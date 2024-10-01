Кресло руководителя TopChairs Ultra, черное
Кресло офисное TopChairs Benefit, черное
Кресло CH-330M без подлокотников, черная экокожа
Стул офисный Гирос, экокожа, черный
Письменный стол Уно белый
Стол рабочий Xeno
Стеллаж Инь Янь
Стеллаж ЛДСП Лемма 1500*720*250, венге
Стеллаж угловой Лофт
Диван офисный Veyt
Диван Визави, 2-х местный
Диван Бора, 2-х местный
Диван Стэйт Гросс, экокожа Senator Coffee col.8Доставкаот 2 дней по России и СНГНе можете сделать выбор?
Стол угловой Силиври с тумбой и экраном, вишня оксфорд
Стол Решт для 2-х сотрудников, дуб молочный
Стол угловой Веллингтон с тумбой и экраном, серый
Стул Самба, серая экокожа Light Grey, каркас хром, подлокотники бук, морилка венге
Стул Самба , жёлтый, каркас хром
Стул Самба, кожзам Nitro Beige, каркас серебро, подлокотники светлый орех
Кресло Самба лифт, экокожа Galaxy Cream, каркас хром
Письменный стол Уно венге
Стол компьютерный SKILL-1 160*60*88,5, белый
Стол компьютерный SKILL-1 160*60*88,5, антрацит
Стол компьютерный SKILL-2 160*65*91,7, антрацит
Стол Решт для 2-х сотрудников, дуб крафт
Стол Решт для 2-х сотрудников, серый
Стол журнальный Jumbo, белый, мдф
Стол журнальный FLIP орех
Стол журнальный Bubble, тонированное стекло, закаленное стекло, диаметр 60 см
Кресло офисное TopChairs Original, черное
Кресло руководителя TopChairs Atlant, черное
Кресло College CLG-617 LXH-A Grey
Кресло для руководителя ГЕЛАКСИ В ХРОМ
Стул Изо
Стул Стандарт +
Стул София
Стул Изо СТ
Стул Самба черный
Кресло College BX-3177/Black
Стул Brandy X серый велюр/ белый каркас
Кресло President Wood Экокожа Черный
Кресло President Wood CF Экокожа Черный
Стул Tois, экокожа Pegas Olive, ножки метал RAL 9005
Стол письменный СП-06, дуб сонома, белый
Стол письменный СП-06, белый
Стол письменный Нордик, дуб сонома, белый
Стол письменный Найс, белый
Стол Классический для совещаний
Стол руководителя Классик
Стул Стандарт
Стул офисный Jamal серый
Стеллаж 107 Лофт
Стеллаж 106 Лофт
Кресло офисное Ross велюр розовый
Кресло офисное Ross велюр морской
Стул офисный Jamal розовый
Стол письменный Opal, темный орех, лдсп
Стол письменный ONYX со стеллажом, светлый дуб, черный металл