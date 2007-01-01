Скатерть квадратная, лен классический
Скатерть Габардин, круглая, синяя
Скатерть ричард с одним стачным швом 160*120, белый вензель
Скатерть Лен, лесной зеленый
Скатерть Лен, зеленый
Скатерть 1900*1400, журавинка ромб белый, 1 шов
Скатерть Ленни, натуральный лен
Скатерть, лен классический
Скатерть Deco
Скатерть прямоугольная, 3600*1400, журавинка ромб белый, 1 шов
Скатерть синий лен
Скатерть журавинка 250x250см, шампань цветок
Скатерть журавинка, d330, белая гладь
Наперон, хлопок с принтом
Скатерть Журавинка, прямоугольная
Скатерть Лен, красная клетка
Скатерть Лён
Скатерть Сатин
Скатерть Габардин, прямоугольная
Скатерть Габардин, круглая
Скатерть Габардин
Скатерть прямоугольная, Габардин белый, 310x220 см