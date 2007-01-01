Табурет Бистро - стальные ножки, деревянное сиденье
Табурет Дарго
Табурет Tolix, желтый
Табурет Tolix, оранжевый
Табурет Байя, темно-серый
Табурет Байя, рогожка, графит
Табурет-сундучок N-13 Otto коричневый
Табурет-сундучок N-13 Otto красный
Табурет В-945
Табурет Усиленный
Табурет Рондо
Табурет Великан
Табурет Royal, круглый, хром
Табурет Royal, круглый, черный
Табурет Tolix, светло-голубой
Табурет Tolix, черный
Табурет Байя, черный матовый
Табурет на металлокаркасе
Табурет-сундучок N-13 Otto черный
Табурет-сундучок N-13 Otto белый
Табурет Эконом Raund
Табурет складной Амли
Табурет Вегас
Табурет барный Верм-46
Табурет Ben beige
Табурет Royal, квадратный, хром
Табурет Royal, квадратный, черный