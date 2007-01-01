Мебель для библиотеки

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Сначала популярные
Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
2 390 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол Лидер 1
Настоящее фото товара Стол Лидер 2, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
3 490 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол Лидер 2
Настоящее фото товара Стол Лидер 6, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 290 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол Лидер 6
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм с пюпитром - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 170 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Хит 20мм с пюпитром - алюминиевый каркас
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 220 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Хит 25мм с пюпитром
Настоящее фото товара Стол Лидер 10, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 690 ₽
Оптовая цена
4.4
Стол Лидер 10
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
2 120 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Хит 20мм с пюпитром
Настоящее фото товара Стол Лидер 2, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 890 ₽
Оптовая цена
5
Стол Лидер 2, кромка ПВХ
Настоящее фото товара Стол Лидер 1, столешница МДФ, произведённого компанией ChiedoCover
4 590 ₽
Оптовая цена
5
Стол Лидер 1, столешница МДФ
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Стул Дания 22мм с пюпитром - коричневый, ромб коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 320 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Дания 22мм с пюпитром - коричневый, ромб коричневый
Настоящее фото товара Стул Изо, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
1 590 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Изо
Настоящее фото товара Стул Изо Хром, произведённого компанией ChiedoCover
1 890 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Изо Хром
Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 900х600, орех, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 390 ₽
Оптовая цена
4.8
Стол Лидер 1, 900х600, орех, черный
Настоящее фото товара Стул Era T с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
3 890 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Era T с пюпитром
Настоящее фото товара Стул Стандарт с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
4 390 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Стандарт с пюпитром
Настоящее фото товара Стул Изо с пюпитром, красный, произведённого компанией ChiedoCover
2 690 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Изо с пюпитром, красный
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками и пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 290 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Хит 25мм с подлокотниками и пюпитром
Настоящее фото товара Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 490 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Стол Лидер 1, орех, каркас - серебро, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 490 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол Лидер 1, орех, каркас - серебро
Настоящее фото товара Стол Лидер 1, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 590 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол Лидер 1, кромка ПВХ
Настоящее фото товара Стол Лидер 1 с регулировкой ножек по высоте, произведённого компанией ChiedoCover
2 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол Лидер 1 с регулировкой ножек по высоте
Настоящее фото товара Стол Лидер 2, орех, каркас - золото, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 490 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол Лидер 2, орех, каркас - золото
Настоящее фото товара Стол Лидер 2, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 490 ₽
Оптовая цена
3.9
Стол Лидер 2, белый
Настоящее фото товара Стол Лидер 3, белый, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
3 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол Лидер 3, белый
Настоящее фото товара Стул Боско, произведённого компанией ChiedoCover
3 790 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Боско
Настоящее фото товара Стул Квета, произведённого компанией ChiedoCover
3 290 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Квета
Настоящее фото товара Стул Марс, произведённого компанией ChiedoCover
1 590 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Марс
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Стул Мартель, произведённого компанией ChiedoCover
4 890 ₽
Оптовая цена
5
Стул Мартель
Настоящее фото товара Стул Стандарт, произведённого компанией ChiedoCover
1 290 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Стандарт
Настоящее фото товара Стул Стандарт +, произведённого компанией ChiedoCover
1 190 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Стандарт +
Настоящее фото товара Стул Фабрикант, произведённого компанией ChiedoCover
1 890 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Фабрикант
Настоящее фото товара Стул Форум, произведённого компанией ChiedoCover
2 890 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Форум
Настоящее фото товара Стул Оазис PLZ, произведённого компанией ChiedoCover
8 290 ₽
Оптовая цена
5
Стул Оазис PLZ
Настоящее фото товара Стул Форум синий, произведённого компанией ChiedoCover
5 290 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Форум синий
Настоящее фото товара Стул Форум красный, произведённого компанией ChiedoCover
4 990 ₽
Оптовая цена
5
Стул Форум красный
Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 900х600, венге, черный, произведённого компанией ChiedoCover
В наличииНовинка
2 390 ₽
Оптовая цена
4.8
Стол Лидер 1, 900х600, венге, черный
Настоящее фото товара Стул Сильвия, произведённого компанией ChiedoCover
2 690 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Сильвия
Настоящее фото товара Стул София, произведённого компанией ChiedoCover
4 490 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул София
Настоящее фото товара Письменный стол Леобен, произведённого компанией ChiedoCover
31 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Письменный стол Леобен
Настоящее фото товара Акустическая система перегородок My Space, произведённого компанией ChiedoCover
81 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Акустическая система перегородок My Space
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Акустическая система перегородок Desk 76, произведённого компанией ChiedoCover
18 200 ₽
Оптовая цена
4.8
Акустическая система перегородок Desk 76
Настоящее фото товара Акустическая система перегородок Top 530, произведённого компанией ChiedoCover
10 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Акустическая система перегородок Top 530
Настоящее фото товара Стеновая панель Шалле, береза, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
720 ₽
Оптовая цена
4.6
Стеновая панель Шалле, береза
Настоящее фото товара Стеновая панель Шалле, дуб, окан, сапели, олива, произведённого компанией ChiedoCover
1 490 ₽
Оптовая цена
4.5
Стеновая панель Шалле, дуб, окан, сапели, олива

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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