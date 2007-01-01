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Стулья для ресторана

Деревянные стулья для ресторана
Деревянные стулья для ресторана266 товаров
Мягкие стулья для ресторана
Мягкие стулья для ресторана598 товаров
Барные стулья для ресторана
Барные стулья для ресторана125 товаров
Дизайнерские стулья для ресторана
Дизайнерские стулья для ресторана99 товаров
Стулья Лофт для ресторана
Стулья Лофт для ресторана143 товара
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 20, велюр бежевый Реми 14, каркас золото муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20, велюр бежевый Реми 14, каркас золото муар, произведённого компанией ChiedoCover
1 49038
2 400 ₽

Стул Хит 20, велюр бежевый Реми 14, каркас золото муар

14
В наличии 1 шт.
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 20, велюр Реми 81, серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20, велюр Реми 81, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
1 50038
2 400 ₽

Стул Хит 20, велюр Реми 81, серебро

12
Распродажа
Фотография товара Стул Терра, черные ножки, велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Терра, черные ножки, велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
5 79053
12 290 ₽

Стул Терра, черные ножки, велюр бежевый

45
Распродажа
Фотография товара Стул Терра, черные ножки, велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Терра, черные ножки, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 79053
12 290 ₽

Стул Терра, черные ножки, велюр серый

44
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул для ресторана Наполеон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул для ресторана Наполеон, произведённого компанией ChiedoCover
5 99029
8 390 ₽

Стул для ресторана Наполеон

413
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул для ресторана Хит 25мм - золото, зеленая корона от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул для ресторана Хит 25мм - золото, зеленая корона, произведённого компанией ChiedoCover
1 69022
2 165 ₽

Стул для ресторана Хит 25мм - золото, зеленая корона

145
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул для ресторана Хит 25мм - золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул для ресторана Хит 25мм - золото, произведённого компанией ChiedoCover
1 74020
2 165 ₽

Стул для ресторана Хит 25мм - золото

60
В наличии 5 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Конгсберг, бирюзовый, металлические ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Конгсберг, бирюзовый, металлические ножки, произведённого компанией ChiedoCover
6 39014
7 390 ₽

Стул Конгсберг, бирюзовый, металлические ножки

91
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Конгсберг, изумруд, ножки черно-золотые от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Конгсберг, изумруд, ножки черно-золотые, произведённого компанией ChiedoCover
6 39014
7 390 ₽

Стул Конгсберг, изумруд, ножки черно-золотые

58
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Кьявари Золото, деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари Золото, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
6 29032
9 190 ₽

Стул Кьявари Золото, деревянный

330
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул для ресторана Азия 20мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул для ресторана Азия 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
1 75033
2 580 ₽

Стул для ресторана Азия 20мм

93
  • зеленый
  • красный, зеленый, серебряный, разноцветный
  • бежевый
  • серый
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул для ресторана Азия 25мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул для ресторана Азия 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
1 85032
2 690 ₽

Стул для ресторана Азия 25мм

106
  • синий
  • голубой
  • коричневый
  • зеленый
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Гаага синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Гаага синий, произведённого компанией ChiedoCover
6 6902
6 790 ₽

Стул Гаага синий

75
Доставкаот 2 дней по России и СНГНе можете сделать выбор?Помочь с подбором
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Гаага красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Гаага красный, произведённого компанией ChiedoCover
6 6902
6 790 ₽

Стул Гаага красный

50
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Кроссбэк дерево, венге для ресторана от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кроссбэк дерево, венге для ресторана, произведённого компанией ChiedoCover
5 390

Стул Кроссбэк дерево, венге для ресторана

76
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Кроссбэк, старинный орех для ресторана от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кроссбэк, старинный орех для ресторана, произведённого компанией ChiedoCover
5 390

Стул Кроссбэк, старинный орех для ресторана

493
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 20, велюр синий Реми 75, каркас золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20, велюр синий Реми 75, каркас золото, произведённого компанией ChiedoCover
1 49038
2 400 ₽

Стул Хит 20, велюр синий Реми 75, каркас золото

11
В наличии 90 шт.
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 20мм - золото, для ресторана от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, для ресторана, произведённого компанией ChiedoCover
1 45038
2 325 ₽

Стул Хит 20мм - золото, для ресторана

144
В наличии 1 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Маллин, велюр бежевый, черные ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Маллин, велюр бежевый, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
6 19027
8 390 ₽

Стул Маллин, велюр бежевый, черные ножки

80
Распродажа
Фотография товара Стул Маллин, шенилл Rialto 13, поворотное основание черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Маллин, шенилл Rialto 13, поворотное основание черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
7 59020
9 390 ₽

Стул Маллин, шенилл Rialto 13, поворотное основание черный муар

15
Распродажа
Фотография товара Стул Кьявари морилка Коричневый, деревянный для ресторана от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари морилка Коричневый, деревянный для ресторана, произведённого компанией ChiedoCover
6 29028
8 690 ₽

Стул Кьявари морилка Коричневый, деревянный для ресторана

328
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Наполеон Золото, деревянный для ресторана от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Наполеон Золото, деревянный для ресторана, произведённого компанией ChiedoCover
7 89012
8 890 ₽

Стул Наполеон Золото, деревянный для ресторана

410
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Азия 20, жаккард ромб красный, каркас золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Азия 20, жаккард ромб красный, каркас золото, произведённого компанией ChiedoCover
1 75033
2 580 ₽

Стул Азия 20, жаккард ромб красный, каркас золото

14
  • зеленый
  • красный, зеленый, серебряный, разноцветный
  • бежевый
  • серый
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Азия 20, рогожка Эспо 15, каркас черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Азия 20, рогожка Эспо 15, каркас черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
1 70035
2 580 ₽

Стул Азия 20, рогожка Эспо 15, каркас черный муар

9
  • зеленый
  • красный, зеленый, серебряный, разноцветный
  • бежевый
  • серый
Фотография товара Стул Игнис, ножки черные, велюр желтый, для ресторана от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Игнис, ножки черные, велюр желтый, для ресторана, произведённого компанией ChiedoCover
4 690

Стул Игнис, ножки черные, велюр желтый, для ресторана

74
Фотография товара Стул Игнис, ножки черные, велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Игнис, ножки черные, велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
4 690

Стул Игнис, ножки черные, велюр бежевый

85
Складные столы - анимированный
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Роквелл подушка велюр Тедди 024, каркас дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Роквелл подушка велюр Тедди 024, каркас дерево, произведённого компанией ChiedoCover
6 59042
11 290 ₽

Стул Роквелл подушка велюр Тедди 024, каркас дерево

12
  • зеленый, серый
  • серый, черный
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Роквелл, микровелюр Bubble 5 Flamingo, каркас бук морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Роквелл, микровелюр Bubble 5 Flamingo, каркас бук морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
6 59042
11 290 ₽

Стул Роквелл, микровелюр Bubble 5 Flamingo, каркас бук морилка черная

15
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Квин 20мм - рогожка Монтреаль 58, золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Квин 20мм - рогожка Монтреаль 58, золото, произведённого компанией ChiedoCover
1 70040
2 830 ₽

Стул Квин 20мм - рогожка Монтреаль 58, золото

9
  • розовый
  • синий
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Браун 25мм - бронза, крон коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Браун 25мм - бронза, крон коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
2 600

Стул Браун 25мм - бронза, крон коричневый

124
  • коричневый
  • синий
  • красный
  • черный
Распродажа
Фотография товара Стул Тюльпан, серый велюр, металлические ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тюльпан, серый велюр, металлические ножки, произведённого компанией ChiedoCover
8 19011
9 190 ₽

Стул Тюльпан, серый велюр, металлические ножки

71
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Тюльпан, вельвет королевский синий, ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тюльпан, вельвет королевский синий, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
7 99014
9 190 ₽

Стул Тюльпан, вельвет королевский синий, ножки черные

94
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Фенди, велюр Тедди 332, бук под лак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Фенди, велюр Тедди 332, бук под лак, произведённого компанией ChiedoCover
7 590

Полукресло Фенди, велюр Тедди 332, бук под лак

8
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Фенди, велюр Тедди 337, бук под лак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Фенди, велюр Тедди 337, бук под лак, произведённого компанией ChiedoCover
7 590

Полукресло Фенди, велюр Тедди 337, бук под лак

10
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул для ресторана Хит 25мм - золото, коричневая корона от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул для ресторана Хит 25мм - золото, коричневая корона, произведённого компанией ChiedoCover
1 69022
2 165 ₽

Стул для ресторана Хит 25мм - золото, коричневая корона

72
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Роза, вельвет бежево-серый, ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Роза, вельвет бежево-серый, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
7 99011
8 890 ₽

Стул Роза, вельвет бежево-серый, ножки черные

59
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Роза Диамант, вельвет синий, ножки белые от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Роза Диамант, вельвет синий, ножки белые, произведённого компанией ChiedoCover
8 59027
11 690 ₽

Стул Роза Диамант, вельвет синий, ножки белые

54
  • синий, белый
  • голубой
Фотография товара Стул Флай, искусственная замша флекс 428, ножки металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Флай, искусственная замша флекс 428, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
8 950

Стул Флай, искусственная замша флекс 428, ножки металл

14
Распродажа склада в МСК
Фотография товара Стул А-788 ФАН от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул А-788 ФАН, произведённого компанией ChiedoCover
15 090

Стул А-788 ФАН

44
Скоро в продаже
Настоящее фото товара Стул барный Берлин, черный, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
14 190

Стул барный Берлин, черный, экокожа

59
В наличии 15 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Турин серый с золотыми ножками от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Турин серый с золотыми ножками, произведённого компанией ChiedoCover
13 19048
24 990 ₽

Стул Турин серый с золотыми ножками

96
  • красный
  • серый
В наличии 6 шт.
Фотография товара Стул Turin терракотовый с золотыми ножками от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Turin терракотовый с золотыми ножками, произведённого компанией ChiedoCover
13 190

Стул Turin терракотовый с золотыми ножками

96
  • красный
  • серый
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул деревянный Фабиано бежевый для ресторана от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул деревянный Фабиано бежевый для ресторана, произведённого компанией ChiedoCover
8 790

Стул деревянный Фабиано бежевый для ресторана

34
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стул Седа, тёмно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Седа, тёмно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
7 190

Стул Седа, тёмно-серый

44
В наличии 11 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул деревянный Лауро патина золото / бежевый тесьма 11 для ресторана от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул деревянный Лауро патина золото / бежевый тесьма 11 для ресторана, произведённого компанией ChiedoCover
14 9907
15 984 ₽

Стул деревянный Лауро патина золото / бежевый тесьма 11 для ресторана

43
В наличии 14 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Leo светло-бирюзовый для ресторана от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Leo светло-бирюзовый для ресторана, произведённого компанией ChiedoCover
7 79036
11 990 ₽

Стул Leo светло-бирюзовый для ресторана

100
  • серый
  • бирюзовый
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул полубарный Dave латте для ресторана от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Dave латте для ресторана, произведённого компанией ChiedoCover
14 190

Стул полубарный Dave латте для ресторана

59
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стул Maple от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Maple, произведённого компанией ChiedoCover
17 990

Стул Maple

60
В наличии 27 шт.
Фотография товара Стул Oxville, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Oxville, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
9 590

Стул Oxville, голубой

58
  • бежевый, серый
  • зеленый, коричневый
  • Стул Oxville
  • голубой, коричневый
В наличии 74 шт.
Фотография товара Стул Франц, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Франц, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
7 290

Стул Франц, зеленый

91
  • коричневый
  • серый
  • зеленый, черный
В наличии 6 шт.
Фотография товара Кресло лаунж Бостон, велюр синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лаунж Бостон, велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
17 390

Кресло лаунж Бостон, велюр синий

26
  • бежевый
  • Кресло лаунж Бостон велюр тёмно-серый
  • синий, черный
В наличии 30 шт.
Фотография товара Кресло лаунж Бостон, велюр зелёный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лаунж Бостон, велюр зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
17 390

Кресло лаунж Бостон, велюр зелёный

26
  • бежевый
  • Кресло лаунж Бостон велюр тёмно-серый
  • синий, черный
В наличии 20 шт.
Фотография товара Кресло лаунж Royal Stripes, велюр фисташковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лаунж Royal Stripes, велюр фисташковый, произведённого компанией ChiedoCover
17 990

Кресло лаунж Royal Stripes, велюр фисташковый

26
В наличии 2 шт.
Фотография товара Кресло лаунж Royal Stripes, велюр синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лаунж Royal Stripes, велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
17 990

Кресло лаунж Royal Stripes, велюр синий

26
В наличии 2 шт.В пути 8 шт.
Фотография товара Кресло лаунж Royal Stripes, велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лаунж Royal Stripes, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
17 990

Кресло лаунж Royal Stripes, велюр серый

26
В наличии 1 шт.В пути 8 шт.
Фотография товара Кресло лаунж Royal Stripes, велюр молочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лаунж Royal Stripes, велюр молочный, произведённого компанией ChiedoCover
17 990

Кресло лаунж Royal Stripes, велюр молочный

26
В наличии 21 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Балла, бежевый, коричневая экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Балла, бежевый, коричневая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
12 39033
18 390 ₽

Стул полубарный Балла, бежевый, коричневая экокожа

26
  • коричневый, серый, черный
  • бежевый, коричневый
  • светло-коричневый
В наличии 216 шт.В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Балла, темно-серый, коричневая экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Балла, темно-серый, коричневая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
12 39028
16 990 ₽

Стул полубарный Балла, темно-серый, коричневая экокожа

26
  • коричневый, серый, черный
  • бежевый, коричневый
  • светло-коричневый
В наличии 148 шт.В пути 100 шт.

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