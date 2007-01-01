Стулья для кальянной

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Сначала популярные
Настоящее фото товара Стул Фил, произведённого компанией ChiedoCover
5 300 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Фил
Настоящее фото товара Стул Ститч, вельвет темно-бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover-37%
Новинка
6 990 ₽10 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Ститч, вельвет темно-бирюзовый
Настоящее фото товара Стул Ститч, вельвет изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover-37%
Новинка
6 990 ₽10 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Ститч, вельвет изумрудный
Настоящее фото товара Стул Ститч, вельвет королевский синий, произведённого компанией ChiedoCover-37%
Новинка
6 990 ₽10 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Настоящее фото товара Стул Венера, вельвет сине-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover-10%
9 990 ₽10 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Венера, вельвет сине-зеленый
Настоящее фото товара Стул Венера, вельвет серый, произведённого компанией ChiedoCover-10%
9 990 ₽10 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Венера, вельвет серый
Настоящее фото товара Стул Венера, вельвет цвет шампань, произведённого компанией ChiedoCover-10%
Новинка
9 990 ₽10 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Венера, вельвет цвет шампань
Настоящее фото товара Стул Венера, микрофибра цвет стальной , произведённого компанией ChiedoCover
7 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Венера, микрофибра цвет стальной
Настоящее фото товара Стул барный Ститч, вельвет королевский синий, произведённого компанией ChiedoCover
14 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул барный Ститч, вельвет королевский синий
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Стул барный Ститч, вельвет серый, произведённого компанией ChiedoCover
14 990 ₽14 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул барный Ститч, вельвет серый
Настоящее фото товара Стул Laval, золотой, произведённого компанией ChiedoCover-9%
В наличии
8 990 ₽9 790 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Laval, золотой
Настоящее фото товара Стул Laval, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover-9%
8 990 ₽9 790 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Laval, серебристый
Настоящее фото товара Стул Венера диамант вельвет бордовый, произведённого компанией ChiedoCover-24%
Новинка
9 990 ₽12 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Венера диамант вельвет бордовый
Настоящее фото товара Стул Венера диамант вельвет изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover-24%
Новинка
9 990 ₽12 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Венера диамант вельвет изумрудный
Настоящее фото товара Стул Венера диамант вельвет коричневый, произведённого компанией ChiedoCover-24%
Новинка
9 990 ₽12 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Венера диамант вельвет коричневый
Настоящее фото товара Стул Венера диамант вельвет мятный, произведённого компанией ChiedoCover-24%
Новинка
9 990 ₽12 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Венера диамант вельвет мятный
Настоящее фото товара Стул Венера диамант вельвет пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover-24%
Новинка
9 990 ₽12 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Венера диамант вельвет пыльно-розовый
Настоящее фото товара Стул Монако М серый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Монако М серый
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Настоящее фото товара Стул Монако М синий, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Монако М синий
Настоящее фото товара Стул Bertoia полубарный черный, произведённого компанией ChiedoCover
9 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Bertoia полубарный черный
Настоящее фото товара Стул Bertoia Diamond, произведённого компанией ChiedoCover
19 690 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Bertoia Diamond
Настоящее фото товара Стул Bertoia Side кожаный белый, произведённого компанией ChiedoCover
12 490 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Bertoia Side кожаный белый
Настоящее фото товара Стул Bertoia Wire Side , произведённого компанией ChiedoCover
8 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Bertoia Wire Side
Настоящее фото товара Стул Bertoia Wire белый, произведённого компанией ChiedoCover
8 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Bertoia Wire белый
Настоящее фото товара Стул Bertoia Wire черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Bertoia Wire черный
Настоящее фото товара Стул Амьен серый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
В наличииНовинка
5 190 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Амьен серый велюр
Настоящее фото товара Стул Амьен фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 190 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Амьен фиолетовый
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Стул Гаага синий, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 290 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Гаага синий
Настоящее фото товара Стул Кеми коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 990 ₽
Оптовая цена
5
Стул Кеми коричневый
Настоящее фото товара Стул Гаага красный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 290 ₽
Оптовая цена
5
Стул Гаага красный
Настоящее фото товара Стул Киви Диамант, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover-8%
Новинка
5 190 ₽5 590 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Киви Диамант, коричневый
Настоящее фото товара Стул Kongsberg изумруд, произведённого компанией ChiedoCover-12%
Новинка
5 290 ₽5 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Kongsberg изумруд
Настоящее фото товара Стул Баттерфляй, белый бук, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Баттерфляй, белый бук
Настоящее фото товара Кресло Уни Ка 2, произведённого компанией ChiedoCover
17 090 ₽
Оптовая цена
4.8
Кресло Уни Ка 2
Настоящее фото товара Стул Bertoia с серой обивкой, произведённого компанией ChiedoCover
30 690 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Bertoia с серой обивкой
Настоящее фото товара Стул Bertoia подушка красная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
22 090 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Bertoia подушка красная кожа
Настоящее фото товара Стул Bertoia Side кожаный Premium, произведённого компанией ChiedoCover
21 290 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Bertoia Side кожаный Premium
Настоящее фото товара Стул Bertoia с красной обивкой, произведённого компанией ChiedoCover
30 690 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Bertoia с красной обивкой
Настоящее фото товара Стул Bertoia барный, произведённого компанией ChiedoCover
14 290 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Bertoia барный

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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