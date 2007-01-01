Диван лофт New 7
Диван лофт New 9
Диван Мерис
Диван Томас, солнечный желтый
Диван Corsica 2-местный
Диван Gawaii
Диван Portofino, серый велюр, ножки металл
Диван Дуплет, экокожа, серый
Диван Д26, экокожа
Диван лофт Стэйт Гросс большой, желтый
Диван Страйп
Диван Colt, Velutto 33, бук
Диван София
Диван Орегон
Диван Kennewick, зеленый
Диван Стэйт Гросс, кожзам Senator GRAPHITE, каркас металл
Диван Matrix
Диван Тоскана
Диван Sofa двухместный
Диван Келес, велюр, старинный орех
Диван Клаб, 2-х местный
Модульный диван Baff, велюр selesta 22
Диван Константин мини, велюр Velutto 26, светлый орех
Диван Хэнк, рогожка Austin 19
Диван Дресден Vellutto 52 ножки черный муар
Диван прямой Савит