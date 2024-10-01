Товар в корзине. Перейти
Тележка для багажа Cobb - фото 1

Тележка для багажа Cobb

Артикул: CH-022-147
44 оценки
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Тележка для склада Cline
Фотография товара Тележка для склада Cline от компании ChiedoCover.
Следующий Тележка для багажа Cochran
Фотография товара Тележка для багажа Cochran от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Тележка для багажа с каркасом из нержавеющей стали. Тележка полностью сварная. Платформа тележки покрыта ковролином в малым ворсом бордового, синего цветов. Поручни выполнены из зеркальной нержавеющей трубы. Тележку можно неоднократно реставрировать (обновлять ковровое покрытие, полировать, менять колеса).На тележку установлены пневмоколеса с надувной камерой диаметром 210мм. Колеса удобны для использования по уличным дорожкам, сглаживают неровности. Колесо имеет протектор черного цвета и красный металлический обод.

Размер560x830x1230
объем товара (м3)0.25
вес, кг.10

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина560 мм
  • Ширина320 мм
  • Высота1200 мм
  • Вес10 кг

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

ХитРаспродажа
Фотография товара Стол Лидер 2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, произведённого компанией ChiedoCover
от4 59010
5 090 ₽

Стол Лидер 2

458
Фотография товара Диван модульный Сет Quadro, 4 элемента от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван модульный Сет Quadro, 4 элемента, произведённого компанией ChiedoCover
от94 190
Оптовая цена

Диван модульный Сет Quadro, 4 элемента

98
Фотография товара Столик в виде корзины Tavolino, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик в виде корзины Tavolino, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена

Столик в виде корзины Tavolino, белый

30

Другие товары из раздела тележки для багажа

Настоящее фото товара Тележка для склада Chandler, произведённого компанией ChiedoCover
от17 590
Оптовая цена

Тележка для склада Chandler

33
Настоящее фото товара Тележка для склада Chapman, произведённого компанией ChiedoCover
от18 790
Оптовая цена

Тележка для склада Chapman

45
Настоящее фото товара Тележка для склада Chase, произведённого компанией ChiedoCover
от19 990
Оптовая цена

Тележка для склада Chase

33
Настоящее фото товара Тележка для склада Church, произведённого компанией ChiedoCover
от21 690
Оптовая цена

Тележка для склада Church

42
Настоящее фото товара Тележка для склада Clay, произведённого компанией ChiedoCover
от17 590
Оптовая цена

Тележка для склада Clay

49
Настоящее фото товара Тележка для склада Clements, произведённого компанией ChiedoCover
от13 090
Оптовая цена

Тележка для склада Clements

35
Настоящее фото товара Тележка для багажа Cole, произведённого компанией ChiedoCover
от38 990
Оптовая цена

Тележка для багажа Cole

41
Настоящее фото товара Тележка для багажа Collins, произведённого компанией ChiedoCover
от38 390
Оптовая цена

Тележка для багажа Collins

48
Настоящее фото товара Тележка для багажа Donaldson, произведённого компанией ChiedoCover
от36 090
Оптовая цена

Тележка для багажа Donaldson

45

Товар в корзине

Тележка для багажа Cobb
Тележка для багажа Cobb
от 21 890
В корзине

С этим товаром покупают

ХитРаспродажа
Фотография товара Стол Лидер 2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, произведённого компанией ChiedoCover
от4 59010
5 090 ₽

Стол Лидер 2

458
Фотография товара Диван модульный Сет Quadro, 4 элемента от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван модульный Сет Quadro, 4 элемента, произведённого компанией ChiedoCover
от94 190
Оптовая цена

Диван модульный Сет Quadro, 4 элемента

98
Фотография товара Столик в виде корзины Tavolino, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик в виде корзины Tavolino, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена

Столик в виде корзины Tavolino, белый

30