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Столы для кафе

Круглые столы для кафе
Круглые столы для кафе225 товаров
Квадратные столы для кафе
Квадратные столы для кафе58 товаров
Деревянные столы для кафе
Деревянные столы для кафе170 товаров
Столы Лофт для кафе
Столы Лофт для кафе112 товара
Пластиковые столы для кафе
Пластиковые столы для кафе95 товаров
Металлические столы для кафе
Металлические столы для кафе127 товаров
Барные столы для кафе
Барные столы для кафе55 товаров
Журнальные столы для кафе
Журнальные столы для кафе182 товара
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Классик 80, 1200*800*16 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Классик 80, 1200*800*16, произведённого компанией ChiedoCover
9 99062
25 690 ₽

Стол Классик 80, 1200*800*16

9
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лофт-2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-2, произведённого компанией ChiedoCover
8 290

Стол Лофт-2

47
Фотография товара Стол Сона Лофт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Сона Лофт, произведённого компанией ChiedoCover
15 990

Стол Сона Лофт

7
Фотография товара Стол Вострикова от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Вострикова, произведённого компанией ChiedoCover
14 790

Стол Вострикова

42
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 23 прямоугольный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 23 прямоугольный, произведённого компанией ChiedoCover
3 990

Стол Лидер 23 прямоугольный

491
Фотография товара Стол Постер от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Постер, произведённого компанией ChiedoCover
11 890

Стол Постер

97
Хит
Фотография товара Стол Понтэ, ЛДСП от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Понтэ, ЛДСП, произведённого компанией ChiedoCover
9 59023
12 390 ₽

Стол Понтэ, ЛДСП

9
Фотография товара Стол Аллен от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Аллен, произведённого компанией ChiedoCover
14 990

Стол Аллен

99
Фотография товара Стол Симба разборный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Симба разборный, произведённого компанией ChiedoCover
12 190

Стол Симба разборный

47
Распродажа
Фотография товара Стол Классик, столешница ЛДСП дуб бардолино натуральный, каркас черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Классик, столешница ЛДСП дуб бардолино натуральный, каркас черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
16 89091
184 390 ₽

Стол Классик, столешница ЛДСП дуб бардолино натуральный, каркас черный муар

13
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лофт-2, 1400х800х750 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-2, 1400х800х750, произведённого компанией ChiedoCover
8 790

Стол Лофт-2, 1400х800х750

46
Распродажа
Фотография товара Стол Tulip D80 белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Tulip D80 белый, произведённого компанией ChiedoCover
8 69057
19 990 ₽

Стол Tulip D80 белый

26
  • белый
  • черный
В наличии 45 шт.В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Классик ОВ, столешница ЛДСП 1200*800 дуб бардолино натуральный, каркас черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Классик ОВ, столешница ЛДСП 1200*800 дуб бардолино натуральный, каркас черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
10 89043
18 790 ₽

Стол Классик ОВ, столешница ЛДСП 1200*800 дуб бардолино натуральный, каркас черный муар

8
Доставкаот 2 дней по России и СНГНе можете сделать выбор?Помочь с подбором
Хит
Фотография товара Стол Лотус, лофт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лотус, лофт, произведённого компанией ChiedoCover
20 490

Стол Лотус, лофт

37
Фотография товара Стол Чайный настенный, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Чайный настенный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Стол Чайный настенный, белый

5
  • белый
  • черный, орех
Фотография товара Стол Чайный настенный, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Чайный настенный, черный, произведённого компанией ChiedoCover
2 590

Стол Чайный настенный, черный

7
  • белый
  • черный, орех
Фотография товара Стол Лофт Олдем от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт Олдем, произведённого компанией ChiedoCover
19 890

Стол Лофт Олдем

32
Фотография товара Стол EAMES 2, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол EAMES 2, черный, произведённого компанией ChiedoCover
14 690

Стол EAMES 2, черный

11
  • белый
  • черный
  • бежевый
  • прозрачный
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стол Флеш ЛДСП от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Флеш ЛДСП, произведённого компанией ChiedoCover
8 590

Стол Флеш ЛДСП

45
Фотография товара Стол Гранада ЛДСП от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Гранада ЛДСП, произведённого компанией ChiedoCover
6 990

Стол Гранада ЛДСП

36
Распродажа
Фотография товара Стол Tulip, 80х80, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Tulip, 80х80, черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 69057
19 990 ₽

Стол Tulip, 80х80, черный

26
В наличии 2 шт.В пути 100 шт.
Хит
Фотография товара Стол Лофт-4 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-4, произведённого компанией ChiedoCover
34 890

Стол Лофт-4

434
Настоящее фото товара Стол обеденный квадратный BORN, произведённого компанией ChiedoCover
12 590

Стол обеденный квадратный BORN

12
Распродажа
Фотография товара Стол Лофт-5 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-5, произведённого компанией ChiedoCover
9 19030
12 990 ₽

Стол Лофт-5

40
Хит
Фотография товара Стол Фуд-корт, 1000*600*750 мм, подстолье золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Фуд-корт, 1000*600*750 мм, подстолье золото, произведённого компанией ChiedoCover
31 49012
35 590 ₽

Стол Фуд-корт, 1000*600*750 мм, подстолье золото

5
  • серый
  • бежевый, черный
  • желтый
Настоящее фото товара Стол Шамбли, произведённого компанией ChiedoCover
13 200

Стол Шамбли

41
Надежные столы
Фотография товара Стол Канто Люкс СТ, дуб золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Канто Люкс СТ, дуб золотой, произведённого компанией ChiedoCover
19 990

Стол Канто Люкс СТ, дуб золотой

14
Фотография товара Стол Тор, квадратный, темный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Тор, квадратный, темный орех, произведённого компанией ChiedoCover
15 490

Стол Тор, квадратный, темный орех

7
  • бежевый
  • коричневый
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Стол нераздвижной Геометри 2, 1000, фаерстоун, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
10 890

Стол нераздвижной Геометри 2, 1000, фаерстоун, черный муар

15
Настоящее фото товара Стол нераздвижной Бетти 1200, фаерстоун, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
12 990

Стол нераздвижной Бетти 1200, фаерстоун, черный муар

7
  • белый, светло-серый
  • черный, светло-серый
  • коричневый, черный
  • серый, черный, темно-серый
Фотография товара Стол EAMES, черный, D90 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол EAMES, черный, D90, произведённого компанией ChiedoCover
10 390

Стол EAMES, черный, D90

13
  • белый
  • черный
  • бежевый
  • прозрачный
В наличии 16 шт.
Фотография товара Стол Классик 66 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Классик 66, произведённого компанией ChiedoCover
24 390

Стол Классик 66

14
Распродажа
Фотография товара Стол обеденный Эльфи от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Эльфи, произведённого компанией ChiedoCover
6 89031
9 890 ₽

Стол обеденный Эльфи

14
Фотография товара Стол Монмут от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Монмут, произведённого компанией ChiedoCover
12 990

Стол Монмут

37
Фотография товара Стол обеденный Виолет от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Виолет, произведённого компанией ChiedoCover
34 990

Стол обеденный Виолет

39
В наличии 33 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол обеденный Стокгольм раскладной 120/160*90 белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Стокгольм раскладной 120/160*90 белый, произведённого компанией ChiedoCover
26 5909
28 990 ₽

Стол обеденный Стокгольм раскладной 120/160*90 белый

26
В наличии 6 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол обеденный Oxville, натуральный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Oxville, натуральный орех, произведённого компанией ChiedoCover
17 99014
20 890 ₽

Стол обеденный Oxville, натуральный орех

48
В наличии 42 шт.
Фотография товара Стол обеденный Cheryn от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Cheryn, произведённого компанией ChiedoCover
26 990

Стол обеденный Cheryn

30
В наличии 48 шт.
Стулья Фолд
Распродажа
Фотография товара Стол барный Knobb 120*60 светлое дерево, столешница от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол барный Knobb 120*60 светлое дерево, столешница, произведённого компанией ChiedoCover
18 99042
32 490 ₽

Стол барный Knobb 120*60 светлое дерево, столешница

26
  • черный
  • бежевый, черный
В наличии 21 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол барный Knobb 120*60 черный, столешница от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол барный Knobb 120*60 черный, столешница, произведённого компанией ChiedoCover
19 09042
32 490 ₽

Стол барный Knobb 120*60 черный, столешница

26
  • черный
  • бежевый, черный
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол барный Form 60*60 светлое дерево / черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол барный Form 60*60 светлое дерево / черный, произведённого компанией ChiedoCover
16 29035
24 990 ₽

Стол барный Form 60*60 светлое дерево / черный

26
  • белый
  • черный
  • бежевый, черный
В наличии 9 шт.В пути 80 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол барный Form 60*60 черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол барный Form 60*60 черный, произведённого компанией ChiedoCover
15 69038
24 990 ₽

Стол барный Form 60*60 черный

26
  • белый
  • черный
  • бежевый, черный
В наличии 144 шт.В пути 50 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол барный Form 60*60 белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол барный Form 60*60 белый, произведённого компанией ChiedoCover
15 69038
24 990 ₽

Стол барный Form 60*60 белый

26
  • белый
  • черный
  • бежевый, черный
В наличии 101 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Target Circle 90*90 белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Target Circle 90*90 белый, произведённого компанией ChiedoCover
13 7909
14 990 ₽

Стол Target Circle 90*90 белый

26
  • коричневый
  • бежевый, белый
В наличии 28 шт.В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Target Circle 90*90 черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Target Circle 90*90 черный, произведённого компанией ChiedoCover
13 79024
17 990 ₽

Стол Target Circle 90*90 черный

26
  • коричневый
  • бежевый, белый
В наличии 56 шт.
Фотография товара Стол Тор, квадратный, дуб светлый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Тор, квадратный, дуб светлый, произведённого компанией ChiedoCover
15 490

Стол Тор, квадратный, дуб светлый

6
  • бежевый
  • коричневый
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стол Барнс, белый/стекло белое глянец от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Барнс, белый/стекло белое глянец, произведённого компанией ChiedoCover
25 090

Стол Барнс, белый/стекло белое глянец

8
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стол Элтон, белый/стекло белое глянец от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Элтон, белый/стекло белое глянец, произведённого компанией ChiedoCover
22 290

Стол Элтон, белый/стекло белое глянец

9
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стол обеденный раскладной Лиса Вайт, 160-240*90, керамика, металл, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный раскладной Лиса Вайт, 160-240*90, керамика, металл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
83 990

Стол обеденный раскладной Лиса Вайт, 160-240*90, керамика, металл, белый

13
В наличии 3 шт.
Фотография товара Стол обеденный Австралия Сенд Блек, 200*80*76, керамика , металл, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Австралия Сенд Блек, 200*80*76, керамика , металл, черный, произведённого компанией ChiedoCover
33 590

Стол обеденный Австралия Сенд Блек, 200*80*76, керамика , металл, черный

13
В наличии 19 шт.
Фотография товара Стол обеденный Австралия Сенд Блек, 180*90*75, керамика, металл, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Австралия Сенд Блек, 180*90*75, керамика, металл, черный, произведённого компанией ChiedoCover
40 090

Стол обеденный Австралия Сенд Блек, 180*90*75, керамика, металл, черный

15
В наличии 20 шт.
Фотография товара Стол обеденный Менвикс, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Менвикс, белый, произведённого компанией ChiedoCover
82 990

Стол обеденный Менвикс, белый

15
В наличии 8 шт.
Фотография товара Стол обеденный Лаури, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Лаури, серый, произведённого компанией ChiedoCover
79 990

Стол обеденный Лаури, серый

7
  • белый
  • серый
В наличии 8 шт.
Фотография товара Стол обеденный Лаури, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Лаури, белый, произведённого компанией ChiedoCover
79 990

Стол обеденный Лаури, белый

5
  • белый
  • серый
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стол раздвижной Йола, дуб монтерей, ЛДСП от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раздвижной Йола, дуб монтерей, ЛДСП, произведённого компанией ChiedoCover
19 890

Стол раздвижной Йола, дуб монтерей, ЛДСП

9
В наличии 6 шт.
Фотография товара Стол СДЛ-153, алюминиевое подстолье, столешница нержавеющая сталь от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол СДЛ-153, алюминиевое подстолье, столешница нержавеющая сталь, произведённого компанией ChiedoCover
7 690

Стол СДЛ-153, алюминиевое подстолье, столешница нержавеющая сталь

8
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стол круглый Стивенсон D120 столешница HPL дуб вотан от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол круглый Стивенсон D120 столешница HPL дуб вотан, произведённого компанией ChiedoCover
34 990

Стол круглый Стивенсон D120 столешница HPL дуб вотан

9
  • Стол круглый Стивенсон D120 столешница HPL дуб вотан
  • Стол круглый Стивенсон Д120 столешница HPL метрополитан
В наличии 4 шт.
Фотография товара Деревянный стол Нозеан круглый миланский орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Деревянный стол Нозеан круглый миланский орех, произведённого компанией ChiedoCover
64 490

Деревянный стол Нозеан круглый миланский орех

11
  • бежевый, золотой
  • орех
В наличии 2 шт.

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Столы для кафе от производителя — деревянные, стеклянные, пластиковые и барные. Оптом и в розницу, с доставкой по России и СНГ

Все изделия прочны, устойчивы, рассчитаны на интенсивное использование и легки в уходе. Каждый стол поставляется по цене производителя — без наценок и скрытых платежей.

Работаем с любыми запросами:

Выбирайте любые размеры и цвета - делаем столы под ключ.

Все столы проходят контроль качества: крепкая фурнитура, износостойкие материалы, безопасные покрытия. Возможен комплексный подбор мебели, персональное изготовление на заказ по вашим эскизам.

Преимущества ChiedoCover

Опыт собственного производства с 2007 года: знаем всё о требованиях к качеству столов.
Продуманный ассортимент: всегда в наличии разнообразные формы, размеры, покрытия и цветовые решения.
Контроль качества на каждом этапе: каждая модель проходит проверку прочности и износостойкости.
Гибкость заказа: изготавливаем столы как по стандартным, так и индивидуальным параметрам.
Цены производителя: прямые поставки, без посредников и скрытых расходов.
Доставка по России и СНГ: всегда соблюдаем сроки, возможен самовывоз и персональное сопровождение на всех этапах.
Портфолио реализованных проектов — наши столы выбирают по всей России.

Ассортимент столов для кафе

● Круглые столы для кафе (диаметром от 800 мм)
● Прямоугольные и квадратные столы различных размеров
● Барные стойки и высокие столы (от 70 до 110 см)
● Деревянные столы с классическим и современным дизайном
● Металлические, пластиковые, складные и комбинированные варианты
● Более 20 цветовых решений и различные покрытия столешниц

Для кого подходит?

Столы из каталога ChiedoCover выбирают для кафе, ресторанов, кондитерских, баров, столовых, пекарен, отелей и лофтов, фуд-кортов, банкетных залов, бизнес-центров и корпоративных столовых.

Для полного оснащения подберите также стулья для кафе, банкетные стулья, текстиль и декор.

Создайте удобное и стильное пространство в вашем кафе — выбирайте прочные и эстетичные столы ChiedoCover с гарантией и быстрой доставкой!

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