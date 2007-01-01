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Тумба ТВ Evolis

Артикул: CH-070-348
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Название «Комби» коллекция дизайнерской мебели получила неспроста… Мебель этой коллекции: - объединяет несколько стилей: прованс, лофт, винтажный; - сочетает несколько цветов; - совмещает несколько материалов и фактур. Кроме того, мебель сделана из 100% массива дерева. Для ее производства использована древесина тропической акации, относящаяся к твердым породам дерева и славящаяся тем, что сохраняет цветочный аромат в течении 50 лет. Большим достоинством этой мебели является то, что она уже подобрана в большую коллекцию, включающую обеденные столы и журнальные столики, комоды, тумбы ТV, стулья… Подобрав несколько предметов из коллекции «Комби», вы приобретете мебель рассчитанную на века использования и привнесете саму природу в ваш интерьер.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1750 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота700 мм
  • Материалакация
  • Цветкоричневый, белый

Отзывы

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