Характеристики товара
Описание
Название «Комби» коллекция дизайнерской мебели получила неспроста… Мебель этой коллекции: - объединяет несколько стилей: прованс, лофт, винтажный; - сочетает несколько цветов; - совмещает несколько материалов и фактур. Кроме того, мебель сделана из 100% массива дерева. Для ее производства использована древесина тропической акации, относящаяся к твердым породам дерева и славящаяся тем, что сохраняет цветочный аромат в течении 50 лет. Большим достоинством этой мебели является то, что она уже подобрана в большую коллекцию, включающую обеденные столы и журнальные столики, комоды, тумбы ТV, стулья… Подобрав несколько предметов из коллекции «Комби», вы приобретете мебель рассчитанную на века использования и привнесете саму природу в ваш интерьер.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1750 мм
- Глубина400 мм
- Высота700 мм
- Материалакация
- Цветкоричневый, белый