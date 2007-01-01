Стулья для столовой

Подобрать
Сначала популярные
Настоящее фото товара Стул Ромашка , произведённого компанией ChiedoCover
1 590 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Ромашка
Настоящее фото товара Стул Венус , произведённого компанией ChiedoCover
1 390 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Венус
Настоящее фото товара Стул Венский , произведённого компанией ChiedoCover
1 490 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Венский
Настоящее фото товара Стул Венский 2, произведённого компанией ChiedoCover
1 890 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Венский 2
Настоящее фото товара Стул Венский с пластиковым сидением, произведённого компанией ChiedoCover
1 890 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Венский с пластиковым сидением
Настоящее фото товара Стул Бистро, произведённого компанией ChiedoCover
1 790 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Бистро
Настоящее фото товара Стул Бистро Софт, произведённого компанией ChiedoCover
1 690 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Бистро Софт
Настоящее фото товара Стул Скалли, произведённого компанией ChiedoCover
1 790 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Скалли
Настоящее фото товара Стул Лилия, произведённого компанией ChiedoCover
1 590 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Лилия
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Стул Амулет, произведённого компанией ChiedoCover
1 390 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Амулет
Настоящее фото товара Стул Хлоя, произведённого компанией ChiedoCover
1 690 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Хлоя
Настоящее фото товара Стул Хлоя Софт, произведённого компанией ChiedoCover
1 590 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Хлоя Софт
Настоящее фото товара Стул Амарант, произведённого компанией ChiedoCover
1 790 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Амарант
Настоящее фото товара Стул Премьер, произведённого компанией ChiedoCover
1 890 ₽
Оптовая цена
5
Стул Премьер
Настоящее фото товара Стул Камелия, произведённого компанией ChiedoCover
1 690 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Камелия
Настоящее фото товара Стул-кресло Соната-Комфорт, произведённого компанией ChiedoCover
3 090 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул-кресло Соната-Комфорт
Настоящее фото товара Стул-кресло Соната, произведённого компанией ChiedoCover
2 590 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул-кресло Соната
Настоящее фото товара Стул Каре, произведённого компанией ChiedoCover
2 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Каре
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Стул Консоль, произведённого компанией ChiedoCover
3 290 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Консоль
Настоящее фото товара Стул София 2, произведённого компанией ChiedoCover
2 590 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул София 2
Настоящее фото товара Стул Патриот, произведённого компанией ChiedoCover
2 590 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Патриот
Настоящее фото товара Стул Пекин, произведённого компанией ChiedoCover
2 290 ₽
Оптовая цена
5
Стул Пекин
Настоящее фото товара Стул Пекин 2, произведённого компанией ChiedoCover
2 390 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Пекин 2
Настоящее фото товара Стул Лотос, произведённого компанией ChiedoCover
2 690 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Лотос
Настоящее фото товара Стул Экстра, произведённого компанией ChiedoCover
2 090 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Экстра
Настоящее фото товара Стул Экстра 2, произведённого компанией ChiedoCover
2 290 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Экстра 2
Настоящее фото товара Стул Лира, произведённого компанией ChiedoCover
1 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Лира
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Стул Твист, произведённого компанией ChiedoCover
2 490 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Твист
Настоящее фото товара Стул Леон, произведённого компанией ChiedoCover
4 290 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Леон
Настоящее фото товара Стул Сатурн , произведённого компанией ChiedoCover
1 690 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Сатурн
Настоящее фото товара Стул Луна-1 , произведённого компанией ChiedoCover
1 890 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Луна-1
Настоящее фото товара Стул Masson, произведённого компанией ChiedoCover
5 610 ₽
Оптовая цена
5
Стул Masson
Настоящее фото товара Стул складной Джек серый, произведённого компанией ChiedoCover-14%
1 290 ₽1 490 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул складной Джек серый
Настоящее фото товара Стул складной Джек черный, произведённого компанией ChiedoCover-14%
1 290 ₽1 490 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул складной Джек черный
Настоящее фото товара Стул Eames Кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
2 700 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Eames Кремовый
Настоящее фото товара Стул Infinity белый, произведённого компанией ChiedoCover-16%
3 620 ₽4 290 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Infinity белый
Настоящее фото товара Стул Infinity черный, произведённого компанией ChiedoCover-16%
3 620 ₽4 290 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Infinity черный
Настоящее фото товара Стул Bistro белый, произведённого компанией ChiedoCover-21%
3 990 ₽4 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Bistro белый
Настоящее фото товара Стул Bistro черный, произведённого компанией ChiedoCover-21%
3 990 ₽4 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Bistro черный
Настоящее фото товара Табурет Эконом, произведённого компанией ChiedoCover
359 ₽
Оптовая цена
4.6
Табурет Эконом
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Табурет Усиленный, произведённого компанией ChiedoCover
369 ₽
Оптовая цена
4.1
Табурет Усиленный
Настоящее фото товара Табурет Вегас, произведённого компанией ChiedoCover
519 ₽
Оптовая цена
4.2
Табурет Вегас
Настоящее фото товара Табурет Рондо, произведённого компанией ChiedoCover
590 ₽
Оптовая цена
4.1
Табурет Рондо
Настоящее фото товара Стул Премьер, кожзам, произведённого компанией ChiedoCover-26%
1 190 ₽1 590 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Премьер, кожзам

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

Есть другие вопросы?

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь
с политикой конфиденциальности

Отзывы о продукции ChiedoCover

Все отзывы

Нас рекомендуют