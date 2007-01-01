Мебель для баров

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Сначала популярные
Настоящее фото товара Стул Tolix барный голубой матовый, произведённого компанией ChiedoCover-21%
3 990 ₽4 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Tolix барный голубой матовый
Настоящее фото товара Стул Tolix барный серебристый матовый, произведённого компанией ChiedoCover-21%
3 990 ₽4 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Tolix барный серебристый матовый
Настоящее фото товара Стул Tolix Wood полубарный серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽5 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Tolix Wood полубарный серебристый
Настоящее фото товара Стул Tolix Wood со спинкой полубарный Черный глянцевый , произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽5 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Tolix Wood со спинкой полубарный Черный глянцевый
Настоящее фото товара Стул Tolix Wood со спинкой полубарный Белый , произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽5 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Tolix Wood со спинкой полубарный Белый
Настоящее фото товара Стул Tolix Soft полубарный Серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Tolix Soft полубарный Серебристый
Настоящее фото товара Стул Tolix Wood со спинкой барный Черный глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽5 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Tolix Wood со спинкой барный Черный глянцевый
Настоящее фото товара Стул Tolix Soft полубарный Черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽5 990 ₽
Оптовая цена
5
Стул Tolix Soft полубарный Черный матовый
Настоящее фото товара Стул Tolix Wood со спинкой барный Серебристый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽5 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Tolix Wood со спинкой барный Серебристый матовый
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Стул Tolix Wood со спинкой барный Красный глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽5 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Tolix Wood со спинкой барный Красный глянцевый
Настоящее фото товара Стул Tolix Soft барный Серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽5 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Tolix Soft барный Серебристый
Настоящее фото товара Стул Tolix Soft барный Черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽5 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Tolix Soft барный Черный матовый
Настоящее фото товара Стул Tolix Wood барный Черный глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
4 990 ₽4 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Tolix Wood барный Черный глянцевый
Настоящее фото товара Стул Tolix Wood барный Красный глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
4 990 ₽4 990 ₽
Оптовая цена
5
Стул Tolix Wood барный Красный глянцевый
Настоящее фото товара Стул Tolix Wood барный Аквамарин, произведённого компанией ChiedoCover
4 990 ₽4 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Tolix Wood барный Аквамарин
Настоящее фото товара Стул Tolix Wood барный Черный патина золото, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽5 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Tolix Wood барный Черный патина золото
Настоящее фото товара Стул Tolix Wood барный Серебристый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
4 990 ₽4 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Tolix Wood барный Серебристый матовый
Настоящее фото товара Стул Tolix барный Красный глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover-21%
3 990 ₽4 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Tolix барный Красный глянцевый
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Стул Tolix барный Оранжевый глянцевый , произведённого компанией ChiedoCover-21%
3 990 ₽4 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Tolix барный Оранжевый глянцевый
Настоящее фото товара Стул Tolix барный Белый глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover-21%
3 990 ₽4 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Tolix барный Белый глянцевый
Настоящее фото товара Стул Tolix барный Черный глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover-21%
3 990 ₽4 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Tolix барный Черный глянцевый
Настоящее фото товара Стул Tolix барный Желтый глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover-21%
3 990 ₽4 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Tolix барный Желтый глянцевый
Настоящее фото товара Стул Tolix барный Аквамарин, произведённого компанией ChiedoCover-21%
3 990 ₽4 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Tolix барный Аквамарин
Настоящее фото товара Стул Tolix Arms Soft барный серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
7 990 ₽
Оптовая цена
5
Стул Tolix Arms Soft барный серебристый
Настоящее фото товара Стул Tolix Arms Soft барный Черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
7 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Tolix Arms Soft барный Черный матовый
Настоящее фото товара Стул Такер барный, белый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover-3%
В наличииНовинка
4 490 ₽4 610 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Такер барный, белый деревянный
Настоящее фото товара Стул Такер барный, голубой деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Такер барный, голубой деревянный
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Стул Такер барный, светло-серый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 990 ₽
Оптовая цена
3.5
Стул Такер барный, светло-серый деревянный
Настоящее фото товара Стул Такер барный, графит деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Такер барный, графит деревянный
Настоящее фото товара Стул Такер барный, черный деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
В наличииНовинка
4 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Такер барный, черный деревянный
Настоящее фото товара Стул Такер барный, синий деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Такер барный, синий деревянный
Настоящее фото товара Стул Такер барный, серый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Такер барный, серый деревянный
Настоящее фото товара Стул Ницца барный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
9 290 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Ницца барный
Настоящее фото товара Стул барный Ститч, вельвет королевский синий, произведённого компанией ChiedoCover
14 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул барный Ститч, вельвет королевский синий
Настоящее фото товара Стул барный Ститч, вельвет серый, произведённого компанией ChiedoCover
14 990 ₽14 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул барный Ститч, вельвет серый
Настоящее фото товара Стул барный Оскар, вельвет серый, произведённого компанией ChiedoCover
14 990 ₽14 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул барный Оскар, вельвет серый
Настоящее фото товара Стул барный Оскар, вельвет сине-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover-21%
11 990 ₽14 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул барный Оскар, вельвет сине-зеленый
Настоящее фото товара Стул барный Бартон, черно-белый принт, произведённого компанией ChiedoCover-31%
4 199 ₽5 999 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул барный Бартон, черно-белый принт
Настоящее фото товара Стул барный Валенсия, голубой, произведённого компанией ChiedoCover-15%
Новинка
5 990 ₽6 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул барный Валенсия, голубой
Настоящее фото товара Стул барный Валенсия, серый графит, произведённого компанией ChiedoCover-29%
Новинка
4 990 ₽6 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул барный Валенсия, серый графит
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Стул барный Валенсия, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover-29%
Новинка
4 990 ₽6 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул барный Валенсия, зеленый
Настоящее фото товара Стул барный Валенсия, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover-29%
Новинка
4 990 ₽6 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул барный Валенсия, бежевый
Настоящее фото товара Стул барный Валенсия, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул барный Валенсия, серый
Настоящее фото товара Стул барный Валенсия, небесно-голубой, произведённого компанией ChiedoCover-29%
Новинка
4 990 ₽6 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул барный Валенсия, небесно-голубой

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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