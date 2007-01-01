Мебель для террасы

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Сначала популярные
Настоящее фото товара Плетеное стул-кресло Пеланги К браун, произведённого компанией ChiedoCover
6 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Плетеное стул-кресло Пеланги К браун
Настоящее фото товара Плетеное стул-кресло Пеланги К коньяк, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
7 590 ₽
Оптовая цена
4.9
Плетеное стул-кресло Пеланги К коньяк
Настоящее фото товара Плетеное стул-кресло Пеланги К мед, произведённого компанией ChiedoCover
4 410 ₽
Оптовая цена
4.7
Плетеное стул-кресло Пеланги К мед
Настоящее фото товара Комплект Corona with Cushon Box, произведённого компанией ChiedoCover
44 590 ₽
Оптовая цена
4.8
Комплект Corona with Cushon Box
Настоящее фото товара Комплект Columbia set 5, произведённого компанией ChiedoCover
50 690 ₽
Оптовая цена
4.2
Комплект Columbia set 5
Настоящее фото товара Стул ACAPULСO, произведённого компанией ChiedoCover
4 590 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул ACAPULСO
Настоящее фото товара Стол SIESTA2, произведённого компанией ChiedoCover
7 490 ₽
Оптовая цена
4.8
Стол SIESTA2
Настоящее фото товара Стол VEIL, произведённого компанией ChiedoCover
25 890 ₽
Оптовая цена
4.8
Стол VEIL
Настоящее фото товара Кресло VEIL, произведённого компанией ChiedoCover
24 890 ₽
Оптовая цена
4.5
Кресло VEIL
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Кресло Латте соломенное , произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
23 090 ₽
Оптовая цена
5
Кресло Латте соломенное
Настоящее фото товара Кресло Латте коричневое , произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
23 090 ₽
Оптовая цена
4.1
Кресло Латте коричневое
Настоящее фото товара Кресла Ротанг, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
10 290 ₽
Оптовая цена
4.5
Кресла Ротанг
Настоящее фото товара Комплект Montero Set, произведённого компанией ChiedoCover
40 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Комплект Montero Set
Настоящее фото товара Качели лофт садовые, произведённого компанией ChiedoCover
22 900 ₽
Оптовая цена
4.1
Качели лофт садовые
Настоящее фото товара Лежак-качалка Концепт, произведённого компанией ChiedoCover
11 150 ₽
Оптовая цена
4.4
Лежак-качалка Концепт
Настоящее фото товара Стол деревянный Гренада, произведённого компанией ChiedoCover
8 490 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол деревянный Гренада
Настоящее фото товара Стол уличный Асоль, произведённого компанией ChiedoCover
3 390 ₽
Оптовая цена
4.4
Стол уличный Асоль
Настоящее фото товара Стол для летнего кафе №1, произведённого компанией ChiedoCover
3 890 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол для летнего кафе №1
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Стол уличный Севу, произведённого компанией ChiedoCover
5 190 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол уличный Севу
Настоящее фото товара Стол складной Plen, произведённого компанией ChiedoCover
5 950 ₽
Оптовая цена
4.8
Стол складной Plen
Настоящее фото товара Стол Melody, произведённого компанией ChiedoCover
14 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стол Melody
Настоящее фото товара Стол Lyon rattan table, произведённого компанией ChiedoCover
10 590 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол Lyon rattan table
Настоящее фото товара Комплект Chelsea Set, произведённого компанией ChiedoCover
16 790 ₽
Оптовая цена
4.2
Комплект Chelsea Set
Настоящее фото товара Комплект Corfu Relax, произведённого компанией ChiedoCover
43 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Комплект Corfu Relax
Настоящее фото товара Комплект Moorea set Unity, произведённого компанией ChiedoCover
72 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Комплект Moorea set Unity
Настоящее фото товара Стол Hortus Gut, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 590 ₽
Оптовая цена
4.4
Стол Hortus Gut
Настоящее фото товара Стул CAFE (сталь), произведённого компанией ChiedoCover
3 190 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул CAFE (сталь)
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Стул CAFE2 (сталь), произведённого компанией ChiedoCover-15%
3 490 ₽4 090 ₽
Оптовая цена
5
Стул CAFE2 (сталь)
Настоящее фото товара Стул CAFE2 (алюминий), произведённого компанией ChiedoCover-10%
4 225 ₽4 690 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул CAFE2 (алюминий)
Настоящее фото товара Стул CAFE3 (сталь), произведённого компанией ChiedoCover-15%
3 490 ₽4 090 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул CAFE3 (сталь)
Настоящее фото товара Стол CAFE4 без оплетения, произведённого компанией ChiedoCover
2 890 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол CAFE4 без оплетения
Настоящее фото товара Стул CAFE3 (алюминий), произведённого компанией ChiedoCover
4 690 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул CAFE3 (алюминий)
Настоящее фото товара Стол COMPACT, произведённого компанией ChiedoCover
21 390 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол COMPACT
Настоящее фото товара Стол Эспрессо, произведённого компанией ChiedoCover
38 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол Эспрессо
Настоящее фото товара Стул пластиковый Toby желтый, произведённого компанией ChiedoCover-17%
Новинка
3 490 ₽4 190 ₽
Оптовая цена
5
Стул пластиковый Toby желтый
Настоящее фото товара Стул пластиковый Toby белый, произведённого компанией ChiedoCover-17%
Новинка
3 490 ₽4 190 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул пластиковый Toby белый
Настоящее фото товара Стул пластиковый Toby розовый, произведённого компанией ChiedoCover-17%
Новинка
3 490 ₽4 190 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул пластиковый Toby розовый
Настоящее фото товара Стул пластиковый Toby аквамарин, произведённого компанией ChiedoCover-17%
Новинка
3 490 ₽4 190 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул пластиковый Toby аквамарин
Настоящее фото товара Стул Zig Zag желтый, произведённого компанией ChiedoCover-10%
Новинка
4 690 ₽5 190 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Zig Zag желтый
Настоящее фото товара Стул Zig Zag аквамарин, произведённого компанией ChiedoCover-10%
Новинка
4 690 ₽5 190 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Zig Zag аквамарин
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Стул пластиковый Bee, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
8 590 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул пластиковый Bee, белый
Настоящее фото товара Стул пластиковый Bee, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
8 590 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул пластиковый Bee, черный
Настоящее фото товара Кресло пластиковое Bella, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 690 ₽
Оптовая цена
5
Кресло пластиковое Bella, белый
Настоящее фото товара Кресло пластиковое Bella, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 690 ₽
Оптовая цена
4.6
Кресло пластиковое Bella, оранжевый

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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