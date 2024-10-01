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ТВ-тумба Морти белый гладкий / глянцевый белый

Артикул: CH-068-474
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина2130 мм
  • Глубина350 мм
  • Высота358 мм
  • МатериалЛДСП
  • Цветбелый

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