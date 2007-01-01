Столы для кафе
Стол Классик, столешница ЛДСП дуб бардолино натуральный, каркас черный муар
Стол Классик ОВ, столешница ЛДСП 1200*800 дуб бардолино натуральный, каркас черный муар
Стол барный Form 60*60 светлое дерево / черный
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Столы для кафе от производителя — деревянные, стеклянные, пластиковые и барные. Оптом и в розницу, с доставкой по России и СНГ
Все изделия прочны, устойчивы, рассчитаны на интенсивное использование и легки в уходе. Каждый стол поставляется по цене производителя — без наценок и скрытых платежей.
Работаем с любыми запросами:
Выбирайте любые размеры и цвета - делаем столы под ключ.
Все столы проходят контроль качества: крепкая фурнитура, износостойкие материалы, безопасные покрытия. Возможен комплексный подбор мебели, персональное изготовление на заказ по вашим эскизам.
Преимущества ChiedoCover
● Опыт собственного производства с 2007 года: знаем всё о требованиях к качеству столов.
● Продуманный ассортимент: всегда в наличии разнообразные формы, размеры, покрытия и цветовые решения.
● Контроль качества на каждом этапе: каждая модель проходит проверку прочности и износостойкости.
● Гибкость заказа: изготавливаем столы как по стандартным, так и индивидуальным параметрам.
● Цены производителя: прямые поставки, без посредников и скрытых расходов.
● Доставка по России и СНГ: всегда соблюдаем сроки, возможен самовывоз и персональное сопровождение на всех этапах.
● Портфолио реализованных проектов — наши столы выбирают по всей России.
Ассортимент столов для кафе
● Круглые столы для кафе (диаметром от 800 мм)
● Прямоугольные и квадратные столы различных размеров
● Барные стойки и высокие столы (от 70 до 110 см)
● Деревянные столы с классическим и современным дизайном
● Металлические, пластиковые, складные и комбинированные варианты
● Более 20 цветовых решений и различные покрытия столешниц
Для кого подходит?
Столы из каталога ChiedoCover выбирают для кафе, ресторанов, кондитерских, баров, столовых, пекарен, отелей и лофтов, фуд-кортов, банкетных залов, бизнес-центров и корпоративных столовых.
Для полного оснащения подберите также стулья для кафе, банкетные стулья, текстиль и декор.
Создайте удобное и стильное пространство в вашем кафе — выбирайте прочные и эстетичные столы ChiedoCover с гарантией и быстрой доставкой!