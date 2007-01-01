Освещение для ресторана

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Сначала популярные
Настоящее фото товара Люстра Lightstar Ricciolo, произведённого компанией ChiedoCover
53 480 ₽
Оптовая цена
4.9
Люстра Lightstar Ricciolo
Настоящее фото товара Люстра Lightstar Vortico Big, произведённого компанией ChiedoCover
35 979 ₽
Оптовая цена
4.8
Люстра Lightstar Vortico Big
Настоящее фото товара Подвесная люстра Arti Lampadari Pavia , произведённого компанией ChiedoCover
12 194 ₽
Оптовая цена
4.7
Подвесная люстра Arti Lampadari Pavia
Настоящее фото товара Люстра подвесная Imex KL White Medium, произведённого компанией ChiedoCover
4 492 ₽
Оптовая цена
4.6
Люстра подвесная Imex KL White Medium
Настоящее фото товара Подвесная люстра Imex KL Bronse, произведённого компанией ChiedoCover
4 432 ₽
Оптовая цена
4.4
Подвесная люстра Imex KL Bronse
Настоящее фото товара Люстра подвесная Imex PNL, произведённого компанией ChiedoCover
1 830 ₽
Оптовая цена
4.7
Люстра подвесная Imex PNL
Настоящее фото товара Люстра подвесная Imex KL Gold, произведённого компанией ChiedoCover
6 563 ₽
Оптовая цена
4.6
Люстра подвесная Imex KL Gold
Настоящее фото товара Люстра подвесная Imex KL White, произведённого компанией ChiedoCover
8 568 ₽
Оптовая цена
4.4
Люстра подвесная Imex KL White
Настоящее фото товара Люстра подвесная Citilux Ровена белая, произведённого компанией ChiedoCover
29 000 ₽
Оптовая цена
4.3
Люстра подвесная Citilux Ровена белая
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Люстра подвесная Citilux Базель, произведённого компанией ChiedoCover
7 370 ₽
Оптовая цена
4.9
Люстра подвесная Citilux Базель
Настоящее фото товара Люстра подвесная Citilux Максвелл, произведённого компанией ChiedoCover
12 900 ₽
Оптовая цена
4.2
Люстра подвесная Citilux Максвелл
Настоящее фото товара Люстра подвесная Citilux Максвелл Цепь, произведённого компанией ChiedoCover
10 900 ₽
Оптовая цена
5
Люстра подвесная Citilux Максвелл Цепь
Настоящее фото товара Люстра подвесная Citilux Базель бронза, произведённого компанией ChiedoCover
7 370 ₽
Оптовая цена
4.2
Люстра подвесная Citilux Базель бронза
Настоящее фото товара Люстра потолочная Citilux Эдисон, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
25 249 ₽
Оптовая цена
4.7
Люстра потолочная Citilux Эдисон
Настоящее фото товара Светильник Лофт Lamp - 34, произведённого компанией ChiedoCover
11 590 ₽
Оптовая цена
4.2
Светильник Лофт Lamp - 34
Настоящее фото товара Настольный светильник Аугсбург, произведённого компанией ChiedoCover
9 000 ₽
Оптовая цена
4.4
Настольный светильник Аугсбург
Настоящее фото товара Настольный светильник Байсфорд, произведённого компанией ChiedoCover
9 000 ₽
Оптовая цена
4.5
Настольный светильник Байсфорд
Настоящее фото товара Настольный светильник Виленген, произведённого компанией ChiedoCover
9 000 ₽
Оптовая цена
4.9
Настольный светильник Виленген
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Настоящее фото товара Настольный светильник Ганновер, произведённого компанией ChiedoCover
9 000 ₽
Оптовая цена
4.2
Настольный светильник Ганновер
Настоящее фото товара Светильник лофт Клетка, произведённого компанией ChiedoCover
3 080 ₽
Оптовая цена
4.9
Светильник лофт Клетка
Настоящее фото товара Светильник лофт Трапеция, произведённого компанией ChiedoCover
6 490 ₽
Оптовая цена
4.7
Светильник лофт Трапеция
Настоящее фото товара Светильник лофт Стрекоза, произведённого компанией ChiedoCover
5 490 ₽
Оптовая цена
4.5
Светильник лофт Стрекоза
Настоящее фото товара Светильник лофт Стрекоза 300, произведённого компанией ChiedoCover
5 290 ₽
Оптовая цена
4.9
Светильник лофт Стрекоза 300
Настоящее фото товара Светильник лофт Трапеция XXX, произведённого компанией ChiedoCover
6 490 ₽
Оптовая цена
4.5
Светильник лофт Трапеция XXX
Настоящее фото товара Светильник лофт XXX, произведённого компанией ChiedoCover
7 390 ₽
Оптовая цена
4.5
Светильник лофт XXX
Настоящее фото товара Светильник лофт 5 ламп, произведённого компанией ChiedoCover
6 040 ₽
Оптовая цена
5
Светильник лофт 5 ламп
Настоящее фото товара Светильник лофт Зиг-Заг, произведённого компанией ChiedoCover
6 890 ₽
Оптовая цена
4.1
Светильник лофт Зиг-Заг
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Светильник лофт Зиг-Заг Трио, произведённого компанией ChiedoCover
4 390 ₽
Оптовая цена
4.4
Светильник лофт Зиг-Заг Трио
Настоящее фото товара Светильник лофт Зиг-Заг Сэкст напольный, произведённого компанией ChiedoCover
7 590 ₽
Оптовая цена
4.5
Светильник лофт Зиг-Заг Сэкст напольный
Настоящее фото товара Светильник лофт Вертолет, произведённого компанией ChiedoCover
5 690 ₽
Оптовая цена
4.9
Светильник лофт Вертолет
Настоящее фото товара Светильник лофт Трапеция Виджинти Биг, произведённого компанией ChiedoCover
2 790 ₽
Оптовая цена
4.8
Светильник лофт Трапеция Виджинти Биг
Настоящее фото товара Светильник лофт Трапеция Квиндесим, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
2 720 ₽
Оптовая цена
4.6
Светильник лофт Трапеция Квиндесим
Настоящее фото товара Светильник лофт Трапеция Виджинти, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
2 700 ₽
Оптовая цена
4.5
Светильник лофт Трапеция Виджинти
Настоящее фото товара Светильник лофт Трапеция Квиндесим X, произведённого компанией ChiedoCover
2 710 ₽
Оптовая цена
4.3
Светильник лофт Трапеция Квиндесим X
Настоящее фото товара Встраиваемый светильник Gyps Classic №1, произведённого компанией ChiedoCover
1 690 ₽
Оптовая цена
4.8
Встраиваемый светильник Gyps Classic №1
Настоящее фото товара Встраиваемый светильник Gyps Classic №2, произведённого компанией ChiedoCover
990 ₽
Оптовая цена
4.5
Встраиваемый светильник Gyps Classic №2
Настоящее фото товара Встраиваемый светильник Gyps Classic №4, произведённого компанией ChiedoCover
990 ₽
Оптовая цена
4.8
Встраиваемый светильник Gyps Classic №4
Настоящее фото товара Встраиваемый светильник Gyps Classic №7, произведённого компанией ChiedoCover
1 190 ₽
Оптовая цена
4.6
Встраиваемый светильник Gyps Classic №7
Настоящее фото товара Встраиваемый светильник Gyps Classic №6, произведённого компанией ChiedoCover
990 ₽
Оптовая цена
4.4
Встраиваемый светильник Gyps Classic №6
Настоящее фото товара Встраиваемый светильник Gyps Classic №5, произведённого компанией ChiedoCover
990 ₽
Оптовая цена
4.3
Встраиваемый светильник Gyps Classic №5
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Встраиваемый светильник Gyps Classic №3, произведённого компанией ChiedoCover
990 ₽
Оптовая цена
4.8
Встраиваемый светильник Gyps Classic №3
Настоящее фото товара Потолочный светильник Manfred №1, произведённого компанией ChiedoCover
39 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Потолочный светильник Manfred №1
Настоящее фото товара Потолочный светильник Manfred №2, произведённого компанией ChiedoCover
25 790 ₽
Оптовая цена
4.3
Потолочный светильник Manfred №2
Настоящее фото товара Потолочный светильник Proton Gold, произведённого компанией ChiedoCover
37 590 ₽
Оптовая цена
5
Потолочный светильник Proton Gold

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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