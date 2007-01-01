Стул Хит 20, велюр 19, шампань
Стул Хит 20, велюр 81, серебро
Стул Хит 20мм - золото, фиолетовый
Хит 20мм, арш темно-коричневый, каркас коричневый
Секция стульев Хит - золото, ромб красный
Секция стульев Хит - золото, ромб зеленый
Стул Азия 20мм
Стул Азия 20мм с подлокотниками
Стул Денвер 20мм - Лайт, серебро, корона синяя
Стул Денвер 20мм - черный, кожзам черный
Секция из 3 стульев Хит - серебро, ромб синий
Секция из 3 стульев Хит - коричневый, ромб коричневый
Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая
Стул Хит 20мм с подлокотниками, серый
Стул Хит 25мм с подлокотниками, золото, велюр фиолетовый
Хит 25мм с подлокотниками, орех, шеннил Palmira
Стул Раунд 20мм - белый, розовый велюр
Стул Раунд 20мм
Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб красный
Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб зеленый
Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черный
Стул Денвер 20мм - Лайт, бронза, арш темно-коричневый
Стул Патрик 20мм
Патрик 20мм с подлокотниками
Стул Ronda, салатовая рогожка, ножки бук
Стул Ronda, желтая рогожка, ножки бук
Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем
Стул Хит 25мм с подлокотниками, шампань, Afitap
Стул Fly, желтый велюр, ножки бук
Стул Fly, синяя рогожка, ножки металлические
Стул Olys, зеленый
Стул Olys, велюр черный, ножки металл
Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФ
Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
Стул Игнис, сиреневый велюр, ножки металл
Стул Игнис, синий велюр, ножки металл
Стул Азия 20, рогожка Espo 15, каркас черный муар
Стул Азия 20, велюр Remy 81, каркас серебро
Секция стульев Хит - серебро, ромб синий
Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневый
Хит 25мм, с подлокотниками, черный муар, экокожа лайм
Хит 20мм с подлокотниками, серебро, Рогожка Romeo 09
Стул Хит 20мм с подлокотниками
Стул Fly, комбинированный велюр, ножки бук
Стул Fly, рогожка синяя, поворотное основания
Секция театральная, одноместная
Секция театральная, двухместная
Стул Гаага велюр OSCAR 021
Стул Гаага велюр OSCAR 046
Стул Ronda, велюр Teddy 335, ножки и основание бук
Стул Ronda, серый велюр, ножки бук
Стул Бостон 20мм - Лайт, антик серебро, кожзам черный
Стул Бостон 20мм
Стул Comfy, хром
Стул Comfy, серый
Стул Хит 25 с широким сиденьем стул, рогожка Monreal 16, каркас бронза
Хит 25мм, с подлокотниками и широким сиденьем, жаккард санта белый, каркас черный глянец
Секция многоместная ИЗО-4