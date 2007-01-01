АкцияМИНПРОМТОРГ
1 490₽38
2 400 ₽
Стул Хит 20, велюр бежевый Реми 14, каркас золото муар
В наличии 1 шт.
АкцияМИНПРОМТОРГ
1 500₽38
2 400 ₽
Стул Хит 20, велюр Реми 81, серебро
Распродажа
5 790₽53
12 290 ₽
Стул Терра, черные ножки, велюр бежевый
Распродажа
5 790₽53
12 290 ₽
Стул Терра, черные ножки, велюр серый
МИНПРОМТОРГ
5 990₽29
8 390 ₽
Стул для ресторана Наполеон
АкцияМИНПРОМТОРГ
1 690₽22
2 165 ₽
Стул для ресторана Хит 25мм - золото, зеленая корона
АкцияМИНПРОМТОРГ
1 740₽20
2 165 ₽
Стул для ресторана Хит 25мм - золото
В наличии 5 шт.
МИНПРОМТОРГ
6 390₽14
7 390 ₽
Стул Конгсберг, бирюзовый, металлические ножки
МИНПРОМТОРГ
6 390₽14
7 390 ₽
Стул Конгсберг, изумруд, ножки черно-золотые
МИНПРОМТОРГ
6 290₽32
9 190 ₽
Стул Кьявари Золото, деревянный
МИНПРОМТОРГ
1 750₽33
2 580 ₽
Стул для ресторана Азия 20мм
МИНПРОМТОРГ
1 850₽32
2 690 ₽
Стул для ресторана Азия 25мм
Доставкаот 2 дней по России и СНГНе можете сделать выбор?Помочь с подбором
МИНПРОМТОРГ
6 690₽2
6 790 ₽
Стул Гаага синий
МИНПРОМТОРГ
6 690₽2
6 790 ₽
Стул Гаага красный
МИНПРОМТОРГ
5 390₽
Стул Кроссбэк дерево, венге для ресторана
МИНПРОМТОРГ
5 390₽
Стул Кроссбэк, старинный орех для ресторана
АкцияМИНПРОМТОРГ
1 490₽38
2 400 ₽
Стул Хит 20, велюр синий Реми 75, каркас золото
В наличии 90 шт.
АкцияМИНПРОМТОРГ
1 450₽38
2 325 ₽
Стул Хит 20мм - золото, для ресторана
В наличии 1 шт.
МИНПРОМТОРГ
6 190₽27
8 390 ₽
Стул Маллин, велюр бежевый, черные ножки
Распродажа
7 590₽20
9 390 ₽
Стул Маллин, шенилл Rialto 13, поворотное основание черный муар
Распродажа
6 290₽28
8 690 ₽
Стул Кьявари морилка Коричневый, деревянный для ресторана
МИНПРОМТОРГ
7 890₽12
8 890 ₽
Стул Наполеон Золото, деревянный для ресторана
МИНПРОМТОРГ
1 750₽33
2 580 ₽
Стул Азия 20, жаккард ромб красный, каркас золото
МИНПРОМТОРГ
1 700₽35
2 580 ₽
Стул Азия 20, рогожка Эспо 15, каркас черный муар
4 690₽
Стул Игнис, ножки черные, велюр желтый, для ресторана
4 690₽
Стул Игнис, ножки черные, велюр бежевый
МИНПРОМТОРГ
6 590₽42
11 290 ₽
Стул Роквелл подушка велюр Тедди 024, каркас дерево
МИНПРОМТОРГ
6 590₽42
11 290 ₽
Стул Роквелл, микровелюр Bubble 5 Flamingo, каркас бук морилка черная
МИНПРОМТОРГ
1 700₽40
2 830 ₽
Стул Квин 20мм - рогожка Монтреаль 58, золото
МИНПРОМТОРГ
2 600₽
Стул Браун 25мм - бронза, крон коричневый
Распродажа
8 190₽11
9 190 ₽
Стул Тюльпан, серый велюр, металлические ножки
МИНПРОМТОРГ
7 990₽14
9 190 ₽
Стул Тюльпан, вельвет королевский синий, ножки черные
МИНПРОМТОРГ
7 590₽
Полукресло Фенди, велюр Тедди 332, бук под лак
МИНПРОМТОРГ
7 590₽
Полукресло Фенди, велюр Тедди 337, бук под лак
АкцияМИНПРОМТОРГ
1 690₽22
2 165 ₽
Стул для ресторана Хит 25мм - золото, коричневая корона
МИНПРОМТОРГ
7 990₽11
8 890 ₽
Стул Роза, вельвет бежево-серый, ножки черные
МИНПРОМТОРГ
8 590₽27
11 690 ₽
Стул Роза Диамант, вельвет синий, ножки белые
8 950₽
Стул Флай, искусственная замша флекс 428, ножки металл
15 090₽
Стул А-788 ФАН
Скоро в продаже
14 190₽
Стул барный Берлин, черный, экокожа
В наличии 15 шт.
Распродажа
13 190₽48
24 990 ₽
Стул Турин серый с золотыми ножками
В наличии 6 шт.
13 190₽
Стул Turin терракотовый с золотыми ножками
В наличии 1 шт.
8 790₽
Стул деревянный Фабиано бежевый для ресторана
В наличии 4 шт.
7 190₽
Стул Седа, тёмно-серый
В наличии 11 шт.
Распродажа
14 990₽7
15 984 ₽
Стул деревянный Лауро патина золото / бежевый тесьма 11 для ресторана
В наличии 14 шт.
Распродажа
7 790₽36
11 990 ₽
Стул Leo светло-бирюзовый для ресторана
В наличии 1 шт.
14 190₽
Стул полубарный Dave латте для ресторана
В наличии 10 шт.
17 990₽
Стул Maple
В наличии 27 шт.
9 590₽
Стул Oxville, голубой
В наличии 74 шт.
7 290₽
Стул Франц, зеленый
В наличии 6 шт.
17 390₽
Кресло лаунж Бостон, велюр синий
В наличии 30 шт.
17 390₽
Кресло лаунж Бостон, велюр зелёный
В наличии 20 шт.
17 990₽
Кресло лаунж Royal Stripes, велюр фисташковый
В наличии 2 шт.
17 990₽
Кресло лаунж Royal Stripes, велюр синий
В наличии 2 шт.В пути 8 шт.
17 990₽
Кресло лаунж Royal Stripes, велюр серый
В наличии 1 шт.В пути 8 шт.
17 990₽
Кресло лаунж Royal Stripes, велюр молочный
В наличии 21 шт.
Распродажа
12 390₽33
18 390 ₽
Стул полубарный Балла, бежевый, коричневая экокожа
В наличии 216 шт.В пути 100 шт.
Распродажа
12 390₽28
16 990 ₽
Стул полубарный Балла, темно-серый, коричневая экокожа
В наличии 148 шт.В пути 100 шт.