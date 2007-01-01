МИНПРОМТОРГ
1 750₽33
2 580 ₽
Стул Азия 20, жаккард ромб красный, каркас золото
АкцияМИНПРОМТОРГ
1 480₽37
2 325 ₽
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
В наличии 300 шт.В пути 200 шт.
АкцияМИНПРОМТОРГ
1 450₽32
2 105 ₽
Стул Хит 20мм - золото, корона синяя
В наличии 3 шт.В пути 300 шт.
МИНПРОМТОРГ
7 040₽
Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб красный
АкцияМИНПРОМТОРГ
1 540₽27
2 105 ₽
Стул Хит 20мм - золото, для актового зала
МИНПРОМТОРГ
7 040₽
Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб зеленый
АкцияМИНПРОМТОРГ
1 350₽42
2 325 ₽
Стул Хит 20, рогожка Мура 70, каркас серебро
В наличии 15 шт.
МИНПРОМТОРГ
2 380₽18
2 874 ₽
Стул для актового зала Денвер
МИНПРОМТОРГ
1 700₽35
2 580 ₽
Стул Азия 20, рогожка Эспо 15, каркас черный муар
МИНПРОМТОРГ
1 890₽
Секция стульев Хит, жаккард корона красная, каркас золото
В наличии 41 шт.
Акция
1 440₽26
1 940 ₽
Стул Хит 20мм Лайт для актового зала
МИНПРОМТОРГ
2 230₽13
2 554 ₽
Стул для актового зала Денвер 20мм - Лайт
Доставкаот 2 дней по России и СНГНе можете сделать выбор?Помочь с подбором
МИНПРОМТОРГ
3 990₽43
6 990 ₽
Стул Самба, кожзам Вега Капучино, каркас серебро, подлокотники мягкие
В наличии 94 шт.
Распродажа
14 990₽7
15 984 ₽
Стул деревянный Лауро патина золото / бежевый тесьма 11 для актового зала
В наличии 14 шт.
АкцияМИНПРОМТОРГ
1 500₽38
2 400 ₽
Стул Хит 20, велюр Реми 81, серебро
АкцияМИНПРОМТОРГ
1 350₽42
2 325 ₽
Стул Хит 20, велюр Тиара 62, каркас белый
В наличии 4 шт.
МИНПРОМТОРГ
4 990₽38
7 990 ₽
Стул Самба, кожзам Нитро Бейге, каркас хром гальваника, подлокотники светлый орех
В наличии 24 шт.
МИНПРОМТОРГ
2 280₽26
3 065 ₽
Стул для актового зала Раунд 20мм
АкцияМИНПРОМТОРГ
1 450₽38
2 325 ₽
Стул Хит 20мм - золото, для актового зала
В наличии 1 шт.
МИНПРОМТОРГ
1 700₽35
2 580 ₽
Стул Азия 20, велюр Реми 81, каркас серебро
2 990₽
Стул Аскона, кожзам бежевый, хром
МИНПРОМТОРГ
4 640₽
Секция стульев Хит - золото, ромб зеленый
АкцияМИНПРОМТОРГ
2 540₽
Стул Хит 25мм с подлокотниками, шампань, Афитап
МИНПРОМТОРГ
2 380₽11
2 654 ₽
Стул для актового зала Денвер
МИНПРОМТОРГ
1 913₽
Секция стульев Хит, жаккард корона синяя, каркас золото
В наличии 9 шт.
МИНПРОМТОРГ
3 890₽45
6 990 ₽
Стул Самба, кожзам Гелакси Блэк, каркас черный муар
В наличии 2 шт.
МИНПРОМТОРГ
2 330₽24
3 065 ₽
Стул для актового зала Раунд
АкцияМИНПРОМТОРГ
1 490₽38
2 400 ₽
Стул Хит 20, велюр синий Реми 75, каркас золото
В наличии 90 шт.
МИНПРОМТОРГ
2 330₽13
2 654 ₽
Стул для актового зала Денвер
АкцияМИНПРОМТОРГ
1 590₽
Хит 20мм, арш темно-коричневый, каркас коричневый
МИНПРОМТОРГ
1 750₽33
2 580 ₽
Стул для актового зала Азия 20мм
АкцияМИНПРОМТОРГ
1 690₽22
2 165 ₽
Стул для актового зала Хит 25мм - золото, тёмно-коричневый арш
АкцияМИНПРОМТОРГ
2 690₽13
3 090 ₽
Стул для актового зала Хит 25 мм, экокожа
МИНПРОМТОРГ
3 090₽
Патрик 20мм с подлокотниками
МИНПРОМТОРГ
2 600₽39
4 240 ₽
Стул Патрик 20мм
МИНПРОМТОРГ
4 640₽
Секция стульев Хит - золото, ромб красный
АкцияМИНПРОМТОРГ
2 680₽9
2 915 ₽
Стул Хит 25мм с подлокотниками, золото, велюр фиолетовый
АкцияМИНПРОМТОРГ
5 180₽15
6 080 ₽
Стул для актового зала Хит 25мм
АкцияМИНПРОМТОРГ
5 890₽24
7 680 ₽
Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
Распродажа
9 090₽15
10 690 ₽
Стул Алсисар катания графит / черный
В наличии 2 шт.
Распродажа
3 790₽12
4 290 ₽
Стул Кейт складной со столиком черный
В наличии 234 шт.В пути 100 шт.
6 090₽
Стул Greta чёрный, пластик
В наличии 92 шт.
Распродажа
8 190₽4
8 450 ₽
Стул с подлокотниками Дели металл голубой
В наличии 1 шт.
Распродажа
8 190₽4
8 450 ₽
Стул с подлокотниками Дели металл зеленый
В наличии 1 шт.
Распродажа
1 990₽38
3 190 ₽
Стул Eames Style DSW терракотовый (разборный каркас)
В наличии 5 шт.
Распродажа
1 990₽38
3 190 ₽
Стул Eames Style DSW синий (разборный каркас)
В наличии 32 шт.
3 590₽
Стул Амелия велюр пыльно-сиреневый
В наличии 9 шт.
4 390₽
Стул Амелия велюр темно-серый
В наличии 78 шт.В пути 96 шт.
4 390₽
Стул Амелия велюр коричневый
В наличии 119 шт.В пути 64 шт.
3 390₽
Складной стул Джонни велюр серый, каркас черный матовый
В наличии 94 шт.
Распродажа
15 590₽18
18 990 ₽
Стул обеденный Таву с деревянными ножками, терракотовый
В пути 90 шт.
Распродажа
4 690₽13
5 390 ₽
Стул Хедд, велюр капучино
8 190₽
Стул на металлокаркасе Клэйн MR-28 / черный
В наличии 1 шт.
8 190₽
Стул на металлокаркасе Клэйн МР-11 / черный
В наличии 4 шт.
8 490₽
Стул на металлокаркасе Бэнбу крутящийся марсель 11 данс / черный
В наличии 1 шт.
8 490₽
Стул на металлокаркасе Моншау марселль 11 данс / черный
19 290₽
Деревянный стул Бронте вишня / патина
В наличии 30 шт.
10 890₽
Деревянный стул Окава венге коричневый жесткий
В наличии 3 шт.