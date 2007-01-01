Освещение для баров

Оптовый прайсОтправим ВКонтакте или на почтуПолучить прайс-лист
Получите полный прайс-лист подборки Освещение для баров
На почту
Вконтакте

Нажмите на кнопку и разрешите нам отправку сообщений, чтобы мы могли прислать вам ссылку на скачивание

Получить в сообщении ВК
Сначала популярные
Настоящее фото товара Люстра Odeon Light Grif, произведённого компанией ChiedoCover
19 470 ₽
Оптовая цена
4.8
Люстра Odeon Light Grif
Настоящее фото товара Встраиваемый светильник Imex Cardo , произведённого компанией ChiedoCover
Хит
534 ₽
Оптовая цена
4.8
Встраиваемый светильник Imex Cardo
Настоящее фото товара Встраиваемый светильник Imex , произведённого компанией ChiedoCover
1 278 ₽
Оптовая цена
4.2
Встраиваемый светильник Imex
Настоящее фото товара Встраиваемый светильник Imex one, произведённого компанией ChiedoCover
561 ₽
Оптовая цена
4.5
Встраиваемый светильник Imex one
Настоящее фото товара Люстра Ideal Lux Look Black, произведённого компанией ChiedoCover
4 016 ₽
Оптовая цена
4.3
Люстра Ideal Lux Look Black
Настоящее фото товара Люстра Ideal Lux Look White, произведённого компанией ChiedoCover
4 016 ₽
Оптовая цена
4.4
Люстра Ideal Lux Look White
Настоящее фото товара Люстра Ideal Lux Gretel , произведённого компанией ChiedoCover
7 020 ₽
Оптовая цена
4.1
Люстра Ideal Lux Gretel
Настоящее фото товара Люстра Ideal Lux Fiordi, произведённого компанией ChiedoCover
8 744 ₽
Оптовая цена
4.4
Люстра Ideal Lux Fiordi
Настоящее фото товара Люстра Ideal Lux Cesto, произведённого компанией ChiedoCover
14 380 ₽
Оптовая цена
4.4
Люстра Ideal Lux Cesto
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Люстра потолочная Imex MD, произведённого компанией ChiedoCover
2 360 ₽
Оптовая цена
4.1
Люстра потолочная Imex MD
Настоящее фото товара Подвесной светильник Citilux Эдисон Black, произведённого компанией ChiedoCover
4 190 ₽
Оптовая цена
5
Подвесной светильник Citilux Эдисон Black
Настоящее фото товара Подвесной светильник Citilux Эдисон, произведённого компанией ChiedoCover
2 110 ₽
Оптовая цена
4.7
Подвесной светильник Citilux Эдисон
Настоящее фото товара Подвесной светильник Citilux Эдисон Плафон, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
2 490 ₽
Оптовая цена
4.2
Подвесной светильник Citilux Эдисон Плафон
Настоящее фото товара Люстра потолочная Citilux Эдисон, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
25 249 ₽
Оптовая цена
4.7
Люстра потолочная Citilux Эдисон
Настоящее фото товара Люстра потолочная Citilux Эдисон Венге + Бронза, произведённого компанией ChiedoCover
10 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Люстра потолочная Citilux Эдисон Венге + Бронза
Настоящее фото товара Лампочка накаливания декоративная Citilux Эдисон G80-19FL, произведённого компанией ChiedoCover
390 ₽
Оптовая цена
4.4
Лампочка накаливания декоративная Citilux Эдисон G80-19FL
Настоящее фото товара Лампочка накаливания декоративная Citilux Эдисон T452, произведённого компанией ChiedoCover
298 ₽
Оптовая цена
4.1
Лампочка накаливания декоративная Citilux Эдисон T452
Настоящее фото товара Лампочка накаливания декоративная Citilux Эдисон T30-32FL, произведённого компанией ChiedoCover
390 ₽
Оптовая цена
4.2
Лампочка накаливания декоративная Citilux Эдисон T30-32FL
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Лампочка накаливания декоративная Citilux Эдисон T30-12FL, произведённого компанией ChiedoCover
298 ₽
Оптовая цена
4.8
Лампочка накаливания декоративная Citilux Эдисон T30-12FL
Настоящее фото товара Лампочка накаливания декоративная Citilux Эдисон ST64-19FL, произведённого компанией ChiedoCover
298 ₽
Оптовая цена
4.9
Лампочка накаливания декоративная Citilux Эдисон ST64-19FL
Настоящее фото товара Плафон Citilux Эдисон Black, произведённого компанией ChiedoCover
790 ₽
Оптовая цена
4.2
Плафон Citilux Эдисон Black
Настоящее фото товара Плафон Citilux Эдисон White, произведённого компанией ChiedoCover
490 ₽
Оптовая цена
4.9
Плафон Citilux Эдисон White
Настоящее фото товара Плафон Citilux Эдисон , произведённого компанией ChiedoCover
790 ₽
Оптовая цена
4.9
Плафон Citilux Эдисон
Настоящее фото товара Лампочка накаливания декоративная Feit Эдисон Green, произведённого компанией ChiedoCover
260 ₽
Оптовая цена
4.1
Лампочка накаливания декоративная Feit Эдисон Green
Настоящее фото товара Лампочка накаливания декоративная Feit Эдисон Red, произведённого компанией ChiedoCover
260 ₽
Оптовая цена
4.5
Лампочка накаливания декоративная Feit Эдисон Red
Настоящее фото товара Лампочка накаливания декоративная Feit Эдисон Purple, произведённого компанией ChiedoCover
260 ₽
Оптовая цена
5
Лампочка накаливания декоративная Feit Эдисон Purple
Настоящее фото товара Лампочка накаливания декоративная Feit Эдисон Blue, произведённого компанией ChiedoCover
260 ₽
Оптовая цена
4.1
Лампочка накаливания декоративная Feit Эдисон Blue
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Лампочка накаливания декоративная Feit Эдисон Orange, произведённого компанией ChiedoCover
260 ₽
Оптовая цена
4.4
Лампочка накаливания декоративная Feit Эдисон Orange
Настоящее фото товара Лампочка накаливания декоративная Feit Эдисон Pink, произведённого компанией ChiedoCover
260 ₽
Оптовая цена
4.4
Лампочка накаливания декоративная Feit Эдисон Pink
Настоящее фото товара Светильник Лофт Lamp - 34, произведённого компанией ChiedoCover
11 590 ₽
Оптовая цена
4.2
Светильник Лофт Lamp - 34
Настоящее фото товара Настольный светильник Аугсбург, произведённого компанией ChiedoCover
9 000 ₽
Оптовая цена
4.4
Настольный светильник Аугсбург
Настоящее фото товара Настольный светильник Байсфорд, произведённого компанией ChiedoCover
9 000 ₽
Оптовая цена
4.5
Настольный светильник Байсфорд
Настоящее фото товара Настольный светильник Виленген, произведённого компанией ChiedoCover
9 000 ₽
Оптовая цена
4.9
Настольный светильник Виленген
Настоящее фото товара Настольный светильник Ганновер, произведённого компанией ChiedoCover
9 000 ₽
Оптовая цена
4.2
Настольный светильник Ганновер
Настоящее фото товара Светильник лофт Клетка, произведённого компанией ChiedoCover
3 080 ₽
Оптовая цена
4.9
Светильник лофт Клетка
Настоящее фото товара Светильник лофт Трапеция, произведённого компанией ChiedoCover
6 490 ₽
Оптовая цена
4.7
Светильник лофт Трапеция
Настоящее фото товара Светильник лофт Стрекоза, произведённого компанией ChiedoCover
5 490 ₽
Оптовая цена
4.5
Светильник лофт Стрекоза
Настоящее фото товара Светильник лофт Стрекоза 300, произведённого компанией ChiedoCover
5 290 ₽
Оптовая цена
4.9
Светильник лофт Стрекоза 300
Настоящее фото товара Светильник лофт Трапеция XXX, произведённого компанией ChiedoCover
6 490 ₽
Оптовая цена
4.5
Светильник лофт Трапеция XXX
Настоящее фото товара Светильник лофт XXX, произведённого компанией ChiedoCover
7 390 ₽
Оптовая цена
4.5
Светильник лофт XXX
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Светильник лофт 5 ламп, произведённого компанией ChiedoCover
6 040 ₽
Оптовая цена
5
Светильник лофт 5 ламп
Настоящее фото товара Светильник лофт Зиг-Заг, произведённого компанией ChiedoCover
6 890 ₽
Оптовая цена
4.1
Светильник лофт Зиг-Заг
Настоящее фото товара Светильник лофт Зиг-Заг Трио, произведённого компанией ChiedoCover
4 390 ₽
Оптовая цена
4.4
Светильник лофт Зиг-Заг Трио
Настоящее фото товара Светильник лофт Зиг-Заг Сэкст напольный, произведённого компанией ChiedoCover
7 590 ₽
Оптовая цена
4.5
Светильник лофт Зиг-Заг Сэкст напольный

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

Есть другие вопросы?

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь
с политикой конфиденциальности

Отзывы о продукции ChiedoCover

Все отзывы

Нас рекомендуют