54 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стол обеденный Верона белый
Настоящее фото товара Стол обеденный Верона бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
54 990 ₽54 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стол обеденный Верона бежевый
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Стол обеденный Мулен белый, произведённого компанией ChiedoCover-19%
44 990 ₽54 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол обеденный Мулен белый
Настоящее фото товара Стол обеденный Глазго малый, произведённого компанией ChiedoCover-10%
39 990 ₽43 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол обеденный Глазго малый
Настоящее фото товара Стол обеденный Глазго большой, произведённого компанией ChiedoCover-11%
44 990 ₽49 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол обеденный Глазго большой
Настоящее фото товара Стол Accent трюфель/серебро, произведённого компанией ChiedoCover-43%
Новинка
7 990 ₽13 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол Accent трюфель/серебро

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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