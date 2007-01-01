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          Стулья Такер

          от 2 490 ₽
          Сначала популярные
          Настоящее фото товара Стул Такер, белый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 570 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Такер, белый деревянный
          Настоящее фото товара Стул Такер, серый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 570 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Такер, серый деревянный
          Настоящее фото товара Стул Такер, черный деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 570 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Такер, черный деревянный
          Настоящее фото товара Стул Такер, синий деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 570 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Такер, синий деревянный
          Настоящее фото товара Комплект Такер, 4 стула красный, зеленый, белый, синий, произведённого компанией ChiedoCover
          10 280 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Комплект Такер, 4 стула красный, зеленый, белый, синий
          Настоящее фото товара Комплект Такер, 4 стула синий, голубой, белый, бук, произведённого компанией ChiedoCover
          10 280 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Комплект Такер, 4 стула синий, голубой, белый, бук
          Настоящее фото товара Комплект Такер, 4 стула розовый, голубой, белый, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
          10 280 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Комплект Такер, 4 стула розовый, голубой, белый, желтый
          Настоящее фото товара Комплект Такер, 4 стула желтый, черный, красный, синий, произведённого компанией ChiedoCover
          10 280 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Комплект Такер, 4 стула желтый, черный, красный, синий
          Настоящее фото товара Стул Такер, патина, с бежевой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          3 090 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Такер, патина, с бежевой подушкой
          Гарантия12 месяцев на нашу продукциюНастоящее фото товара Стул Такер, голубой деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 570 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Такер, голубой деревянный
          Настоящее фото товара Стул Такер, светло-серый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 570 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Такер, светло-серый деревянный
          Настоящее фото товара Стул Такер, красный деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 570 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Такер, красный деревянный
          Настоящее фото товара Стул Такер, бежевый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 570 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Такер, бежевый деревянный
          Настоящее фото товара Стул Такер, золото деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 570 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Такер, золото деревянный
          Настоящее фото товара Стул Такер, коричневый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 570 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Такер, коричневый деревянный

          Какие стулья идеально Вам подойдут?

          Ответьте на 4 вопроса, и мы подберем лучший вариант

          Подобрать стулья
          Настоящее фото товара Стул Такер, дуб, произведённого компанией ChiedoCover
          2 570 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Такер, дуб
          Настоящее фото товара Стул Такер, белый, произведённого компанией ChiedoCover
          2 570 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Такер, белый
          Настоящее фото товара Стул Такер, темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
          2 570 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Такер, темно-синий
          Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
          Настоящее фото товара Стул Такер кросс, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
          3 970 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Такер кросс, дерево
          Настоящее фото товара Стул Такер барный, белый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          3 060 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Такер барный, белый деревянный
          Настоящее фото товара Стул Такер барный, светло-серый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          3 060 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Такер барный, светло-серый деревянный
          Настоящее фото товара Стул Такер барный, серый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          3 060 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Такер барный, серый деревянный
          Настоящее фото товара Стул Такер барный, черный деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          3 060 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Такер барный, черный деревянный
          Настоящее фото товара Стул Такер барный, голубой деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          3 060 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Такер барный, голубой деревянный
          Настоящее фото товара Стул Такер барный, синий деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          3 060 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Такер барный, синий деревянный
          Настоящее фото товара Стул Такер барный, графит деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          3 060 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Такер барный, графит деревянный
          Настоящее фото товара Стул Такер, пластик, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
          2 490 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Такер, пластик, дерево
          Доставкаот 2 дней по России и СНГНастоящее фото товара Стул Такер, дерево, желтый пластик, произведённого компанией ChiedoCover
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Такер, дерево, желтый пластик
          Настоящее фото товара Стул Такер, черный металлический, произведённого компанией ChiedoCover
          3 290 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Такер, черный металлический
          Настоящее фото товара Стул Такер, малиновый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover-12%
          В наличии
          2 650 ₽2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Такер, малиновый деревянный
          Настоящее фото товара Комплект Такер, 4 черных стула, произведённого компанией ChiedoCover
          10 280 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Комплект Такер, 4 черных стула
          Настоящее фото товара Комплект Такер, 4 белых стула, произведённого компанией ChiedoCover
          10 280 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Комплект Такер, 4 белых стула

          Почему нас выбирают?

          • Быстрая доставка

            от 2 дней, по всей России и СНГ

          • Низкие цены

            на всю продукцию, скидки и акции

          • Бесплатные образцы

            мебели и текстиля

          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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