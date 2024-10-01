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Шкаф Нордик 2-х створчатый с выдвижной штангой, дуб сонома, белый - фото 1Шкаф Нордик 2-х створчатый с выдвижной штангой, дуб сонома, белый - фото 2Шкаф Нордик 2-х створчатый с выдвижной штангой, дуб сонома, белый - фото 3

Шкаф Нордик 2-х створчатый с выдвижной штангой, дуб сонома, белый

Артикул: CH-066-231
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина587 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота2110 мм
  • Толщина стенки каркаса16 мм
  • МатериалЛДСП
  • Цветбелый, Дуб сонома

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