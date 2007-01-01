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          Столы для кафе

          от 2 570 ₽
          Сначала популярные
          Настоящее фото товара Стол Аргей HPL, произведённого компанией ChiedoCover-22%
          5 490 ₽6 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол Аргей HPL
          Настоящее фото товара Стол Фрикам HPL, произведённого компанией ChiedoCover-19%
          6 490 ₽7 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол Фрикам HPL
          Настоящее фото товара Стол Санлис HPL, произведённого компанией ChiedoCover-22%
          5 490 ₽6 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Санлис HPL
          Настоящее фото товара Стол Руан HPL, произведённого компанией ChiedoCover-16%
          8 490 ₽9 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Руан HPL
          Настоящее фото товара Стол Каре HPL, произведённого компанией ChiedoCover-22%
          5 490 ₽6 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол Каре HPL
          Настоящее фото товара Столик Динго HPL, произведённого компанией ChiedoCover-22%
          5 490 ₽6 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Столик Динго HPL
          Настоящее фото товара Стол Арп HPL, произведённого компанией ChiedoCover-19%
          6 490 ₽7 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол Арп HPL
          Настоящее фото товара Стол Пескара HPL, произведённого компанией ChiedoCover-19%
          6 490 ₽7 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Пескара HPL
          Настоящее фото товара Стол Реймс HPL, произведённого компанией ChiedoCover-19%
          6 490 ₽7 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол Реймс HPL
          Гарантия12 месяцев на нашу продукциюНастоящее фото товара Стол Клермон HPL, произведённого компанией ChiedoCover-9%
          8 490 ₽9 290 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол Клермон HPL
          Настоящее фото товара Стол Флеш HPL, произведённого компанией ChiedoCover-17%
          7 490 ₽8 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол Флеш HPL
          Настоящее фото товара Стол Сеин HPL, произведённого компанией ChiedoCover-15%
          7 490 ₽8 790 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол Сеин HPL
          Настоящее фото товара Стол Луп HPL, произведённого компанией ChiedoCover-14%
          10 490 ₽12 090 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол Луп HPL
          Настоящее фото товара Стол Урбан HPL, произведённого компанией ChiedoCover-22%
          5 490 ₽6 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол Урбан HPL
          Настоящее фото товара Стол Гранада HPL, произведённого компанией ChiedoCover-10%
          9 090 ₽9 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол Гранада HPL

          Какие столы идеально Вам подойдут?

          Ответьте на 4 вопроса, и мы подберем лучший вариант

          Подобрать столы
          Настоящее фото товара Стол Аргей ЛДСП, произведённого компанией ChiedoCover-19%
          4 490 ₽5 490 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол Аргей ЛДСП
          Настоящее фото товара Стол Фрикам ЛДСП, произведённого компанией ChiedoCover-9%
          5 490 ₽5 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол Фрикам ЛДСП
          Настоящее фото товара Стол Санлис ЛДСП, произведённого компанией ChiedoCover-26%
          4 490 ₽5 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол Санлис ЛДСП
          Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
          Настоящее фото товара Стол Руан ЛДСП, произведённого компанией ChiedoCover-17%
          7 490 ₽8 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол Руан ЛДСП
          Настоящее фото товара Стол Каре ЛДСП, произведённого компанией ChiedoCover-19%
          4 490 ₽5 490 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол Каре ЛДСП
          Настоящее фото товара Столик Динго ЛДСП, произведённого компанией ChiedoCover
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Столик Динго ЛДСП
          Настоящее фото товара Стол Арп ЛДСП, произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол Арп ЛДСП
          Настоящее фото товара Стол Пескара ЛДСП, произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол Пескара ЛДСП
          Настоящее фото товара Стол Реймс ЛДСП, произведённого компанией ChiedoCover
          4 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол Реймс ЛДСП
          Настоящее фото товара Стол Клермон ЛДСП, произведённого компанией ChiedoCover
          5 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Клермон ЛДСП
          Настоящее фото товара Стол Флеш ЛДСП, произведённого компанией ChiedoCover
          4 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Флеш ЛДСП
          Настоящее фото товара Стол Сеин ЛДСП, произведённого компанией ChiedoCover
          4 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Сеин ЛДСП
          Доставкаот 2 дней по России и СНГНастоящее фото товара Стол Луп ЛДСП, произведённого компанией ChiedoCover
          8 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол Луп ЛДСП
          Настоящее фото товара Стол Урбан ЛДСП, произведённого компанией ChiedoCover
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол Урбан ЛДСП
          Настоящее фото товара Стол Гранада ЛДСП, произведённого компанией ChiedoCover
          5 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол Гранада ЛДСП
          Настоящее фото товара Стол Бильста круглый, произведённого компанией ChiedoCover
          11 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Бильста круглый
          Настоящее фото товара Стол Априори темный, произведённого компанией ChiedoCover
          19 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стол Априори темный
          Настоящее фото товара Стол Априори светлый, произведённого компанией ChiedoCover
          19 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Априори светлый
          Настоящее фото товара Стол Дижон белый, произведённого компанией ChiedoCover
          12 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол Дижон белый
          Настоящее фото товара Стол Дижон черный, произведённого компанией ChiedoCover
          7 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол Дижон черный
          Настоящее фото товара Стол Бристоль 120, произведённого компанией ChiedoCover
          5 690 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол Бристоль 120
          Настоящее фото товара Стол Миллер 140, произведённого компанией ChiedoCover
          7 090 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Миллер 140
          Настоящее фото товара Стол Миллер 160, произведённого компанией ChiedoCover
          8 490 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол Миллер 160
          Настоящее фото товара Стол Грейс, произведённого компанией ChiedoCover
          7 790 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Грейс
          Настоящее фото товара Стол Грейс круглый, произведённого компанией ChiedoCover
          6 790 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол Грейс круглый
          Низкие ценыИ скидки каждый день!Настоящее фото товара Стол Саммер, произведённого компанией ChiedoCover-24%
          4 590 ₽5 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Саммер
          Настоящее фото товара Стол Саммер Квадро, произведённого компанией ChiedoCover-15%
          4 290 ₽4 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Саммер Квадро
          Настоящее фото товара Стол Лондон, произведённого компанией ChiedoCover
          6 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол Лондон
          Настоящее фото товара Стол Молли Венге, произведённого компанией ChiedoCover
          9 490 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол Молли Венге
          Настоящее фото товара Стол Молли Вишня, произведённого компанией ChiedoCover
          9 490 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Молли Вишня
          Настоящее фото товара Стол Молли Дуб, произведённого компанией ChiedoCover
          10 200 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол Молли Дуб
          Настоящее фото товара Стол Эквадор Квадро, произведённого компанией ChiedoCover
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Эквадор Квадро
          Настоящее фото товара Стол Эквадор, произведённого компанией ChiedoCover
          5 090 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол Эквадор

          Почему нас выбирают?

          • Быстрая доставка

            от 2 дней, по всей России и СНГ

          • Низкие цены

            на всю продукцию, скидки и акции

          • Бесплатные образцы

            мебели и текстиля

          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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          Отзывы о продукции ChiedoCover

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