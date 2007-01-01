Скамья "Лидер 8", 1200 x 300, венге, каркас бронза
Скамья "Лидер 8", 1200 x 300, орех, каркас черный
Скамья "Лидер 8", 1200x300, бук, каркас золото
Скамья "Лидер 8", 1200 x 300, с мягким сиденьем
Скамья "Лидер 8"
Скамья Лидер 8, 1200x300, уличная из реек
Скамья Лофт-12
Скамья Лофт-12 Н
Скамья Кенрик
Скамья Лофт-1
Скамья Bergamo темно-серый, букле
Скамья Дания, 2400*570*940, корона коричневая, каркас бронза
Скамья Дания, 2000*570*940, корона коричневая, каркас бронза
Скамья Дания, 2700*570*940, корона коричневая, каркас бронза