Столы для столовых

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Сначала популярные
Настоящее фото товара Стол Лидер 23 прямоугольный, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
2 690 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол Лидер 23 прямоугольный
Настоящее фото товара Стол складной Монифит, произведённого компанией ChiedoCover-10%
3 890 ₽4 290 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол складной Монифит
Настоящее фото товара Стол пластиковый квадратный, произведённого компанией ChiedoCover
950 ₽
Оптовая цена
5
Стол пластиковый квадратный
Настоящее фото товара Стол Порту квадратный, произведённого компанией ChiedoCover
9 190 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол Порту квадратный
Настоящее фото товара Стол Модена 129 черный, произведённого компанией ChiedoCover
10 390 ₽
Оптовая цена
4.4
Стол Модена 129 черный
Настоящее фото товара Стол Равенна квадратный, произведённого компанией ChiedoCover
4 290 ₽
Оптовая цена
4.4
Стол Равенна квадратный
Настоящее фото товара Стол Болонья 110, произведённого компанией ChiedoCover
4 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол Болонья 110
Настоящее фото товара Стол складной Виктория 150, произведённого компанией ChiedoCover-17%
4 890 ₽5 850 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол складной Виктория 150
Настоящее фото товара Стол складной Виктория 120, произведённого компанией ChiedoCover-24%
3 490 ₽4 590 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол складной Виктория 120
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Стол Бристоль 120, произведённого компанией ChiedoCover
5 690 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол Бристоль 120
Настоящее фото товара Стол-чемодан складной, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover-17%
5 490 ₽6 590 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол-чемодан складной, коричневый
Настоящее фото товара Стол обеденный Мемфис D110 белый, произведённого компанией ChiedoCover-12%
14 990 ₽16 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стол обеденный Мемфис D110 белый
Настоящее фото товара Стол Рондо большой белый, произведённого компанией ChiedoCover-30%
15 393 ₽21 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол Рондо большой белый
Настоящее фото товара Стол обеденный Dino , произведённого компанией ChiedoCover
21 900 ₽
Оптовая цена
4.8
Стол обеденный Dino
Настоящее фото товара Стол Reina , произведённого компанией ChiedoCover
19 390 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол Reina
Настоящее фото товара Стол круглый, ротанг, произведённого компанией ChiedoCover
4 890 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол круглый, ротанг
Настоящее фото товара Стол для улицы Ривьера 2, произведённого компанией ChiedoCover
5 090 ₽
Оптовая цена
5
Стол для улицы Ривьера 2
Настоящее фото товара Стол для улицы Ривьера 3, произведённого компанией ChiedoCover
8 990 ₽
Оптовая цена
5
Стол для улицы Ривьера 3
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Стол для улицы Ривьера 4 с декором, произведённого компанией ChiedoCover
12 890 ₽
Оптовая цена
4.6
Стол для улицы Ривьера 4 с декором
Настоящее фото товара Столшница ЛДСП d600 с алюминиевой кромкой, произведённого компанией ChiedoCover
4 499 ₽
Оптовая цена
4.8
Столшница ЛДСП d600 с алюминиевой кромкой
Настоящее фото товара Столшница ЛДСП d700 с алюминиевой кромкой, произведённого компанией ChiedoCover
5 190 ₽
Оптовая цена
4.5
Столшница ЛДСП d700 с алюминиевой кромкой
Настоящее фото товара Стол обеденный Стокгольм раскладной 160-220*90 белый, произведённого компанией ChiedoCover-21%
34 990 ₽43 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол обеденный Стокгольм раскладной 160-220*90 белый
Настоящее фото товара Стол обеденный Стокгольм раскладной 120/160*90 белый, произведённого компанией ChiedoCover-24%
29 990 ₽38 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол обеденный Стокгольм раскладной 120/160*90 белый
Настоящее фото товара Стол Меркурий металлический, произведённого компанией ChiedoCover
4 390 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол Меркурий металлический
Настоящее фото товара Стол Оскар металлический, произведённого компанией ChiedoCover
4 690 ₽
Оптовая цена
4.4
Стол Оскар металлический
Настоящее фото товара Стол Империал металлический, произведённого компанией ChiedoCover
5 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол Империал металлический
Настоящее фото товара Стол Монолит-1-СПБ, произведённого компанией ChiedoCover
5 390 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол Монолит-1-СПБ
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Стол KON 80 белый, произведённого компанией ChiedoCover-31%
Новинка
6 990 ₽9 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол KON 80 белый
Настоящее фото товара Стол складной Тейкли 180 зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790 ₽
Оптовая цена
4.8
Стол складной Тейкли 180 зеленый
Настоящее фото товара Стол DSW D80 бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
11 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол DSW D80 бежевый
Настоящее фото товара Стол Консул, произведённого компанией ChiedoCover
6 590 ₽
Оптовая цена
4.4
Стол Консул
Настоящее фото товара Стол складной, ротанг, произведённого компанией ChiedoCover
3 490 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол складной, ротанг
Настоящее фото товара Стол-книжка трансформируемый Премьера, произведённого компанией ChiedoCover
3 190 ₽
Оптовая цена
4.6
Стол-книжка трансформируемый Премьера
Настоящее фото товара Стол обеденный Премьера, произведённого компанией ChiedoCover
2 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стол обеденный Премьера
Настоящее фото товара Стол-книжка Сибирь, произведённого компанией ChiedoCover
4 590 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол-книжка Сибирь
Настоящее фото товара Стол Tulip D100 белый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
16 990 ₽16 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол Tulip D100 белый
Настоящее фото товара Стол Лидер 14, произведённого компанией ChiedoCover
3 090 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол Лидер 14
Настоящее фото товара Стол Лидер 16, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 290 ₽
Оптовая цена
4.4
Стол Лидер 16
Настоящее фото товара Стол Лидер 15, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол Лидер 15
Настоящее фото товара Стеклянный стол Серсея белый / дуб монтана, произведённого компанией ChiedoCover
23 190 ₽
Оптовая цена
4.8
Стеклянный стол Серсея белый / дуб монтана
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Стеклянный стол Серсея серый/ орех кантри, произведённого компанией ChiedoCover
23 190 ₽
Оптовая цена
4.8
Стеклянный стол Серсея серый/ орех кантри
Настоящее фото товара Стеклянный стол Семвэлл белый / дуб монтана, произведённого компанией ChiedoCover
25 490 ₽
Оптовая цена
4.8
Стеклянный стол Семвэлл белый / дуб монтана
Настоящее фото товара Стеклянный стол Оливер бежевый / орех премиум, произведённого компанией ChiedoCover
23 290 ₽
Оптовая цена
4.1
Стеклянный стол Оливер бежевый / орех премиум
Настоящее фото товара Стол Ванкувер, произведённого компанией ChiedoCover
12 890 ₽
Оптовая цена
5
Стол Ванкувер

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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