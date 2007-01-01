Кресло Норд, микровельвет Velvet lux 85, ножки бук под лак
Кресло Picasso, бирюзовый
Кресло Тусон, кожзам Galaxy light grey, морилка черная
Кресло каминное, велюр Teddy 022, ножки бук
Кресло Камила, шенилл Versal 10 изумруд, красное дерево
Кресло Дженкс, велюр оливковый Bella 10
Кресло Байрон велюр изумруд
Кресло Камила
Кресло Kingston, экокожа Cayenne 1119, каркас металл RAL черный муар
Кресло Коннор, экокожа Boom terra, каркас черный муар
Кресло Тусон, рогожка Rio 02, клетка, черная морилка
Кресло Lord, велюр оранжевый
Кресло Dasch, горчичный
Кресло Moris
Кресло Самбука, жаккард лофт 1, ножки RAL 9006
Кресло Денди, экокожа Boston Elite coffee, венге
Кресло Dasch, жаккард / клетка
Кресло Амур, серое
Кресло Шангрила, шенилл Art Deco Ivori, спинка велюр Teddy 035,ножки бук морилка старинный орех
Кресло Дженкс, шотландская клетка, красная
Кресло Дженкс, светло-серый, гобелен ромбы
Кресло Дакота
Кресло Оскар, бордовое
Кресло Хукер
Кресло Charm
Кресло Самбука, рогожка Scandinavia 8, ножки бук,морилка старинный орех
Кресло Лаура
Кресло Денди с английской утяжкой
Кресло Денди с английской утяжкой, оранжевый
Кресло B01
Кресло лофт Хэнк
Кресло Шелфорд светло-розовое
Кресло ARCHIE, серый
Полукресло Шарри, велюр, Velutto 33, бук, морилка черная
Кресло Виго
Кресло Lorien, шенилл GALS 5401, велюр Vivaldi 9, ножки бук, морилка
Кресло Капучино, велюр bella 08, ножки бук-лак
Кресло лаунж Jamie, серый
Кресло лаунж Joaquin, серый
Кресло Понг
Кресло Ретро, сиденье Velutto 55, спинка Труссарди 37/1, подлокотники Velutto 33, ножки венге
Кресло Friend, велюр бордо
Кресло Бесс, рогожка, светло-серый
Кресло Манго белый
Кресло Libra Soft серое
Кресло Floret белый
Кресло Тим
Кресло Hardware, кожзам Marvel Dimrose, ножки морилка светлый орех
Кресло Капучино, жаккард Sunlight, ножки бук
Кресло Gosch, жаккард Моррис 10
Полукресло Gucci, велюр Авелина 9981, каркас металл
Полукресло Gucci, велюр Remy 83, каркас металл
Полукресло Флорида ножки бук, велюр Teddy 946
Полукресло Флорида, велюр Velutto 72, ножки бук морилка старинный орех
Полукресло Флорида, велюр Teddy 022, ножки бук, морилка светлый орех