Стулья для ресторана

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Сначала популярные
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, красная корона, произведённого компанией ChiedoCover-15%
Хит
1 590 ₽1 850 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая, произведённого компанией ChiedoCover-15%
В наличииХит
1 590 ₽1 850 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Chateau, произведённого компанией ChiedoCover-10%
1 890 ₽2 090 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Хит 20мм - золото, Chateau
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона, произведённого компанией ChiedoCover-10%
1 790 ₽1 980 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, синяя корона, произведённого компанией ChiedoCover-10%
1 790 ₽1 980 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Хит 25мм - золото, синяя корона
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, корона красная, произведённого компанией ChiedoCover-10%
Хит
1 790 ₽1 980 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Хит 25мм - золото, корона красная
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, коричневая корона, произведённого компанией ChiedoCover-10%
1 790 ₽1 980 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Хит 25мм - золото, коричневая корона
Настоящее фото товара Стул Азия 20мм, произведённого компанией ChiedoCover-6%
Хит
1 750 ₽1 850 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Азия 20мм
Настоящее фото товара Стул Азия 25мм - гладкий каркас, произведённого компанией ChiedoCover-7%
1 850 ₽1 980 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Азия 25мм - гладкий каркас
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Стул Азия 25мм, произведённого компанией ChiedoCover-7%
1 850 ₽1 980 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Азия 25мм
Настоящее фото товара Стул Азия 25мм гладкий каркас - серебро, велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover-7%
1 850 ₽1 980 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Азия 25мм гладкий каркас - серебро, велюр бежевый
Настоящее фото товара Стул Браун 25мм - бронза, крон коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
2 560 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Браун 25мм - бронза, крон коричневый
Настоящее фото товара Стул Kongsberg изумруд, произведённого компанией ChiedoCover-2%
5 890 ₽5 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Kongsberg изумруд
Настоящее фото товара Стул Kongsberg, бежевый, сплошной, произведённого компанией ChiedoCover-2%
5 390 ₽5 490 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Kongsberg, бежевый, сплошной
Настоящее фото товара Стул Kongsberg, бирюзовый, металлические ножки, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Kongsberg, бирюзовый, металлические ножки
Настоящее фото товара Стул Kongsberg, золотой велюр, ножки черные с золотом, произведённого компанией ChiedoCover
5 890 ₽
Оптовая цена
5
Стул Kongsberg, золотой велюр, ножки черные с золотом
Настоящее фото товара Стул Solar, желтый, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover-7%
5 890 ₽6 290 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Solar, желтый, ножки металл
Настоящее фото товара Стул Solar, голубой шенилл, произведённого компанией ChiedoCover-7%
5 890 ₽6 290 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Solar, голубой шенилл
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Стул Solar, салатовая рогожка, произведённого компанией ChiedoCover-7%
5 890 ₽6 290 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Solar, салатовая рогожка
Настоящее фото товара Стул Solar, серый велюр, произведённого компанией ChiedoCover-7%
5 890 ₽6 290 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Solar, серый велюр
Настоящее фото товара Стул Роза, вельвет бежево-серый, произведённого компанией ChiedoCover-16%
6 790 ₽7 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Роза, вельвет бежево-серый
Настоящее фото товара Стул Роза Диамант, вельвет синий, произведённого компанией ChiedoCover-13%
7 390 ₽8 490 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Роза Диамант, вельвет синий
Настоящее фото товара Стул Роза, вельвет цвет бордо, произведённого компанией ChiedoCover-16%
Хит
6 790 ₽7 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Роза, вельвет цвет бордо
Настоящее фото товара Стул Тюльпан, вельвет коричневый, произведённого компанией ChiedoCover-10%
6 990 ₽7 690 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Тюльпан, вельвет коричневый
Настоящее фото товара Стул Тюльпан, серый велюр, металлические ножки, произведённого компанией ChiedoCover
6 790 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Тюльпан, серый велюр, металлические ножки
Настоящее фото товара Стул Тюльпан, вельвет королевский синий, произведённого компанией ChiedoCover-10%
6 990 ₽7 690 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Тюльпан, вельвет королевский синий
Настоящее фото товара Стул Маллин Диамант, сине-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
6 090 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Маллин Диамант, сине-зеленый
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Стул Маллин Диамант, вельвет красный, произведённого компанией ChiedoCover
6 090 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Маллин Диамант, вельвет красный
Настоящее фото товара Стул Маллин, велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
5 390 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Маллин, велюр бежевый
Настоящее фото товара Стул Маллин, велюр синий / жаккард серый, ножки - орех, произведённого компанией ChiedoCover
5 890 ₽
Оптовая цена
5
Стул Маллин, велюр синий / жаккард серый, ножки - орех
Настоящее фото товара Стул Гаага синий, произведённого компанией ChiedoCover
4 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Гаага синий
Настоящее фото товара Стул Гаага красный, произведённого компанией ChiedoCover
4 990 ₽
Оптовая цена
5
Стул Гаага красный
Настоящее фото товара Стул Гаага коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
4 990 ₽
Оптовая цена
4
Стул Гаага коричневый
Настоящее фото товара Стул Гаага Диамант, произведённого компанией ChiedoCover
5 190 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Гаага Диамант
Настоящее фото товара Полукресло Шарри, произведённого компанией ChiedoCover
12 190 ₽
Оптовая цена
4.3
Полукресло Шарри
Настоящее фото товара Полукресло Шарри коричневый велюр Amore, произведённого компанией ChiedoCover
12 190 ₽
Оптовая цена
4
Полукресло Шарри коричневый велюр Amore
Настоящее фото товара Полукресло Шарри, цвет платина, произведённого компанией ChiedoCover
12 190 ₽
Оптовая цена
4.5
Полукресло Шарри, цвет платина
Настоящее фото товара Полукресло Шарри, цвет пыльная роза, произведённого компанией ChiedoCover
12 190 ₽
Оптовая цена
4.8
Полукресло Шарри, цвет пыльная роза
Настоящее фото товара Полукресло Лилия велюр зизи, ножки черная эмаль, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
8 790 ₽
Оптовая цена
4.7
Полукресло Лилия велюр зизи, ножки черная эмаль
Настоящее фото товара Полукресло Лилия, велюр коричневый/ голубой, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
8 790 ₽
Оптовая цена
4.1
Полукресло Лилия, велюр коричневый/ голубой
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Полукресло Лилия, белый/ темно-зеленый, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
8 790 ₽
Оптовая цена
4.9
Полукресло Лилия, белый/ темно-зеленый, черные ножки
Настоящее фото товара Полукресло Лилия, серо-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
8 790 ₽
Оптовая цена
4.7
Полукресло Лилия, серо-розовый
Настоящее фото товара Стул Вольт рогожка тёмно-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Вольт рогожка тёмно-бежевый
Настоящее фото товара Стул Вольт рогожка, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Вольт рогожка, светло-коричневый

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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