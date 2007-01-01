Мебель для фуд-кортов

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Сначала популярные
Настоящее фото товара Стул Eames Черный, произведённого компанией ChiedoCover-24%
Новинка
2 290 ₽2 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Eames Черный
Настоящее фото товара Стул Eames Белый, произведённого компанией ChiedoCover-24%
НовинкаХит
2 290 ₽2 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Eames Белый
Настоящее фото товара Стул Eames Зеленый, произведённого компанией ChiedoCover-24%
Новинка
2 290 ₽2 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Eames Зеленый
Настоящее фото товара Стул Шоле желтый, произведённого компанией ChiedoCover
4 290 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Шоле желтый
Настоящее фото товара Стул Шоле белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 290 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Шоле белый
Настоящее фото товара Стул Версаль дерево, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
4 390 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Версаль дерево, черный каркас
Настоящее фото товара Стул Версаль черный, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
4 390 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Версаль черный, черный каркас
Настоящее фото товара Стул Версаль белый, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
4 390 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Версаль белый, черный каркас
Настоящее фото товара Стул Версаль дерево, стальной каркас, произведённого компанией ChiedoCover
4 390 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Версаль дерево, стальной каркас
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Стул Версаль черный, белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
4 390 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Версаль черный, белый каркас
Настоящее фото товара Стул Версаль дерево, белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
4 390 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Версаль дерево, белый каркас
Настоящее фото товара Стул Версаль белый, белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
4 390 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Версаль белый, белый каркас
Настоящее фото товара Стул Версаль белый, стальной каркас, произведённого компанией ChiedoCover
4 390 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Версаль белый, стальной каркас
Настоящее фото товара Стул Версаль черный, стальной каркас, произведённого компанией ChiedoCover
4 390 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Версаль черный, стальной каркас
Настоящее фото товара Стул Родез белый, произведённого компанией ChiedoCover
1 190 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Родез белый
Настоящее фото товара Стул Родез черный, произведённого компанией ChiedoCover
1 190 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Родез черный
Настоящее фото товара Стул Родез красный, произведённого компанией ChiedoCover
1 190 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Родез красный
Настоящее фото товара Стул Сиена голубой, белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
3 900 ₽
Оптовая цена
5
Стул Сиена голубой, белый каркас
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Стул Сиена розовый, белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
3 900 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Сиена розовый, белый каркас
Настоящее фото товара Стул Сиена белый, белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
3 900 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Сиена белый, белый каркас
Настоящее фото товара Стул Сиена голубой, стальной каркас, произведённого компанией ChiedoCover
3 900 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Сиена голубой, стальной каркас
Настоящее фото товара Стул Сиена розовый, стальной каркас, произведённого компанией ChiedoCover
3 900 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Сиена розовый, стальной каркас
Настоящее фото товара Стул Сиена белый, стальной каркас, произведённого компанией ChiedoCover
3 900 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Сиена белый, стальной каркас
Настоящее фото товара Стул Сиена голубой, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
3 900 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Сиена голубой, черный каркас
Настоящее фото товара Стул Сиена розовый, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
3 900 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Сиена розовый, черный каркас
Настоящее фото товара Стул Сиена белый, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
3 900 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Сиена белый, черный каркас
Настоящее фото товара Стул Киберон белый, произведённого компанией ChiedoCover
3 290 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Киберон белый
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Стул Киберон зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
3 290 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Киберон зеленый
Настоящее фото товара Стол Равенна квадратный, произведённого компанией ChiedoCover
4 290 ₽
Оптовая цена
4.4
Стол Равенна квадратный
Настоящее фото товара Стол Болонья 110, произведённого компанией ChiedoCover
4 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол Болонья 110
Настоящее фото товара Стол Сарагоса темный длинный, произведённого компанией ChiedoCover
6 490 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол Сарагоса темный длинный
Настоящее фото товара Стол Сарагоса темный квадрат, произведённого компанией ChiedoCover
5 190 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол Сарагоса темный квадрат
Настоящее фото товара Стол Сарагоса светлый длинный, произведённого компанией ChiedoCover
6 490 ₽
Оптовая цена
4.4
Стол Сарагоса светлый длинный
Настоящее фото товара Стол Сарагоса светлый квадрат, произведённого компанией ChiedoCover
5 190 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Сарагоса светлый квадрат
Настоящее фото товара Стол Модена 129 темный, произведённого компанией ChiedoCover
10 390 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Модена 129 темный
Настоящее фото товара Стол Модена 129 черный, произведённого компанией ChiedoCover
10 390 ₽
Оптовая цена
4.4
Стол Модена 129 черный
Настоящее фото товара Стол Порту квадратный, произведённого компанией ChiedoCover
9 190 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол Порту квадратный
Настоящее фото товара Стол Порту 125х74, произведённого компанией ChiedoCover
12 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол Порту 125х74
Настоящее фото товара Стол Мадрид-2, произведённого компанией ChiedoCover
12 390 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол Мадрид-2
Настоящее фото товара Стол стеклянный Мадрид-3, произведённого компанией ChiedoCover
12 390 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол стеклянный Мадрид-3
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Стол деревянный Гренада, произведённого компанией ChiedoCover
8 490 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол деревянный Гренада
Настоящее фото товара Стул Eames Красный, произведённого компанией ChiedoCover-24%
Новинка
2 290 ₽2 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Eames Красный
Настоящее фото товара Стул Eames Бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover-24%
Новинка
2 290 ₽2 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Eames Бирюзовый
Настоящее фото товара Стул Eames Бежевый, произведённого компанией ChiedoCover-43%
Новинка
5 990 ₽10 360 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Eames Бежевый

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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