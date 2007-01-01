Полукресло Dolche, велюр Velutto 03, ножки бук, морилка венге
Полукресло Dolche, велюр Teddy 22 бежевый, венге
Полукресло Лилия велюр зизи, ножки черная эмаль
Полукресло Лилия, оранжево-голубой
Полукресло Fendi, велюр Velutto 09, светлый орех
Полукресло Fendi, рогожка Melange 612, венге
Кресло Камила, шенилл Versal 10 изумруд, красное дерево
Кресло Камила, пыльно-розовый велюр
Кресло Самбука, жаккард лофт 1, ножки RAL 9006
Полукресло Самбука
Полукресло Шарри, велюр velutto 08
Полукресло Шарри коричневый велюр Amore
Кресло Денди с английской утяжкой
Кресло Денди с английской утяжкой, оранжевый
Кресло Байрон, велюр Стади Вайт, морилка белая
Кресло Байрон
Кресло Тусон, букле
Кресло Тусон, кожзам Galaxy light grey, морилка черная
Кресло Dasch, жаккард / клетка
Кресло Dasch, горчичный
Кресло Лаура, букле Dark Grey, бук морилка черная
Кресло Лаура
Полукресло Шарри, цвет пыльная роза
Полукресло Шарри, алый
Полукресло Лилия, серо-розовый
Полукресло Лилия, кожзам BOOM, ножки металл
Кресло Байрон велюр изумруд
Кресло Байрон, экокожа Bionica ecru, морилка белая
Кресло Камила
Кресло Камила, спинка велюр New York 08, сиденье велюр Teddy 646, ножки бук морилка черная
Полукресло Dolche, велюр Remy79/Remy 72, ножки бук под лак
Кресло Lizard, микровелюр Vittorio malahit, спинка принт, каркас под лак
Полукресло Флорида
Кресло Виго
Кресло Капучино, велюр bella 08, ножки бук-лак
Кресло Dasch, велюр Loft 11
Кресло Клуб
Кресло Каррара
Кресло Шангрила
Кресло Lord, велюр оранжевый
Кресло B01
Кресло Хукер
Кресло Charm
Кресло Оскар, бордовое
Кресло каминное, велюр Teddy 022, ножки бук
Кресло Дакота
Кресло Lorien, шенилл GALS 5401, велюр Vivaldi 9, ножки бук, морилка
Кресло Карлоу
Кресло Куб, золото/ синий велюр
Кресло Moris
Кресло К120
Кресло лофт Tоко, велюр Teddy 020, каркас черный муар
Кресло лофт Хэнк
Кресло лофт New 5
Кресло Монако
Кресло лофт Лимиа
Кресло Ковентри, рогожка prestone 920 серый
Кресло лофт Селвин