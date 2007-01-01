Стулья для актового зала

Оптовый прайсОтправим ВКонтакте или на почтуПолучить прайс-лист
Получите полный прайс-лист подборки Стулья для актового зала
На почту
Вконтакте

Нажмите на кнопку и разрешите нам отправку сообщений, чтобы мы могли прислать вам ссылку на скачивание

Получить в сообщении ВК
Сначала популярные
Настоящее фото товара Секция стульев Хит - золото, ромб красный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Секция стульев Хит - золото, ромб красный
Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-4 плюс , произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 490 ₽
Оптовая цена
5
Секция многоместная ИЗО-4 плюс
Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-4, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 090 ₽
Оптовая цена
4.7
Секция многоместная ИЗО-4
Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-3 плюс, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 890 ₽
Оптовая цена
4.4
Секция многоместная ИЗО-3 плюс
Настоящее фото товара Секция из 3 стульев Хит - коричневый, ромб коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 490 ₽
Оптовая цена
4.1
Секция из 3 стульев Хит - коричневый, ромб коричневый
Настоящее фото товара Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб красный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 490 ₽
Оптовая цена
4.4
Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб красный
Настоящее фото товара Секция из 3 стульев Хит - серебро, ромб синий, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 490 ₽
Оптовая цена
5
Секция из 3 стульев Хит - серебро, ромб синий
Настоящее фото товара Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 490 ₽
Оптовая цена
4.4
Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб зеленый
Настоящее фото товара Секция многоместная Кортес, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
12 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Секция многоместная Кортес
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-3, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 590 ₽
Оптовая цена
4.4
Секция многоместная ИЗО-3
Настоящее фото товара Секция многоместная СМ-3, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 090 ₽
Оптовая цена
4.3
Секция многоместная СМ-3
Настоящее фото товара Секция многоместная СМ-3 на балке, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 190 ₽
Оптовая цена
4.8
Секция многоместная СМ-3 на балке
Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-2, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 490 ₽
Оптовая цена
4.3
Секция многоместная ИЗО-2
Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-2 на балке, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Секция многоместная ИЗО-2 на балке
Настоящее фото товара Секция стульев Хит - золото, ромб зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Секция стульев Хит - золото, ромб зеленый
Настоящее фото товара Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
4.1
Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневый
Настоящее фото товара Секция стульев Хит - серебро, ромб синий, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
4.2
Секция стульев Хит - серебро, ромб синий
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 690 ₽
Оптовая цена
3.9
Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 200 ₽
Оптовая цена
3.8
Стул Хит 20мм с подлокотниками
Настоящее фото товара Стул Азия 20мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
2 150 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Азия 20мм с подлокотниками
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
2 350 ₽
Оптовая цена
3.8
Стул Хит 25мм с подлокотниками
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм с подлокотниками, Лайт, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 150 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Хит 20мм с подлокотниками, Лайт
Настоящее фото товара Раунд 20мм с широким сиденьем, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 890 ₽
Оптовая цена
5
Раунд 20мм с широким сиденьем
Настоящее фото товара Стул Денвер 20мм - черный, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 660 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Денвер 20мм - черный, кожзам черный
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками, шампань, Afitap, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 350 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Хит 25мм с подлокотниками, шампань, Afitap
Настоящее фото товара Стул Патрик 20мм с подлокотниками, черный, Afitap, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 650 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Патрик 20мм с подлокотниками, черный, Afitap
Настоящее фото товара Стул Денвер 22мм - белый, кожзам белый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 660 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Денвер 22мм - белый, кожзам белый
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Стул Денвер 22мм - Лайт, черный, фиолетовый кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 460 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Денвер 22мм - Лайт, черный, фиолетовый кожзам
Настоящее фото товара Стул Раунд 20мм - белый, розовый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 790 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Раунд 20мм - белый, розовый велюр
Настоящее фото товара Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 850 ₽
Оптовая цена
3.7
Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем
Настоящее фото товара Патрик 20мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover-5%
Новинка
2 350 ₽2 450 ₽
Оптовая цена
4.5
Патрик 20мм с подлокотниками
Настоящее фото товара Хит 25мм с подлокотниками, орех, шеннил Palmira, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 550 ₽
Оптовая цена
4.9
Хит 25мм с подлокотниками, орех, шеннил Palmira
Настоящее фото товара Хит 20мм с подлокотниками - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 720 ₽
Оптовая цена
3.8
Хит 20мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
Настоящее фото товара Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 460 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черный
Настоящее фото товара Стул Денвер 20мм - Лайт, серебро, корона синяя, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 460 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Денвер 20мм - Лайт, серебро, корона синяя
Настоящее фото товара Стул Денвер 20мм - Лайт, бронза, арш темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 460 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Денвер 20мм - Лайт, бронза, арш темно-коричневый
Настоящее фото товара Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 460 ₽
Оптовая цена
5
Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФ, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 700 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФ
Настоящее фото товара Стул Раунд 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 790 ₽
Оптовая цена
5
Стул Раунд 20мм
Настоящее фото товара Секция стульев 01, произведённого компанией ChiedoCover
29 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Секция стульев 01
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Секция стульев 02, произведённого компанией ChiedoCover
30 750 ₽
Оптовая цена
4.1
Секция стульев 02
Настоящее фото товара Секция стульев 03, произведённого компанией ChiedoCover
12 590 ₽
Оптовая цена
5
Секция стульев 03
Настоящее фото товара Секция стульев 04, произведённого компанией ChiedoCover
6 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Секция стульев 04
Настоящее фото товара Стул Гаага велюр OSCAR 046 , произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 890 ₽
Оптовая цена
5
Стул Гаага велюр OSCAR 046

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

Есть другие вопросы?

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь
с политикой конфиденциальности

Отзывы о продукции ChiedoCover

Все отзывы

Нас рекомендуют