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Тумба подкатная, белый, 44*45*60 - фото 1

Тумба подкатная, белый, 44*45*60

Артикул: CH-072-980
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Тумба подкатная Арго АТЛ-04 Белый 440x450x600 Тумбы серии АРГО отлично дополнят ваш интерьер. Размер Тумбы 44х45х60 см. Тумба имеет 4 ящика с яркой внутренней отделкой. А также 4 колесика для мобильности. Верхний ящик оснащен замком для сохранности особо ценных вещей и документов.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина440 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота600 мм
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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