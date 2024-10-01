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Тележка для багажа Donaldson - фото 1

Тележка для багажа Donaldson

Артикул: CH-022-151
45 оценок
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Характеристики товара

Описание

Тележка для багажа с 2-мя поручнями. Тележка полностью сварная. Платформа тележки покрыта ковролином в малым ворсом бордового, синего цветов. Поручни выполнены из зеркальной нержавеющей трубы. На тележку установлены пневмоколеса с надувной камерой диаметром 210мм. Колеса удобны для использования по уличным дорожкам, сглаживают неровности. Колесо имеет протектор черного цвета и красный металлический обод.

Размер67х114х97(В)
объем товара (м3)0.7
вес, кг.35

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1140 мм
  • Ширина670 мм
  • Высота970 мм
  • Вес35 кг

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